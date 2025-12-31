Lợi ích của chế độ ăn Địa Trung Hải

Chế độ ăn Địa Trung Hải ưu tiên rau củ, chất béo lành mạnh như dầu ô liu, kết hợp với dầu gạo lứt, tốt cho sức khỏe.

Mediterranean diet (chế độ ăn Địa Trung Hải) là mô hình phổ biến ở các quốc gia ven Địa Trung Hải như Hy Lạp, Italy, Tây Ban Nha và miền nam nước Pháp. Theo Healthline, người dân vùng này ít có nguy cơ mắc bệnh mãn tính hơn so với những người theo chế độ ăn uống tiêu chuẩn Mỹ. Trang này trích dẫn lợi ích của chế độ ăn này qua nghiên cứu của Đại học Y và Nha khoa Peninsula (Anh), Đại học Cordoba (Tây Ban Nha). Theo đó, nghiên cứu cho thấy chế độ ăn Mediterranean diet hỗ trợ giảm cân, giảm nguy cơ mắc các bệnh đau tim, đột quỵ, đái tháo đường type 2...

Chế độ Mediterranean diet ưu tiên rau củ, trái cây, các loại đậu, ngũ cốc nguyên hạt, dùng dầu ô liu nguyên chất làm nguồn chất béo chính. Ăn cá, hải sản ít nhất hai lần mỗi tuần. Khuyến nghị dùng lượng vừa phải sữa, sữa chua, phô mai, trứng, gia cầm. Hạn chế thịt đỏ, thịt chế biến sẵn, thực phẩm nhiều đường bổ sung, ngũ cốc tinh luyện, chất béo chuyển hóa lẫn thực phẩm siêu chế biến.

Về đồ uống, nước lọc là chính, có thể thêm trà và cà phê nhưng hạn chế đường, kem. Thưởng thức lượng nhỏ vang đỏ kèm bữa ăn. Khi áp dụng chế độ ăn Địa Trung Hải, cần duy trì nguyên tắc điều độ, đa dạng thực phẩm, hạn chế đồ chế biến sẵn.

WHO, Harvard và Oldways Preservation Trust gợi ý mô hình kim tự tháp chế độ Địa Trung Hải (Mediterranean Diet Pyramid), trong đó, dầu ô liu được đặt ở vị trí trung tâm và là nguồn chính. Còn WHO, FDA khuyến nghị chế độ ăn lành mạnh với dầu gạo lứt - vốn được mệnh danh là "dầu ăn của trái tim" nhờ thành phần giàu Gamma-oryzanol, hỗ trợ sức khỏe tim mạch.

Là một trong những người theo đuổi chế độ ăn Địa Trung Hải, nhiều năm nay, căn bếp của bà nội trợ Phương Anh (36 tuổi, Hà Nội) luôn có ít nhất hai loại dầu ăn để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng, phù hợp từng phương pháp chế biến. Chị đọc kỹ khuyến nghị khoa học để tìm loại có thành phần tốt cho sức khỏe, nhất là dầu thực vật vì đây là nguồn cung cấp chất béo.

Theo đó, Phương Anh thường chiên xào bằng dầu gạo lứt vì dòng này chịu được nhiệt độ cao, trích ly từ lớp màng cám của hạt gạo lứt nên giàu gamma-oryzanol, giúp cơ thể giảm hấp thụ cholesterol xấu từ thực phẩm, từ đó hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Khi trộn salad, làm xốt, chị ưu tiên dầu ô liu nguyên chất - dòng giàu chất chống oxy hóa tự nhiên như vitamin E.

Trước câu hỏi cân bằng dinh dưỡng và hiệu suất chế biến giữa nhịp sống bận rộn, không phải ai cũng có đủ thời gian để tính toán và kết hợp đa dạng nguồn dưỡng chất. Đơn cử, chị Kim Thủy, nhân viên văn phòng ở TP HCM, cho rằng mua nhiều loại dầu không thật sự tối ưu. Thủy cùng đồng nghiệp muốn tìm loại dầu đáp ứng mọi nhu cầu: từ dinh dưỡng, lành mạnh đến chế biến đa dạng.

Từ băn khoăn của nhiều bà nội trợ, thương hiệu Neptune dành nhiều thời gian nghiên cứu, tạo ra dầu ăn Neptune Olive Light, kết hợp dầu ô liu Extra Virgin và dầu gạo lứt, mang định hướng "nâng tầm sống khỏe, nâng cấp gian bếp", góp phần tạo nên bữa ăn lành mạnh hàng ngày.

Theo đại diện nhà sản xuất, dầu gạo lứt có điểm bốc khói cao, tăng độ ổn định khi chiên rán ở nhiệt độ cao, bảo toàn dưỡng chất trong dầu, hạn chế cháy khét. Người nội trợ có thể chế biến đa dạng món chiên rán nhiệt độ cao, xào, áp chảo, trộn salad, làm xốt...

"Neptune Olive Light còn có nhiều dưỡng chất. Gamma-oryzanol, phytosterol từ dầu gạo lứt và các chất chống oxy hóa tự nhiên trong dầu ô liu (vitamin E) hỗ trợ sức khỏe, nhất là tim mạch", đại diện nhà sản xuất cho biết.

Vừa ra mắt, sản phẩm nhận phản hồi tích cực từ người tiêu dùng. Chị Thúy Trang, nhân viên văn phòng tại TP HCM, đánh giá cao công thức kết hợp hai loại dầu, đáp ứng nhu cầu chế biến đa dạng. "Tôi có thể xào, chiên ngập dầu, trộn salad, làm nước xốt và cả áp chảo, vị khá thanh nhẹ".

Theo Healthline, sống khỏe không nhất thiết phải bắt đầu từ những thay đổi quá lớn. Đôi khi chọn đúng dầu ăn có thể giúp người tiêu dùng có trải nghiệm nấu nướng tốt nhất, vừa cải thiện sức khỏe.

