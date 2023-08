Mỗi thập kỷ, sợi tóc của bạn lại trải qua một sự thay đổi lớn, nhưng một trong những chuyển đổi khó chịu nhất là lúc tóc bạc.

Tuy nhiên, quá trình này chưa hẳn tệ. Dưới đây là 7 lợi ích của việc để tóc bạc mà các nhà tạo mẫu gợi ý cho bạn.

Tóc khỏe mạnh hơn

Nếu ngừng nhuộm, tóc sẽ trở nên khỏe mạnh hơn do không phải tiếp xúc với các chất hóa học.

Bôi thuốc nhuộm tóc sẽ làm tách lớp protein bảo vệ tóc ra để các chất hóa học thấm vào, làm thay đổi màu sắc tóc. Dù vẻ ngoài trẻ trung hơn nhưng nó sẽ làm tóc yếu, gây giòn, khô và mỏng.

Cải thiện sức khỏe da đầu

Sau khi nhuộm tóc, da đầu của bạn thường bị ngứa trong nhiều ngày. "Giữ nguyên mái tóc bạc là cách hiệu quả để tránh da đầu tiếp xúc với các thành phần độc hại của thuốc nhuộm tóc", Monica Davis, nhà tạo mẫu tóc chuyên nghiệp và người sáng lập Hair Scream, cho biết .

Theo Dịch vụ y tế quốc gia Mỹ, da đầu bị ngứa sau khi nhuộm tóc thường do một hóa chất trong thuốc nhuộm có tên là paraphenylenediamine gây ra, một chất gây kích ứng và dị ứng.

Ảnh minh họa: Shutterstock

Tiết kiệm tiền

Quyết định để nguyên tóc bạc có thể giúp bạn tiết kiệm tiền triệu mỗi năm.

Ghanima Abdullah, chuyên gia thẩm mỹ và tóc của The Right Hairstyles, cho hay dù không đến salon hàng tháng, nhưng sử dụng thuốc nhuộm dạng hộp tại nhà vẫn rất đắt đỏ.

Nếu không nhuộm, bạn cũng sẽ không tốn chi phí mua mặt nạ tóc đắt tiền, dầu, thuốc giữ màu và dầu gội an toàn cho màu tóc nhuộm bạn thường dùng.

Tóc dày đẹp hơn

Jose Rojas, chuyên gia về màu sắc và nghệ sĩ đào tạo khu vực tại công ty Hair Cuttery cho rằng tóc hoa râm rất thẩm mỹ.

Để tinh chỉnh màu tóc bạc hoàn hảo, chỉ cần trò chuyện với nhà tạo mẫu tóc về các phương pháp điều chỉnh tông màu tại nhà, giúp tăng sức sống cho các sợi tóc.

Có lợi cho môi trường

Mỗi lần đến tiệm làm tóc để nhuộm hoặc sửa chân tóc buộc phải dùng nhiều nước và hóa chất hơn. Nếu để tóc bạc tự nhiên, bạn đang thực sự đóng góp vào sự bền vững của môi trường.

Dawna Jarvis, nhà tạo mẫu tóc và chiến lược gia kinh doanh cho biết nhiều loại thuốc nhuộm tóc có chứa các hóa chất có khả năng gây hại cho nguồn nước sau khi ta gội.

"Từ bỏ những sản phẩm này, bạn sẽ giảm tác động đến môi trường, thúc đẩy lối sống thân thiện với môi trường hơn", Jarvis nói.

Nổi bật hơn

Chọn tóc bạc có thể dễ dàng làm nổi bật các đặc điểm trên khuôn mặt, đặc biệt là nước da.

Những sợi tóc bạc phản chiếu ánh sáng khác với tóc có sắc tố, chiếu sáng làn da của bạn và mang lại vẻ rạng rỡ đặc biệt cho khuôn mặt.

Tự do hơn

Có vô số cách nhuộm tóc gây căng thẳng. Bạn lo lắng màu bị sai, tiêu quá nhiều tiền hoặc không thể chăm sóc tóc đúng cách. Nếu để tóc bạc, tất cả nỗi lo sẽ biến mất.

Victoria Marie, nhà sản xuất và đạo diễn của Grey Is The New Blonde, một bộ phim tài liệu từng đoạt giải thưởng về phụ nữ và lựa chọn giữ nguyên mái tóc hoa râm, cho biết từ 'tự do' là tính từ được những người phụ nữ cô phỏng vấn sử dụng nhiều nhất để mô tả cảm giác sau khi quyết định từ bỏ thuốc nhuộm.

Ngoài cảm giác tự do, việc quyết định để tóc hoa râm sẽ gửi đi thông điệp về sự tự tin và chân thực. Điều đó cho thấy bạn cảm thấy thoải mái với làn da của chính mình và không ngại phá vỡ những kỳ vọng của xã hội về cái đẹp.

Thông điệp này làm tăng sự quyến rũ tổng thể của bạn.

Nhật Minh (Theo BestLife)