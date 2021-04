Lợi ích kép của dự án Cite’ D’amour

Từ năm 2019, thị trường bất động sản Dĩ An ngày càng phát triển mạnh mẽ. Nền tảng kinh tế phát triển kết hợp với sự đầu tư về hạ tầng khiến bất động sản nơi đây nhanh chóng lọt vào "mắt xanh" của khách hàng an cư và đầu tư tại TP Dĩ An và khu vực giáp ranh như TP Thủ Đức.

Toạ lạc ngay mặt tiền đường Đông Tác giao với Trần Quang Khải, trung tâm TP Dĩ An, khu dân cư Đông Hưng (tên thương mại: khu nhà phố thương mại Cité D’amour) được nhiều nhà đầu tư lựa chọn nhờ giá trị kép, thích hợp để đầu tư lẫn an cư.

Dự án nằm ở vị trí cửa ngõ của TP HCM khi chỉ cách quốc lộ 1K và đại lộ Phạm Đồng - 2 tuyến giao thông huyết mạch kết nối trực tiếp với thành phố mới Thủ Đức chỉ 5 phút di chuyển. Từ Cité D’amour, cư dân còn có thể di chuyển linh hoạt đến các vùng kinh tế lớn như TP Thuận An, TP Biên Hòa... trong thời gian ngắn.

Nằm tại trung tâm TP Dĩ An, Cité D’amour hưởng lợi bởi loạt tiện ích đẳng cấp hiện hữu phục vụ cộng đồng dân cư tương lai như sân vận động, ga và chợ Dĩ An, hệ thống bệnh viện, trung tâm thương mại Aeon Mall Bình Dương, khu đô thị đại học quốc gia, bến xe miền Đông mới, Metro số 1, Suối Tiên, khu công nghệ cao TP HCM; Gigamall Thủ Đức, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất...

Toạ lạc ngay trung tâm thành phố, Cité D’amour mang lại cuộc sống tiện nghi cho các cư dân.

Bên cạnh đó, dự án còn gây ấn tượng với phong cách châu Âu hiện đại. Phong cách kiến trúc tân cổ điển kết hợp với thiết kế thông thoáng và hạ tầng hoàn chỉnh mang đến một không gian sang trọng cho chủ nhân. Cité D’amour với số lượng giới hạn chỉ 77 căn nhà phố tạo thành một "mini-town - thị trấn thu nhỏ" khép kín dành riêng cho những cư dân thông thái, góp phần hình thành một cộng đồng văn minh.

Một điểm mạnh của Cité D’amour là tính hiện hữu và pháp lý minh bạch. Hiện khu nhà phố đã hoàn thiện phần thô, cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh và bàn giao nhà ngay. Khách hàng không cần chờ đợi nhiều năm để dự án hoàn thiện, mà có thể dọn đến ở ngay.

Dãy nhà phố hoàn thiện của Cité D’amour.

Theo chủ đầu tư, dự án được lòng khách hàng bởi khả năng giá trị trong tương lai. Song hành với sự phát triển của thị trường TP Thủ Đức, Dĩ An với lợi thế cửa ngõ TP HCM đang tăng tốc mạnh mẽ trở thành một trong những thị trường chính của bất động sản khu Đông.

"Bất động sản Dĩ An vẫn được lựa chọn là kênh gia tăng lợi nhuận hiệu quả đối với các nhà kinh doanh. Tình trạng cầu vượt cung, đặc biệt là ở phân khúc nhà phố xây sẵn ở Bình Dương giúp Cité D’amour hút khách bởi dù thị trường biến động lên xuống thế nào, nhà phố vẫn luôn giữ được hấp lực và có giá trị tăng dần đều theo thời gian", chủ đầu tư nhấn mạnh.

Nhân viên kinh doanh tư vấn về những lợi thế cạnh tranh của Cite’ D’amour tại thị trường Dĩ An.

Hiện, các căn nhà phố Cité D’amour có giá bán 4,5-5 tỷ đồng. Thiết kế nhà phố compound giúp Cité D’amour mở rộng được mục đích sử dụng, không chỉ là chốn an cư mà còn phù hợp với nhiều loại hình kinh doanh, thương mại lâu dài.

Chủ đầu tư khu nhà phố Cité D’amour sẽ tổ chức sự kiện mở bán với chủ đề "Chuẩn sống sang, vang danh đẳng cấp" vào ngày 18/04. Sự kiện dành nhiều chương trình ưu đãi với tổng giá trị giải thưởng gần 200 triệu đồng và mức chiết khấu tối đa 1% cho những khách hàng giao dịch thành công.

Tâm Anh