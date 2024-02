Lợi dụng lỗ hổng pháp lý để ở miễn phí khách sạn 5 năm

MỹMickey Barreto lợi dụng lỗ hổng trong luật nhà ở của bang New York để sống miễn phí trong khách sạn 5 năm, thậm chí tìm cách sở hữu tòa nhà này.

Barreto, 48 tuổi, ngày 14/2 bị bắt với cáo buộc làm giả giấy tờ để chiếm quyền sở hữu khách sạn New Yorker ở quận Manhattan, thành phố New York, Mỹ.

Công tố viên quận Manhattan Alvin Bragg cho biết Barreto đã sống miễn phí trong khách sạn này 5 năm, thậm chí còn nộp giấy tờ giả nói rằng ông ta sở hữu tòa nhà hơn 100 tuổi này.

Mọi chuyện bắt đầu từ việc Barreto tháng 6/2018 từ Los Angeles tới New York và đặt phòng một đêm tại khách sạn New Yorker. Ông ta sau đó yêu cầu khách sạn ký hợp đồng thuê phòng 6 tháng theo "luật bình ổn tiền thuê nhà của New York", theo công tố viên Bragg.

Bạn trai của Barreto đã nói với ông này về lỗ hổng trong luật nhà ở của thành phố, theo đó cho phép người thuê phòng đơn trong các tòa nhà xây dựng trước năm 1969 được yêu cầu hợp đồng thuê 6 tháng.

Barreto lập luận rằng vì đã trả tiền cho một đêm ở New Yorker, ông được tính là người thuê nhà. Tuy nhiên, khách sạn từ chối yêu cầu, đòi lại phòng và đuổi ông ta ra ngoài.

Khách sạn New Yorker ở quận Manhattan, thành phố New York, Mỹ. Ảnh: AP

Barreto sau đó đệ đơn kiện chủ sở hữu khách sạn New Yorker trục xuất người trái phép. Do luật sư đại diện cho chủ sở hữu không có mặt tại tòa, Barreto được tuyên thắng kiện và thẩm phán yêu cầu khách sạn New Yorker trao chìa khóa phòng cho ông ta.

Vì chủ sở hữu khách sạn New Yorker không muốn thương lượng hợp đồng thuê dài hạn với Barreto, song cũng không thể yêu cầu ông ta ra ngoài, người đàn ông này sống miễn phí tại đây cho tới tháng 7/2023.

Các công tố viên cho biết Barreto đã đi quá xa khi tải tài liệu chứng thực tài sản giả mạo lên Hệ thống Đăng ký Thông tin Tự động Thành phố (ACRIS) của Sở Tài chính New York.

Những tài liệu này bao gồm chứng thư giả về việc Giáo hội Thống nhất, tổ chức tôn giáo mua lại tòa nhà khách sạn New Yorker năm 1976, đã chuyển tài sản này cho Barreto. Giáo hội Thống nhất năm 2019 kiện Barreto về chứng thư giả này.

Theo văn phòng công tố quận Manhattan, Barreto lấy tư cách chủ sở hữu tòa nhà khách sạn New Yorker để "yêu cầu nhiều nhiều khách khác phải nộp tiền cho ông ta, dùng tên mình để đăng ký khoản thanh toán tiền nước sinh hoạt và nước thải của khách sạn với Sở Bảo vệ Môi trường thành phố New York".

Barreto lập luận rằng thẩm phán trao "quyền sở hữu căn phòng" đã gián tiếp trao toàn bộ tòa nhà cho ông ta do công trình chưa bao giờ được chia thành từng phần nhỏ. "Tôi không bao giờ có ý định thực hiện bất cứ hành vi gian lận nào", Barreto nói. "Tôi cũng chưa bao giờ nhận được một xu từ việc này".

Theo văn phòng của công tố viên Bragg, Barreto còn liên hệ với công ty Wyndham, bên được nhượng quyền khai thác khách sạn New Yorker, "để đàm phán về chuyển quyền nhượng quyền cho ông ta".

Tòa án tối cao quận New York yêu cầu Barreto ngừng giới thiệu mình là chủ khách sạn New Yorker. Tuy nhiên, người đàn ông này phớt lờ và bị cáo buộc tội danh coi thường tòa án. Ngoài ra, Barreto còn đối mặt với 14 tội danh về hành vi cung cấp giấy tờ giả mạo.

"Mickey Barreto liên tục tuyên bố một cách giả mạo rằng ông ta là chủ sở hữu khách sạn New Yorker, một trong những địa danh mang tính biểu tượng nhất của thành phố", công tố viên Bragg cho biết. "Chúng tôi sẽ không tha thứ cho những kẻ có hành vi lừa đảo để trục lợi cá nhân".

Thanh Tâm (Theo AP, New York News)