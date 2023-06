Lợi ích của thẻ tín dụng với doanh nghiệp vừa và nhỏ

Hỗ trợ nguồn vốn cấp bách, miễn lãi dài ngày, tách bạch và hoàn tiền các chi tiêu… là các lợi ích của thẻ tín dụng VPBiz với doanh nghiệp.

Trong bối cảnh kinh tế lạm phát toàn cầu, thẻ tín dụng được ví như chiếc phao cứu sinh giúp doanh nghiệp bổ sung nguồn vốn lưu động nhanh chóng, kịp thời. Thẻ tín dụng cũng là trợ thủ thanh toán đắc lực giúp các SME tiết kiệm chi phí cũng như quản trị dòng tiền chặt chẽ.

Anh Lê Nam chủ doanh nghiệp gia công dệt may đang chật vật huy động dòng vốn lưu động để duy trì hoạt động doanh nghiệp. Từ khi kinh tế suy thoái, tất cả hợp đồng cung ứng hàng hóa dệt may của công ty anh Nam giảm tới 2/3. Toàn bộ dòng tiền cuối cùng của doanh nghiệp dồn trả cho đối tác cung cấp vải nguyên liệu.

"Là doanh nghiệp non trẻ, chúng tôi cũng chưa có tài sản để thế chấp nên hồ sơ tín dụng của bị nhiều ngân hàng khước từ. Do đó, việc vận hành luôn gặp nhiều vấn đề do dòng tiền hạn chế", anh Nam chia sẻ.

Nhờ đối tác giới thiệu, anh Lê Nam đã tiếp cận với thẻ tín dụng doanh nghiệp VPBiz. Theo anh Nam, thẻ VPBiz Deluxe giúp doanh nghiệp chi trả cả trăm triệu đồng cho thuê nhà xưởng, phí điện, nước, chi phí đi công tác mà không lo quá hạn. "Đặc biệt, thẻ tín dụng còn miễn lãi 45 ngày. Với thời gian này, doanh nghiệp có thể xoay vòng vốn rồi hoàn trả sau", anh nói.

Doanh nghiệp có thể sử dụng thẻ tín dụng như phao cứu sinh trong lúc khó khăn về vốn. Ảnh: VPBank

Khi kinh doanh trong lĩnh vực mỹ phẩm, anh Hoàng Anh đến từ TP HCM cũng thấy được giá trị ưu việt khi sử dụng thẻ tín dụng VPBiz Standard. Tính năng hoàn tiền đến 2% không giới hạn số tiền hoàn giúp tiết kiệm đáng kể chi phí quảng cáo và các chi tiêu khác như phần mềm, mua sắm trực tuyến...

Anh Hoàng Anh kể: "Công việc kinh doanh của chúng tôi cần đầu tư nhiều vào việc chạy quảng cáo trên các nền tảng phổ biến như Facebook, Google, Tiktok... Do đó, khi nghe giới thiệu về tính năng hoàn tiền cho quảng cáo và phần mềm của thẻ VPBiz Standard, doanh nghiệp như 'rà trúng sóng'".

Lợi ích của thẻ tín dụng doanh nghiệp VPBiz Standard được anh Hoàng Anh đánh giá cao nằm ở hạn mức thẻ cho doanh nghiệp cao hơn cá nhân, tách bạch chi tiêu... vì thế, giúp người dùng hưởng lợi và kiểm soát tài chính tốt hơn.

Với mong muốn hỗ trợ các SME khắc phục nút thắt tài chính, tiết giảm chi phí vận hành, VPBank đã đưa ra bộ tứ quyền lực thẻ tín dụng: VPBiz Standard, VPBiz Deluxe, VPBiz WE, VPBiz Platinum.

Cụ thể, thẻ VPBiz có ưu thế vượt trội với hạn mức đến 3 tỷ đồng, không cần tài sản thế chấp, có thể rút được tiền mặt đến 50% hạn mức, các khoản chi tiêu được ghi nhận là hợp lệ để hưởng khấu trừ thuế thu nhập doanh nghiệp. Ngoài ra, ngân hàng cũng cho phép tạo nhiều thẻ phụ và tùy chia hạn mức đáp ứng nhu cầu sử dụng cho nhiều thành viên trong doanh nghiệp.

