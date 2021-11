Lợi ích kép của shophouse Ocean Residence trong tổ hợp đa tiện ích

Shophouse biển 2 mặt tiền tại Ocean Residence - NovaWorld Phan Thiet cộng hưởng hàng trăm tiện ích đẳng cấp, hứa hẹn là nơi an cư lý tưởng, tiềm năng kinh doanh hấp dẫn.

Yếu tố vị trí hấp dẫn nhà đầu tư shophouse biển

Tại Hội thảo trực tuyến See It First, Savills Hotels Apac cho biết, nguồn cung shophouse tại các thị trường ven biển của Việt Nam đã ghi nhận tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ, đạt 149% trong giai đoạn 2015-2020. Ngoài ra, dữ liệu khảo sát trực tuyến với nhà đầu tư và khách mời dự hội thảo See It First, có đến 83% số người tham gia cho biết mục đích mua shophouse biển để cho thuê. Yếu tố ảnh hưởng lớn đến quyết định đầu tư sản phẩm này là vị trí của dự án, tiếp đó đến các tiêu chí về thương hiệu chủ đầu tư, giá bán, chính sách thanh toán... Các điểm đến được nhà đầu tư shophouse biển ưa chuộng và lựa chọn nhiều nhất là Phan Thiết, Hồ Tràm và Phú Quốc.

Tại TP Phan Thiết, dự án NovaWorld Phan Thiet trải dài hơn 7km trên trục đường ven biển Hàm Kiệm, xã Tiến Thành. Đây là dự án duy nhất tại Bình Thuận sẽ có tuyến đường rộng 37m kết nối trực tiếp cao tốc TP HCM - Phan Thiết. Ban quản lý dự án và xây dựng công trình giao thông thuộc Sở Giao thông Vận tải cho biết, khoảng 2 tháng nữa, tuyến đường này được khởi công và dự kiến hoàn thành vào tháng 10/2023. Khi cao tốc hoàn thành, sẽ rút ngắn thời gian từ TP HCM đến Phan Thiết còn khoảng 1 giờ 40 phút di chuyển. Với lợi thế vị trí kết nối được cả 4 tuyến đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không, NovaWorld Phan Thiet sẽ dễ dàng tiếp cận được lượng lớn khách du lịch trong nước và quốc tế.

Phối cảnh phân khu Ocean Residence tại siêu đô thị biển NovaWorld Phan Thiet 1.000 ha. Ảnh: Novaland

Mới đây, dự án NovaWorld Phan Thiet của Tập đoàn Novaland tiếp tục "hâm nóng" thị trường khi trình làng phân khu mới Ocean Residence thu hút nhiều nhà đầu tư quan tâm với các dòng sản phẩm đặc sắc như nhà phố biển, shophouse biển 2 mặt tiền có số lượng giới hạn.

Có quy mô hơn 57 ha, tọa lạc trên cao độ 60 - 80 m so với mực nước biển, phân khu Ocean Residence thu hút chú ý với mô hình semi - compound độc đáo, đảm bảo giá trị riêng tư lẫn tính kết nối thông suốt, tiện lợi giữa hệ tiện ích nội khu và hệ sinh thái tiện ích liền kề. Đến với Ocean Residence, cư dân và du khách được bao bọc bởi hệ tiện ích nội khu đặc sắc như trường học, tuyến phố thương mại sầm uất, quảng trường văn hoá trung tâm rộng lớn, đường xuyên tâm 6 làn xe, hệ thống clubhouse và hồ cảnh quan toạ lạc 4 góc phân khu, các dãy vành đai xanh bao quát từ ngoài vào trong cùng vịnh biển Phan Thiết kề cạnh. Đặc biệt, phân khu này còn sở hữu tầm nhìn khoáng đạt, bao quát toàn cảnh sân golf PGA Ocean 18 hố đẳng cấp.

