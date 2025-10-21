Lợi dụng mưa lũ để lừa bán máy phát điện

Nghệ AnNgô Văn Phương đăng bài bán máy phát điện giá rẻ sau mỗi đợt mưa bão và lũ lụt, yêu cầu khách chuyển tiền đặt cọc rồi chiếm đoạt.

Ngày 21/10, Phương, 31 tuổi, trú xã Hải Châu, bị Công an phường Thái Hòa tạm giữ hình sự để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Nghi can Phương tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra, gần một năm qua, sau mỗi đợt mưa bão, lũ lụt khiến nhiều khu vực mất điện, Phương nắm bắt nhu cầu của người dân, sử dụng tài khoản Facebook "Điện Máy Phương" đăng bài bán "máy phát điện Nhật bãi đã qua sử dụng".

Khi có khách hỏi mua, Phương tải hình ảnh máy trên mạng gửi cho họ, yêu cầu chuyển tiền đặt cọc từ vài trăm nghìn đến hàng triệu đồng rồi mới gửi hàng. Để tạo lòng tin, Phương dùng căn cước công dân có thông tin, địa chỉ giả gửi cho khách nhằm dụ họ chuyển tiền. Nhận được tiền, anh ta cắt liên lạc với bị hại.

Nhận trình báo của các nạn nhân, Công an phường Thái Hòa phối hợp Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An vào cuộc, đến giữa tháng 10 lần ra hành tung của Phương.

Cơ quan điều tra xác định, Phương không kinh doanh hay buôn bán bất kỳ mặt hàng nào. Từ tháng 1 đến nay, với thủ đoạn trên, nghi phạm đã lừa bán máy phát điện cho nhiều người ở Nghệ An và các tỉnh thành khác, chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Đức Hùng