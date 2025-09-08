Lời giải cho bài toán vốn và quản trị của hộ kinh doanh

VPBank phát triển hệ sinh thái giải pháp tài chính, công cụ số, gỡ khó cho các hộ kinh doanh gặp khó khăn về vốn, quản trị trong quá trình khởi sự, chuyển đổi lên doanh nghiệp.

Theo số liệu Tổng cục Thống kê năm 2023, Việt Nam có khoảng 5 triệu hộ kinh doanh, đóng góp gần 30% GDP. Tuy vậy, hơn 70% trong số này gặp khó khi tiếp cận vốn ngân hàng do thiếu tài sản bảo đảm, thủ tục phức tạp và hạn chế trong quản lý tài chính. Tình trạng này khiến nhiều hộ thiếu vốn ngay từ giai đoạn khởi sự, làm chậm quá trình mở rộng và gia tăng rủi ro vận hành.

Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân và Nghị định 70 của Chính phủ về chứng từ, hạch toán, báo cáo thuế cũng đặt ra yêu cầu quản trị mới cho khu vực kinh doanh tư nhân. Nhiều hộ kinh doanh gặp khó khăn khi chuyển đổi lên doanh nghiệp do hạn chế về kỹ năng công nghệ, thủ tục phức tạp và quỹ thời gian hạn hẹp. Thói quen quản lý thủ công cũng khiến việc tách bạch tài chính cá nhân - kinh doanh hay theo dõi dòng tiền, đối soát với nhà cung cấp và khách hàng chưa kịp thời, thiếu chính xác.

Từ thực tế đó, VPBank phát triển phân khúc CommCredit, hệ sinh thái tài chính chuyên biệt dành cho hộ và cá nhân kinh doanh, giúp khách hàng có nguồn vốn minh bạch, công cụ quản trị và nền tảng số phù hợp để vận hành doanh nghiệp, hạn chế rủi ro và tối ưu chi phí.

Để hỗ trợ bài toán vốn, VPBank CommCredit triển khai gói vay V20000 dành cho khách hàng có tài sản bảo đảm. Cụ thể, ngân hàng cung cấp khoản vay thế chấp tới 20 tỷ đồng, lãi suất từ 3,99%, quy trình xét duyệt nhanh. Ngoài ra, nhà băng còn cung cấp gói tín chấp bổ sung tối đa 400 triệu đồng dưới hình thức vay vốn tín chấp, thấu chi hoặc thẻ tín dụng, giúp khách hàng linh hoạt đáp ứng nhu cầu và duy trì dòng tiền kinh doanh.

Với khách hàng chưa có tài sản bảo đảm, VPBank CommCredit cung cấp gói vay tín chấp riêng với hạn mức đến 1 tỷ đồng, ưu đãi giảm 2% lãi suất xuyên suốt thời gian vay và phương thức thanh toán linh hoạt. Đặc biệt, ngân hàng tặng 70.000 gói phần mềm quản lý bán hàng tích hợp hóa đơn điện tử, chữ ký số, kê khai thuế, giúp hộ kinh doanh tuân thủ Nghị định 70.

"Shop Thịnh Vượng" cung cấp nhiều giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh quản lý dòng tiền. Ảnh: VPBank

Ở khía cạnh quản trị, giải pháp "Shop Thịnh Vượng" giúp quản lý dòng tiền thông minh, phân tách nguồn thu từ nhiều điểm bán, theo dõi biến động số dư qua Loa Thịnh Vượng và phân tích tăng trưởng bằng biểu đồ trực quan. Chủ hộ có thể tối ưu dòng tiền thông qua tài khoản Super Sinh Lời với lãi suất 3,5% một năm, sử dụng dễ dàng trên nhiều thiết bị.

Để giải quyết nhu cầu kiểm soát chi phí, thẻ tín dụng kinh doanh VPBank CommCredit hỗ trợ hoàn tiền tới 1,5 triệu đồng mỗi kỳ sao kê, miễn lãi tối đa 58 ngày, phí ngoại tệ 1%. Chủ thẻ có thể trả góp tại hơn 150 đối tác lớn, hưởng ưu đãi tại hàng nghìn điểm mua sắm. Các tiện ích khác như tài khoản iNICK, eSodep miễn phí hay loa thông báo số dư theo thời gian thực cũng giúp hộ kinh doanh quản lý giao dịch hiệu quả, đặc biệt khi vận hành nhiều điểm bán.

"Mục tiêu của chúng tôi là giúp khách hàng xử lý những nhu cầu cốt lõi của giai đoạn dựng móng, tiếp cận vốn minh bạch, quản trị công tác kinh doanh bài bản từ đầu bằng các công cụ số thân thiện để họ có thể vận hành trơn tru, hạn chế rủi ro, tối ưu chi phí và tăng trưởng bền vững về sau", đại diện VPBank chia sẻ.

Sau hơn một thập kỷ triển khai mô hình CommCredit, VPBank đã hình thành hệ sinh thái dịch vụ tài chính dành cho hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh. Ngân hàng kỳ vọng các giải pháp về vốn, công cụ quản trị và nền tảng số sẽ góp phần giúp nhóm khách hàng này vận hành minh bạch, kiểm soát chi phí và nâng cao khả năng phát triển bền vững trong giai đoạn tới.

(Nguồn: VPBank)