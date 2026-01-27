Lời hứa giúp bố mẹ nghỉ hưu sớm của chàng trai gốc Việt

CanadaThấy bố mẹ kiệt sức vì mưu sinh nơi đất khách, năm 15 tuổi, Tuan Le hứa sẽ giúp họ nghỉ hưu sớm và đã biến điều đó thành hiện thực sau đúng một thập kỷ.

Năm 2015, dù đang có cuộc sống thoải mái tại Việt Nam, bố mẹ Tuan Le quyết định bán hết tài sản, đưa gia đình sang Toronto định cư với hy vọng hai con có tương lai tốt hơn.

Nhưng cái giá của sự thay đổi là những ngày tháng làm việc không ngơi nghỉ.

"Tôi nhớ có lần bố về nhà lúc 7h sáng sau ca làm đêm, còn mẹ thì sút gần 2 kg trong một tuần vì làm quá sức", Tuan Le, hiện 25 tuổi, kể lại.

Hình ảnh cha mẹ tiều tụy đã đánh thức chàng trai trẻ đang chìm trong trầm cảm vì rào cản ngôn ngữ. Tuan nói: "Cho con 10 năm, con sẽ giúp bố mẹ nghỉ hưu".

Tuan Le cùng bố mẹ ở Canada. Ảnh: CNBC

Đó là động lực để Le bắt đầu hành trình từ con số âm. Trong những ngày tự nhốt mình trong phòng, anh tự học cắt ghép video từ các trò chơi điện tử. Nhận thấy tiềm năng, Le bắt đầu nhận chỉnh sửa video thuê cho các kênh YouTube với thù lao khoảng 20 CAD (hơn 350.000 đồng) cho mỗi sản phẩm dài 20 phút.

Niềm yêu thích chỉnh sửa video khiến Tuan quyết định theo đuổi con đường chuyên nghiệp. Một năm sau khi tốt nghiệp trung học, năm 2018, anh đăng ký học tại Toronto Film School. Trong số những bài tập đầu tiên, Le thực hiện một phim ngắn về chính cha mẹ mình. Tác phẩm được đưa vào danh sách vinh danh của trường. Nhưng sau bốn tháng theo học, anh bỏ dở chương trình vì cảm thấy "môi trường không phù hợp".

Chàng trai trẻ rải hồ sơ xin việc khắp các công ty tại Toronto nhưng đều bị từ chối. Không nản lòng, anh chấp nhận làm không công ba tháng cho một đơn vị sản xuất nội dung chỉ để học cách viết email, đàm phán hợp đồng và vận hành kinh doanh.

Bước ngoặt đến vào đầu năm 2019, khi Le chủ động đề nghị làm video quảng cáo miễn phí cho các nhà hàng nhỏ để đổi lấy bữa ăn. Khi TikTok bùng nổ, anh nhanh nhạy chuyển hướng sang video ngắn và áp dụng chính sách táo bạo: cam kết hoàn tiền nếu video không đạt lượt xem.

Anh đề nghị khách hàng chi 2.000 USD để sản xuất 10 video. Sản phẩm đầu tiên đạt 700.000 lượt xem, video tiếp theo đạt 300.000. Một số nội dung lan truyền giúp tài khoản của nhà hàng tăng thêm khoảng 9.000 người theo dõi sau một đêm. Từ những kết quả này, Le xây dựng các trường hợp điển hình để thuyết phục khách hàng mới.

Sau ba tháng làm việc không lương, Le rời công ty và thành lập ShortsCut vào cuối năm 2022. Doanh nghiệp chính thức đi vào hoạt động từ tháng 1/2023, tập trung sản xuất video ngắn cho TikTok, Instagram Reels và YouTube Shorts. Năm 2025, doanh nghiệp này đạt doanh thu 1,1 triệu USD (khoảng 27 tỷ đồng), lợi nhuận ròng gần 500.000 USD. Đội ngũ nhân sự từ một người đã mở rộng lên 15 nhân viên làm việc đa quốc gia.

Nguồn thu ổn định giúp Le thực hiện đúng lời hứa năm 15 tuổi. Mỗi tháng, anh gửi biếu bố mẹ 5.000 CAD (khoảng 90 triệu đồng) để ông bà chi tiêu và an dưỡng. Dù không còn gánh nặng tài chính, bố mẹ anh vẫn duy trì một quầy hàng nông sản nhỏ hai ngày mỗi tuần, nhưng với tâm thế tìm niềm vui và gặp gỡ bạn bè thay vì áp lực mưu sinh.

"Nghe có vẻ điên rồ, nhưng muốn theo đuổi cuộc chơi này thì phải chấp nhận một chút điên rồ", chàng trai 25 tuổi nói về mục tiêu đưa doanh thu công ty lên 100 triệu USD trong 5 năm tới.

Ngọc Ngân (Theo CNBC)