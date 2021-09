Lợi ích kép từ chính sách hỗ trợ tài chính tại The Ruby Hạ Long

Đơn vị phát triển dự án The Ruby Hạ Long đưa ra phương án tài chính với các ưu đãi riêng đáp ứng từng nhu cầu của khách hàng.

Vay như không vay

Đơn vị phát triển dự án The Ruby Hạ Long, khu căn hộ cao cấp view vịnh biển vừa công bố chính sách bán hàng mới, hỗ trợ lãi suất 0% lên đến 24 tháng, miễn phí trả nợ trước hạn, mang đến nhiều lợi ích hấp dẫn cho khách hàng. Theo đó, nếu khách hàng không sử dụng chính sách vay sẽ được chiết khấu trực tiếp 5% vào giá bán căn hộ. Tức là một căn trị giá 2 tỷ thì khách hàng tiết kiệm được 100 triệu đồng.

Trong trường hợp nhận vay không lãi suất, khách hàng có thể vay tới 70% giá trị căn hộ tương đương 1,4 tỷ cho căn hộ hai phòng ngủ trị giá 2 tỷ đồng. Số tiền này, nếu nắm bắt được thời cơ từ các kênh đầu tư khác có thể sinh lợi nhuận cao hơn. Theo tính toán của chủ đầu tư, tiền gửi tiết kiệm ngân hàng tính đến tháng 9 đang có lãi suất trung bình ở mức 5,5% - 6%/năm cho kỳ hạn trên 12 tháng. Nếu gửi trong hai năm, mức lãi suất nhận được khoảng 150 triệu, vẫn cao hơn mức nhận chiết khấu trực tiếp từ dự án. Khách hàng cũng có thể phân phối dòng tiền đầu tư cho các kênh có cơ hội lãi suất cao hơn như chứng chỉ quỹ, ngoại tệ hoặc chứng khoán khi thị trường bình ổn trở lại.

Phối cảnh dự án The Ruby Hạ Long.

Đơn vị phát triển dự án đánh giá thực tế, chính sách vay này không phải là mới, song trong bối cảnh thị trường khó lường như hiện nay, vay dài hạn tạo ra dòng tiền lưu động đặc biệt có giá trị cho khách mua bất động sản. Với số vốn từ 1 – 2 tỷ, nhà đầu tư và khách mua đồng thời đáp ứng được hai mục tiêu: vừa có tài sản cố định, giá trị bền vững, vừa có dòng tiền linh hoạt, dễ dàng ứng biến trong giai đoạn thị trường nhiều biến động.

Cơ hội "giữ tiền" bằng bất động sản

Theo giới chuyên gia, giai đoạn sắp tới, bất động sản thuộc nhóm đầu tư ít rủi ro, kèm theo khả năng sinh lời tốt. Dù tính thanh khoản của bất động sản không nhanh bằng chứng khoán, song bất động sản về lâu dài luôn có tính ổn định.

Phối cảnh một trong số 45 tiện ích tại dự án.

Tọa lạc tại giao điểm của lõi đô thị cổ Hòn Gai và khu đô thị mới Cao Xanh – Hà Khánh, The Ruby Hạ Long là ví dụ của cho các tiêu chuẩn đáp ứng nhu cầu "giữ tiền" và tăng giá trong tương lai. Sau 1-3 năm, khi hạ tầng xung quanh dự án đi vào triển khai và hoàn thiện (dự kiến gồm đường bao biển 6 làn xe, bãi tắm nhân tạo, bến du thuyền) khách hàng có thể bán lại căn hộ để hưởng chênh lệch giá.

Cùng với chính sách vay ưu đãi do đơn vị phát triển dự án hỗ trợ, các nhà đầu tư có số vốn khoảng 1 tỷ đồng hoàn toàn có thể chọn phương án ký hợp đồng mua bán mua hai căn, và bán lại ngay khi thị trường phục hồi. Bên cạnh đó, quỹ đất lõi đô thị cổ Hòn Gai đã cạn, những dự án view biển, đa dạng tiện ích như The Ruby Hạ Long sẽ ngày càng không còn nhiều. Theo quy hoạch khu vực Cao Xanh – Hà Khánh sẽ hạn chế nhà cao tầng nên vị thế của The Ruby Hạ Long trở thành lợi thế riêng có.

Khu vui chơi bên ngoài của dự án.

Mua căn hộ The Ruby Hạ Long thời điểm này, bên cạnh việc được hỗ trợ vay đến 70% giá trị căn hộ, lãi suất 0% lên tới 24 tháng, miễn phí trả nợ trước hạn, khách hàng còn có cơ hội nhận nhiều quà tặng hấp dẫn, như nhận 2 chỉ vàng SJC 9999 (hoặc vàng tương đương) khi mua căn hộ Studio và 1PN+1; Nhận ngay 05 chỉ vàng SJC 9999 (hoặc vàng tương đương) khi mua căn hộ: 2PN và 2PN+1. Trong trường hợp khách hàng đứng tên mua tiếp căn hộ thứ hai sẽ được hưởng chiết khấu trực tiếp 1% trên giá bán căn hộ (chưa VAT + KPBT).

Hiện chủ đầu tư áp dụng chương trình bốc thăm trúng với các giải thưởng giá trị: 1 giải nhất - xe Mazda 2 phiên bản 2021; 2 giải nhì – iPhone 12 Pro phiên bản 256G; nhiều giải ba – mỗi giải 1 chỉ vàng SJC 9999 (hoặc vàng tương đương).

