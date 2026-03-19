Lợi ích bất ngờ của người thấp bé

Khác với lầm tưởng cao lớn đồng nghĩa với khỏe mạnh, người có vóc dáng khiêm tốn thực chất lại ít mắc ung thư, hiếm khi gãy xương và có xu hướng sống thọ hơn.

Nguy cơ ung thư thấp hơn

Một nghiên cứu của Viện Karolinska (Thụy Điển) trên 5 triệu người chỉ ra rằng chiều cao tăng đồng nghĩa với tỷ lệ mắc ung thư cao hơn. Cụ thể, cứ mỗi 10 cm chiều cao tăng thêm, nguy cơ mắc bệnh tăng khoảng 18% ở nữ giới và 11% ở nam giới.

Quỹ Nghiên cứu Ung thư Thế giới cũng củng cố nhận định này khi phát hiện người cao dễ mắc ung thư thận, buồng trứng, tuyến tụy và đại tràng.

Các chuyên gia lý giải, người cao có số lượng tế bào trong cơ thể nhiều hơn và mức hormone tăng trưởng cao hơn. Điều này vô tình làm tăng xác suất xảy ra các đột biến tế bào dẫn đến ung thư.

Ít nguy cơ huyết khối tĩnh mạch

Người thấp ít phải đối mặt với VTE (tình trạng máu đông nguy hiểm trong tĩnh mạch). Một phân tích năm 2017 trên hai triệu người cùng huyết thống cho thấy, nam giới dưới 1,60 m có nguy cơ mắc VTE thấp hơn 65% so với nhóm cao trên 1,88 m. Ở nữ giới, người dưới 1,55 m có nguy cơ thấp hơn 69% so với những ai cao trên 1,83 m.

Tiến sĩ Bengt Zöller, tác giả nghiên cứu, nhận định người thấp được bảo vệ tự nhiên khỏi cục máu đông. Nguyên nhân là do chân dài khiến mạch máu dài hơn, làm chậm quá trình máu bơm ngược về tim và tạo điều kiện cho huyết khối hình thành.

Ảnh minh họa: iStock

Giảm thiểu nguy cơ gãy xương

Người thấp bé cũng giữ thăng bằng tốt hơn khi bước vào tuổi lão hóa. Theo một phân tích tổng hợp trên 100.000 người vào năm 2016, người cao có tỷ lệ gãy xương hông cao hơn 30-40%. Do trọng tâm cơ thể cao, họ dễ mất thăng bằng khi vấp ngã, đồng thời chịu lực va đập mạnh hơn khi cơ thể chạm đất.

Kéo dài tuổi thọ

Sở hữu cơ thể nhỏ gọn giúp nhiều người sống thọ hơn từ 2 đến 5 năm. Nghiên cứu do Tiến sĩ Bradley Willcox từ Đại học Hawaii (Mỹ) công bố năm 2024 chỉ ra rằng, nhóm nam giới có chiều cao dưới 1,57 m sống lâu nhất.

Bên cạnh yếu tố cơ học, nguyên nhân sâu xa nằm ở gene FOXO3 – một loại gene kéo dài tuổi thọ xuất hiện phổ biến hơn ở những người có vóc dáng nhỏ. Dù vậy, các nhà khoa học của Đại học Harvard nhấn mạnh, lối sống lành mạnh, ăn uống điều độ và tập thể dục vẫn là chìa khóa quyết định sức khỏe tổng thể, bất kể bạn cao hay thấp.

Ngọc Ngân (Theo New York Post)