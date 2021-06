Lời giải cho mô hình phức hợp cao cấp từ King Crown Infinity

King Crown Infinity do BCG Land phát triển, hướng đến trở thành khu phức hợp thương mại và căn hộ đáng sống tại TP Thủ Đức.

Những năm gần đây, các dự án khu phức hợp đa năng gồm căn hộ để ở, trung tâm thương mại... đang dần trở thành xu hướng lựa chọn mới của giới đầu tư. Theo đánh giá của giới chuyên gia, sự phát triển của dự án phức hợp bắt nguồn từ nhịp sống thay đổi, nhu cầu tận hưởng dịch vụ, tiện ích ngay trong không gian sống. Người mua nhà không chỉ quan tâm đến chất lượng căn hộ, mà còn chú ý đến giá trị đi kèm.

Song, để theo đuổi, phát triển mô hình này, chủ đầu tư phải đối mặt với nhiều bài toán. Cụ thể, ngoài diện tích cây xanh và tiện ích công cộng, một khu phức hợp phải có hệ thống giao thông hiện đại. Tiếp đó, dự án phải đa dạng tiện ích cho cư dân như trường học, bệnh viện, trung tâm thương mạị, cơ quan tài chính, ngân hàng, ATM...

Mô hình phức hợp thương mại và căn hộ trở thành xu hướng lựa chọn của giới đầu tư. Ảnh: Đơn vị phát triển dự án BCG Land.

Trên thực tế, quá trình kiến tạo một khu phức hợp hoàn thiện còn phụ thuộc lớn vào hạ tầng cơ sở xung quanh và hạ tầng nội khu. Với khối đế thương mại, việc lấp đầy không gian dịch vụ cũng là một bài toán quan trọng nhằm đa dạng hóa tiện ích mua sắm phục vụ cư dân.

Mặt khác, câu chuyện quản lý vận hành cũng đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh, an toàn và cuộc sống tiện nghi của cư dân khi căn hộ đã bàn giao. Tất cả những vấn đề như quản lý xe ra vào, tiếng ồn, an toàn vệ sinh mỹ quan đô thị... đều là những yếu tố cần được chủ đầu tư, đơn vị phát triển tính toán, lên kế hoạch và đảm bảo ngay từ đầu.

King Crown Infinity tọa lạc tại trung tâm TP. Thủ Đức. Ảnh: Đơn vị phát triển dự án BCG Land.

Là một thành viên của Tập đoàn Bamboo Capital, với tiềm lực mạnh mẽ cùng nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hạ tầng và bất động sản, BCG Land đã đầu tư, phát triển King Crown Infinity với kỳ vọng đưa nơi đây trở thành nơi đáng sống cho giới tinh hoa. Dự án có quy mô diện tích đất 12.650 m2, 30 tầng cao và 5 tầng hầm.

King Crown Infinity sở hữu hai tòa tháp Apollo và Artemis cùng hệ thống chiếu sáng hàng đầu. Để cam kết uy tín về yếu tố dịch vụ, chủ đầu tư đã thiết kế phố đi bộ trong nhà xuyên suốt 6 tầng thương mại, giúp cư dân và khách hàng của trung tâm thương mại có thể thoải mái di chuyển mua sắm, tham quan.

Phố đi bộ trong nhà xuyên suốt 6 tầng thương mại của dự án. Ảnh: Đơn vị phát triển dự án BCG Land.

Khu trung tâm thương mại tại dự án còn bố trí hợp lý không gian dành cho dịch vụ mua sắm, ăn uống và giải trí với nhiều thương hiệu thời trang cao cấp. Ba tầng hầm giữ xe với bãi đỗ rộng, trang bị hệ thống phòng cháy chữa cháy cao gấp 1,5 lần.

Về căn hộ, King Crown Infinity đem đến không gian sang trọng cho chủ nhân sở hữu. Dự án cho phép gia chủ thiết kế theo nhu cầu riêng, thể hiện cá tính qua phong cách kiến trúc của ngôi nhà. Cùng với đó là số lượng căn hộ ít, mật độ thấp chỉ 15 căn trên một sàn, trong khi có tới 10 thang máy, thuận tiện đi lại.

King Crown Infinity cho phép tùy biến thiết kế căn hộ theo sở thích. Ảnh: Đơn vị phát triển dự án BCG Land.

BCG Land còn đầu tư từng góc không gian căn hộ. Không chỉ sử dụng vật liệu xây dựng đẳng cấp, nhà phát triển đảm bảo đến từng chi tiết như chiều sâu tính từ ban công tới góc xa nhất của căn hộ không vượt quá 8 m để cuộc sống mỗi ngày của cư dân đều ngập tràn khí trời và ánh sáng tự nhiên.

Khu căn hộ - thương mại quy tụ hơn 25 tiện ích nội khu đẳng cấp như hồ bơi vô cực, jacuzzi, thác nước, hồ cạn kết hợp ghế nằm... mang đến phong cách sống như nghỉ dưỡng tại gia. Dự án còn trang bị hệ thống smart home Gamma. Cư dân có thể sử dụng giải pháp chiếu sáng thông minh, hệ thống bơm nước tưới cây thông minh, điều khiển điều hòa, kiểm soát chất lượng không khí, điều khiển hệ thống nghe - nhìn, hệ thống an ninh, giám sát, cảnh báo chống đột nhập, hệ thống báo tình trạng khẩn cấp... chỉ bằng vài nút chạm.

King Crown Infinity sở hữu vị trí ngay trung tâm TP Thủ Đức, kết nối 6 trọng điểm sáng tạo của thành phố mới. Từ dự án, cư dân chỉ mất vài phút di chuyển đến khu công nghệ cao, tuyến Metro số 1 và vào trung tâm TP HCM trong vòng 15 phút. Dự án hưởng trọn tiện ích ngoại khu đa dạng khi nằm gần nhiều chợ truyền thống, điểm đến mua sắm thực phẩm hiện đại, hệ thống trường học, bệnh viện, chùa, nhà thờ, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, Bệnh viện Hoàn Hảo, hệ thống các trường từ cấp tiểu học đến đại học.

King Crown Infinity sở hữu đầy đủ tiềm năng để trở thành dự án đáng được mong đợi cho người mua để ở và các nhà đầu tư thông thái. Đơn vị phát triển BCG Land kỳ vọng, dự án sẽ trở thành công trình biểu tượng cho phong cách sống mới tại TP Thủ Đức trong tương lai.

Bảo Khánh