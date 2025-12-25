Đề và lời giải môn Toán thi học sinh giỏi quốc gia ngày 1

Gần 680 thí sinh cả nước làm đề thi học sinh giỏi quốc gia môn Toán ngày 1, với bốn câu trong 180 phút, sáng 25/12.

Dưới đây là phần lời giải chi tiết của thầy Võ Quốc Bá Cẩn, Nguyễn Lê Phước, Nguyễn Tiến Dũng, Phan Quang Linh (giáo viên trường Archimedes Academy, Hà Nội), thầy Trần Đức Hiếu (trường THCS Cầu Giấy), thầy Trần Quang Độ, Vũ Minh Đức, Nguyễn Văn Quý (câu lạc bộ CMATH), Đào Phúc Long (sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội), Vương Khánh Toàn (sinh viên trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội):

Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học này diễn ra ngày 25-26/12 với hơn 6.750 học sinh, tăng 270 em so với năm học trước.

Các em dự thi ở 13 môn, trong đó Ngữ văn đông nhất với 709 thí sinh, kế đó là Tiếng Anh và Địa lý, đều trên 680 em.

Trừ môn Tin học thi lập trình trên máy, thí sinh 12 môn còn lại thi viết vào ngày 25/12 (Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Nhật).

Ngày 26/12, học sinh tiếp tục thi viết ở môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học; thi lập trình trên máy với môn Tin học; thi nói 5 môn Ngoại ngữ.

Sau sáp nhập, cả nước có 42 đoàn dự thi, gồm 34 tỉnh, thành và các đại học Quốc gia Hà Nội, Quốc gia TP HCM, Huế, Sư phạm Hà Nội, Sư phạm TP HCM, Vinh, Tân Tạo và trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc.

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tỷ lệ học sinh đạt giải sẽ chiếm 60% số dự thi. Trong đó, số giải nhất, nhì, ba không vượt quá 60% tổng số giải; số giải nhất không vượt quá 5%.

Học sinh đạt giải cấp quốc gia được cấp giấy chứng nhận, xét tuyển thẳng vào đại học. Ngoài ra, các em được thưởng theo chính sách riêng của địa phương, khoảng 10-100 triệu đồng.

Với 5 môn thi Olympic quốc tế là Toán, Vật lý, Hóa học, Tin học và Sinh học, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ triệu tập những thí sinh đạt điểm cao (thường là top 40) để bồi dưỡng, trước khi thi chọn đội tuyển.