Theo anh Hoàng Anh, doanh nghiệp nhỏ của anh đã tận dụng tối đaVPBiz cho các hoạt động công tác phí, vé máy bay, chi phí khách sạn, mua sắm trang thiết bị văn phòng, thanh toán các đơn hàng online.... Nhờ thế, tiền mặt được ưu tiên để xoay sở cho những chi phí đầu tư lớn hơn. "Đặc biệt, thẻ VPBiz đều miễn lãi dài ngày nên chúng tôi thường có thời gian hoàn trả vào thẻ trước thời hạn", anh Hoàng Anh nhấn mạnh.

Bên cạnh đặc tính chung, mỗi loại thẻ tín dụng còn có những đặc quyền riêng cho khách hàng khi sử dụng. Theo đó, VPBiz Standard sẽ miễn 100% phí thường niên năm đầu, hoàn tiền 2% không giới hạn cho chi tiêu quảng cáo, hoàn tiền 1% không giới hạn cho chi tiêu mua phần mềm, hoàn tiền 0,2% không giới hạn cho các chi tiêu khác.

Thẻ VPBiz Deluxe miễn phí thường niên năm đầu khi chi tiêu tối thiểu 2 triệu đồng trong 30 ngày kể từ khi phát hành thẻ, miễn phí thường niên năm tiếp theo cho thẻ chính/ thẻ phụ khi tổng doanh thu giao dịch của năm liền kề trước đó đạt 600 triệu đồng trở lên. Đồng thời, thẻ hoàn tiền 4% phí dịch vụ tại trung tâm, xưởng bảo dưỡng ô tô, bảo hiểm dân sự, thiệt hại vật chất xe, người ngồi trên xe, hoàn tiền 2% cho các giao dịch thanh toán vé máy bay, khách sạn, hoàn tiền 0,3% cho các chi tiêu khác tối đa lên đến 500.000 đồng mỗi tháng.

VPBiz WE là dòng thẻ độc đáo dành cho chủ doanh nghiệp nữ với thời gian miễn lãi được kéo dài hơn thông thường, lên tới 55 ngày cùng nhiều chương trình ưu đãi đối tác theo từng thời kỳ. Ngoài ra, thẻ VPBiz Mastercard Business Platinum với nhiều ưu đãi dành riêng cho việc thanh toán trực tuyến, giúp doanh nghiệp chủ động giao thương, mua bán trong và ngoài nước mà không cần chuẩn bị tiền mặt.

Giải pháp Thẻ VPBiz của VPBank được hàng chục nghìn doanh nghiệp sử dụng và đánh giá cao ở sự linh hoạt, hiệu quả khi đáp ứng được nhu cầu vốn dự phòng, tối ưu dòng tiền doanh nghiệp trong thời đại kinh tế số. Từ năm 2016, thẻ VPBiz đã được tạp chí Asian Banking & Finance (ABF) trao giải "Thẻ tín dụng đột phá của năm". Thẻ đang được nâng cấp và định vị để mang đến thêm nhiều trải nghiệm cao cấp, hiện đại cho doanh nghiệp.

Cùng với thẻ tín dụng doanh nghiệp, VPBank còn hỗ trợ doanh nghiệp giải pháp thanh toán trực tuyến với bộ đôi Simplify và Ecompay giúp doanh nghiệp triển khai thương mại điện tử nhanh chóng, dễ dàng thông qua việc sở hữu gian hàng trực tuyến, tích hợp cổng thanh toán tiêu chuẩn quốc tế...

Các giải pháp tài chính đồng bộ đến từ VPBank có thể trở thành điểm tựa để SME trụ vững, bứt phá mạnh mẽ và khẳng định vị thế trên thị trường kinh doanh.

