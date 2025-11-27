Lợi ích của mô hình kinh doanh tích hợp ngân hàng - bảo hiểm

Mô hình kinh doanh tích hợp ngân hàng - bảo hiểm giúp người dùng quản lý tài chính và bảo vệ sức khỏe trong một nền tảng, rút ngắn quy trình xử lý, tăng tính minh bạch.

Thị trường tài chính Việt Nam đang thay đổi. Với lợi thế về dữ liệu, công nghệ và tệp khách hàng lớn, nhiều ngân hàng đã chuyển từ vai trò trung gian phân phối bảo hiểm sang đầu tư xây dựng hệ sinh thái tài chính toàn diện, bao gồm ngân hàng - đầu tư - bảo hiểm, nhằm phục vụ đa dạng nhu cầu của người dùng.

Trên thế giới, mô hình ngân hàng sở hữu hoặc trực tiếp vận hành công ty bảo hiểm đã được triển khai rộng rãi. Các tập đoàn như Crédit Agricole, BNP Paribas Cardif (Pháp) hay Banco Santander (Tây Ban Nha) ghi nhận tỷ lệ bán chéo tăng gấp ba lần và chi phí vận hành giảm khoảng 30% nhờ sử dụng chung hạ tầng dữ liệu, công nghệ và mạng lưới khách hàng. Việc tích hợp cũng giúp tăng mức độ gắn kết và duy trì dài hạn của khách hàng trong hệ sinh thái tài chính.

Tại Việt Nam, mô hình này cũng đang được nhiều ngân hàng triển khai. Mới đây, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) đã công bố hợp tác cùng Công ty CP Bảo hiểm Nhân thọ Kỹ thương (Techcom Life), ngày 14/11. Sự kiện được kỳ vọng sẽ mang lại tác động tích cực cho thị trường và đặc biệt cho khách hàng, những người hưởng lợi trực tiếp.

Theo PGS.TS Nguyễn Hữu Huân, giảng viên cấp cao, Đại học Kinh tế TP HCM, việc ngân hàng tự thành lập công ty bảo hiểm hoặc tham gia sâu vào vận hành sẽ trở thành hướng phát triển tất yếu trong thời gian tới, nhờ đem lại lợi ích cho cả khách hàng và tổ chức tài chính.

Với ngân hàng, mô hình này tạo thêm nguồn thu ngoài tín dụng, giúp giảm phụ thuộc vào lãi và tối đa hoá lợi nhuận. Đặc biệt, trong bối cảnh thị trường bảo hiểm còn nhiều dư địa tăng trưởng, doanh thu từ mảng này được đánh giá sẽ trở thành một cấu phần quan trọng trong cơ cấu thu nhập của các ngân hàng.

Đại diện Techcombank cho biết, mô hình này hướng đến mục tiêu biến bảo hiểm thành một giải pháp bảo vệ tài chính - sức khỏe gắn liền trong hệ sinh thái, từ đó có thể tư vấn đúng, đủ và theo sát hành trình, nhu cầu của khách hàng.

Về phía khách hàng, việc tích hợp này cũng giúp quá trình sử dụng diễn ra liền mạch hơn. Người dùng có thể quản lý tài khoản, đầu tư, hợp đồng bảo hiểm và gửi yêu cầu quyền lợi ngay trên một nền tảng, thay vì phải chuyển đổi qua nhiều ứng dụng.

"Techcombank và Techcom Life tuân thủ chặt chẽ quy định pháp luật, mọi giao dịch bảo hiểm đều dựa trên sự đồng thuận và nhu cầu có thật của khách hàng. Hai đơn vị đều thiết lập cơ chế giám sát nội bộ và quy trình tư vấn minh bạch, đảm bảo quyền lợi cho khách hàng", ông Chung Bá Phương, Tổng giám đốc Techcom Life chia sẻ.

Ông Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Nguyễn Trãi, nhận định mô hình tích hợp giúp thiết kế các sản phẩm bảo hiểm được cá nhân hóa theo thời gian thực, phù hợp với từng giai đoạn tài chính của khách hàng. Từ bước tư vấn, quyết định tham gia, quản lý hợp đồng đến chi trả quyền lợi đều có thể thực hiện trên một hệ thống duy nhất, vừa giảm chi phí vận hành cho doanh nghiệp, vừa nâng cao tốc độ xử lý và trải nghiệm dịch vụ.

Theo chuyên gia, việc hội tụ ngân hàng - bảo hiểm cũng tạo nền tảng cho nhiều sản phẩm mới như bảo hiểm theo hành vi, bảo hiểm tức thời, bảo hiểm vi mô... linh hoạt về phạm vi và mức phí, giúp nhiều nhóm khách hàng dễ tiếp cận hơn, qua đó góp phần mở rộng độ bao phủ bảo hiểm và hỗ trợ người dân chủ động quản trị rủi ro tài chính.

Trong tương lai, hành vi của khách hàng, đặc biệt là Gen Y và Gen Z, được dự báo sẽ tiếp tục định hình cách phát triển sản phẩm tài chính - bảo hiểm. Nhóm khách hàng này quen với ngân hàng số, ưu tiên tốc độ, tính tự chủ và minh bạch, có xu hướng xem bảo hiểm như một "dịch vụ nhúng" trong hệ sinh thái tài chính thay vì một sản phẩm tách rời. Điều này sẽ thúc đẩy kênh phân phối dịch chuyển dần từ đại lý truyền thống sang các nền tảng số được cá nhân hóa.

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân nhận định, ở giai đoạn đầu, các sản phẩm bảo hiểm do ngân hàng triển khai có thể chưa khác biệt nhiều so với thị trường. Tuy vậy, lợi thế lớn của ngân hàng nằm ở hệ sinh thái số tập trung, cho phép khách hàng quản lý tài chính, bảo hiểm thông qua một điểm chạm. Nhờ nền tảng này, ngân hàng có thể thử nghiệm linh hoạt các sản phẩm phù hợp từng nhu cầu, đặc biệt là những giải pháp kết hợp bảo hiểm - đầu tư - tiết kiệm.

Sự tham gia sâu của ngân hàng sẽ tạo áp lực cạnh tranh lành mạnh, buộc thị trường bảo hiểm đổi mới mạnh mẽ hơn, từ đó mang lại giá trị thiết thực cho khách hàng và góp phần xây dựng hệ sinh thái tài chính bền vững, hỗ trợ mục tiêu thịnh vượng và an sinh của người dân.

