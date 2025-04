Lợi ích kép khi đầu tư dự án Majestics City

Hưng YênNgoài không gian sống đầy đủ tiện ích, đa dạng loại hình, Majestic City còn đáp ứng nhu cầu đầu tư khi sở hữu tọa độ chiến lược tại Hưng Yên.

Majestic City là dự án tổ hợp liền kề, nhà phố thương mại, biệt thự và căn hộ do Công ty cổ phần Yên Sơn làm chủ đầu tư, nằm tại đường Lê Quý Quỳnh, phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào. Dự án có quy mô diện tích 17,198 ha, dự kiến ra mắt ngày 27/4.

Chủ đầu tư cho biết, lượng khách hàng, nhà đầu tư đăng ký tham dự lễ ra mắt tăng từng ngày. "Pháp lý hoàn chỉnh, minh bạch là yếu tố giúp Majestic City thu hút khách hàng và nhà đầu tư. Dự án cũng góp phần bổ sung thêm nguồn cung sản phẩm địa ốc được đầu tư bài bản tại Hưng Yên", đại diện chủ đầu tư chia sẻ.

Phối cảnh khu đô thị Majestic City tại Mỹ Hào, Hưng Yên. Ảnh: Công ty cổ phần đầu tư Yên Sơn

Lợi thế vị trí

Majestic City nằm ở vị trí chiến lược tại trung tâm quy hoạch mới của Hưng Yên. Dự án đặt tại giao điểm của hai trục đại lộ kinh tế liên tỉnh Bắc - Nam (74 m) và Đông - Tây (35 m), đồng thời kết nối trực tiếp với quốc lộ 5A và cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Từ đây, cư dân của Majestic City có thể di chuyển thuận tiện tới các tỉnh thành như Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh. Vị trí này không chỉ mang lại tiềm năng kết nối mà còn mở ra triển vọng kinh doanh, giao thương cho cộng đồng cư dân và giới đầu tư trong tương lai.

Majestic City nằm tại giao điểm hai trục đại lộ kinh tế. Ảnh: Công ty cổ phần đầu tư Yên Sơn

Theo chủ đầu tư, khi tuyến đường vành đai 4 - vùng Thủ đô đi vào vận hành, Hưng Yên có thể trở thành "giao lộ vàng" kết nối các trung tâm kinh tế trọng điểm phía Bắc, qua đó, tạo lực đẩy cho thị trường bất động sản khu vực nói chung và dự án nói riêng. Bên cạnh lợi thế hiện hữu, quy hoạch các tuyến Metro liên kết vùng với dự án trong tương lai tiếp tục mở rộng dư địa phát triển của địa phương.

Về quy hoạch, thiết kế, chủ đầu tư tập trung phát triển khu đô thị Majestic City trở thành điểm đến đáp ứng nhu cầu 3 trong 1 gồm đầu tư, an cư và kinh doanh. Theo đó, dự án đem tới ba phân khu The Sunrise, The Zenith và The Sunset với hệ sinh thái tiện ích đồng bộ.

Majestic City còn sở hữu 3 dòng thấp tầng đặc trưng đem đến lợi thế cạnh tranh, trong đó có 464 viva house (liền kề) linh hoạt kết hợp giữa ở và kinh doanh; 32 shop villas (biệt thự song lập) chuyên dành cho khách có nhu cầu an cư; 272 căn hubshop (nhà phố thương mại) phù hợp để kinh doanh và khai thác thương mại.

Khu đô thị cũng góp phần làm phong phú nguồn cung khi ra mắt tổ hợp gồm 2 tòa căn hộ cao cấp và 3 tòa nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu an cư của hàng nghìn cư dân trong tương lai.

Phối cảnh tuyến phố kinh doanh thương mại tại dự án. Ảnh: Công ty cổ phần đầu tư Yên Sơn

Chính sách ưu đãi cho nhà đầu tư

Song song với lợi thế vị trí kết nối, quy hoạch đồng bộ, chính sách bán hàng cũng là điểm cộng giúp Majestic City thu hút khách hàng và nhà đầu tư. Theo đó, khách hàng sẽ được hỗ trợ lãi suất 0% trong 24 tháng lên tới 70% giá trị hợp đồng, kèm chính sách ân hạn nợ gốc. Với chính sách thanh toán linh hoạt, người mua chỉ cần thanh toán từ 10% giá trị sản phẩm khi ký hợp đồng mua bán.

Tại lễ giới thiệu dự án diễn ra vào ngày 27/4 tại trung tâm hội nghị Lam Sơn, 9 Lương Văn Can, phường Lam Sơn, TP Hưng Yên, 200 khách hàng đầu tiên có cơ hội tham gia bốc thăm may mắn để sở hữu ôtô Mercedes GLC 200 trị giá 1,6 tỷ đồng, cùng nhiều quà tặng với tổng giá trị lên tới 400 triệu đồng.

Song Anh