Chia sẻ trong một hội thảo trực tuyến gần đây, Hoa hậu Ngọc Diễm - một những nhà đầu tư đầu tiên của Ocean Residence nhận định: "Ocean Residence là sản phẩm độc đáo, sáng tạo. Nhà đầu tư có thể vừa đạt mục đích an cư trong môi trường sống chuẩn quốc tế, vừa có thể khai thác để sinh lời dài hạn bằng việc kinh doanh hay cho thuê với nguồn khách dồi dào trong và ngoài nước".

Lợi thế vượt trội của shophouse biển 2 mặt tiền

Các dãy shophouse Ocean Residence được lấy cảm hứng từ những dãy phố kinh doanh cuốn hút tại Santa Monica với đặc trưng mái ngói và những ô cửa sổ vòm rộng lớn. Các dãy shophouse này được định hướng trở thành điểm nhấn của toàn phân khu, hiện diện tại các toạ độ đắc địa, qua đó góp phần gia tăng giá trị của sản phẩm, đồng thời hoàn thiện chuỗi tiện ích đặc sắc tại đây.

Shophouse biển 2 mặt tiền Ocean Residence có vị trí thuận lợi, dễ dàng thu hút cư dân và du khách tham quan mua sắm. Ảnh: Novaland

Đặc biệt, shophouse Ocean Residence còn sở hữu 2 mặt tiền rộng thoáng, diện tích lớn 6 x 22m, thuận lợi cho việc vừa để ở, vừa kinh doanh. Một mặt hướng về các tuyến đường chính, trục đường xuyên tâm đắt giá. Mặt còn lại hướng về club house, khu công viên và dải vành đai xanh chạy dọc phân khu. "Với việc quy hoạch shophouse ở vị trí đắc địa, toạ lạc tại các nút giao thoa, khách hàng vừa có thể dễ dàng tiếp cận mua sắm, vừa tận hưởng bầu không khí trong lành với sắc xanh bao phủ khắp lối đi. Đó cũng chính là xu hướng shopping in the park - mô hình mua sắm trọn vẹn niềm vui giữa thiên nhiên, đang thịnh hành trên khắp thế giới", đại diện đơn vị thiết kế chia sẻ.

Không gian mua sắm tại shophouse biển Ocean Resicence được quy hoạch với mảng xanh bao phủ. Ảnh: Novaland

Cộng hưởng từ nhiều lợi thế, các dãy shophouse tại Ocean Residence sẽ hình thành nên không gian mua sắm sầm uất với đa dạng các loại hình kinh doanh như ẩm thực, thời trang, làm đẹp, chăm sóc sức khỏe, thực phẩm, nội thất... để phục vụ lượng lớn du khách hay cư dân, cộng đồng chuyên gia... sinh sống và làm việc lâu dài tại NovaWorld Phan Thiet.

Cư dân và du khách tại Ocean Residence thuận tiện kết nối với hệ sinh thái tiện ích của NovaWorld Phan Thiet. Ảnh: Novaland

Nằm ngay trong lòng siêu đô thị biển NovaWorld Phan Thiet nên chỉ vài phút di chuyển từ shophouse Ocean Residence, cư dân và du khách đã có thể tiếp cận hệ sinh thái hàng trăm tiện ích đẳng cấp quốc tế khác như cụm sân golf PGA độc quyền 36 hố, Sport Complex, trung tâm thương mại, công viên chủ đề 25 ha, công viên biển 16 ha, dãy nhà phố thương mại mặt tiền biển, hệ thống trường học liên cấp, cụm tiện ích sức khỏe gồm bệnh viện quốc tế, viện thẩm mỹ, khu vật lý trị liệu... Hệ tiện ích hoàn chỉnh và đẳng cấp này được kỳ vọng mang lại trải nghiệm sống và nghỉ dưỡng tiện nghi đa sắc màu cho cư dân lẫn du khách, cũng như mang lại giá trị gia tăng bền vững cho dòng sản phẩm shophouse biển 2 mặt tiền tại Ocean Residence trong dài hạn.

