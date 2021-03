Lợi ích kép khi đầu tư căn hộ nội đô Happy One - Premier

Các căn hộ Happy One - Premier được lòng khách hàng bởi giàu tiềm năng sinh lời kèm theo chính sách ưu đãi từ chủ đầu tư.

Anh Trần Văn Quang ở TP HCM vừa mua một tìm hiểu mua căn hộ tại dự án Happy One - Premier ở trung tâm Tân Sơn Nhất. Không chỉ đánh giá cao thiết kế thông minh, đa dạng tiện ích, điều khiến anh quyết định chọn căn hộ này là chính sách ưu đãi từ chủ đầu tư. Đợt này, Vạn Xuân Group đưa ra chính sách tặng 5 chỉ vàng cho khách hàng mua căn hộ và 10 chỉ vàng cho người sở hữu penthouse, tạo thuận lợi cho giới đầu tư mua để ở hoặc cho thuê.

Góc nhìn từ căn penthouse tại căn hộ trung tâm Tân Sơn Nhất Happy One - Central.

Bên cạnh đó, Happy One - Premier còn sở hữu vị trí đắc địa tại trục đường Nguyễn Oanh, cách sân bay Tân Sơn Nhất chỉ 10 phút di chuyển, giải quyết nhu cầu đi lại cho giới chuyên gia nước ngoài hay bộ phận cư dân thường đi công tác, du lịch bằng đường hàng không. Cư dân dễ dàng tận hưởng mọi tiện ích ngoại khu hay di chuyển đến các quận trung tâm, huyện ngoại thành thậm chí là các tỉnh vệ tinh xung quanh để trao đổi và phát triển kinh tế.

Ưu điểm của dự án Happy One - Premier là tích hợp công nghệ đến từ Mỹ. Chỉ bằng một lần chạm tay, các thiết bị, điều hòa, ánh sáng... đều được hoạt động theo ý của gia chủ. Bên cạnh đó, nhằm giải quyết mối lo về an ninh cũng như hỏa hoạn, chủ đầu tư cũng tích hợp công nghệ 4.0 vào việc bảo đảm an toàn với camera 24/7; hệ thống báo cháy thông minh, khẩn cấp cảnh báo các trường hợp phát sinh cháy nổ trước khi hệ thống báo cháy được kích hoạt. Tại bãi đỗ xe, chủ đầu tư cũng áp dụng công nghệ tiên tiến giúp tiết kiệm tối đa thời gian đỗ, đậu xe.

Dự án căn hộ thông minh Happy One - Premier còn hút khách nhờ mật độ xây dựng chỉ 34,19%, hướng đến không gian sống chuẩn xanh của quốc đảo sư tử Singapore; mảng xanh không chỉ hiện hữu ở công viên trung tâm mà còn được bài trí tại khu vực sảnh chờ, sảnh đón thác nước, khu vui chơi trẻ em, khu hồ bơi vô cực... Nhờ đó, cư dân có thể dễ dàng tận hưởng không khí trong lành và gần gũi thiên nhiên mỗi ngày.

Happy One - Premier giúp cư dân tận hưởng đặc quyền sống xanh ngay lòng đô thị.

Ngoài ra, nhằm mang đến cho cư dân chốn an cư yên lành, xanh mát ngay tại nội đô TP HCM, Happy One - Premier còn cung cấp 39 tiện ích độc bản, tiểu biểu như tường cây xanh, thác nước nhân tạo nhằm tăng tính thẩm mỹ và cảm giác thư thái tại các khu vực sảnh chung. Chủ đầu tư cũng cải tạo cảnh quan bờ kênh trước mặt tiền dự án cùng với vị trí cách sông Vàm Thuật, mang đến view sông độc đáo.

Vạn Xuân Group cũng không ngần ngại lựa chọn các đối tác uy tín hàng đầu để tham gia phát triển dự án từ đơn vị tổng thầu Ricons cho đến đơn vị quản lý vận hành, ngân hàng bảo lãnh...

Phối cảnh dự án Happy One - Premier.

"Hiện tại, căn hộ Happy One - Premier đã có giấy phép xây dựng, bảo chứng cho uy tín cũng như chất lượng dự án", đại diện chủ đầu tư chia sẻ.

Tâm Anh