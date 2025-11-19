10 lời chúc ngày Nhà giáo Việt Nam bằng tiếng Anh

Để chúc mừng thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, bạn có thể tham khảo 10 mẫu câu tiếng Anh dưới đây.

1. We wish you good health, continued success and much joy in your life and career.

Kính chúc thầy/cô dồi dào sức khỏe, tiếp tục gặt hái thành công, có nhiều niềm vui trong công việc và cuộc sống.

2. Your classroom may have four walls, but your influence on our lives has no boundaries. Happy Teacher’s Day!

Lớp học có bốn bức tường, nhưng ảnh hưởng của thầy/cô tới chúng em thì không có giới hạn. Chúc mừng Ngày Nhà giáo!

3. Thank you from the bottom of my heart for always believing in me, even when I didn’t.

Từ đáy lòng, em chân thành cảm ơn thầy/cô vì đã luôn tin tưởng em, ngay cả khi em không tin vào chính mình.

4. We couldn't have asked for a better teacher. Thank you for making all the lessons so memorable and rewarding.

Chúng em không thể mong có một người giáo viên nào tuyệt vời hơn. Cảm ơn thầy/cô đã khiến cho mọi bài học thật bổ ích và đáng nhớ.

5. Your encouragement and support mean the world to me. Happy Teacher’s Day!

Lời động viên và sự hỗ trợ của thầy/cô có ý nghĩa rất lớn đối với em. Chúc mừng Ngày Nhà giáo!

6. We are incredibly fortunate to have had you this year. Thank you for your unwavering support and dedication.

Chúng em vô cùng may mắn vì có thầy/cô trong năm học này. Cảm ơn thầy/cô vì không ngừng hỗ trợ và tận tâm với chúng em.

7. Thank you for always encouraging me to be my best and never give up. Wishing you a wonderful Teacher’s Day!

Cảm ơn thầy/cô vì đã luôn khuyến khích em nỗ lực hết mình và không bao giờ bỏ cuộc. Chúc thầy/cô có một Ngày Nhà giáo tuyệt vời.

8. Thank you for guiding us with wisdom and patience. Wishing you a day filled with love, joy, and appreciation!

Cảm ơn thầy/cô đã dẫn dắt chúng em bằng sự thông thái và lòng kiên nhẫn. Chúc thầy/cô một ngày tràn ngập yêu thương, niềm vui và sự trân trọng!

9. Your dedication and encouragement have made such a great impact on my journey. I will always be grateful for your support.

Sự tận tâm và khích lệ của thầy/cô đã tạo nên ảnh hưởng lớn trên con đường của em. Em sẽ luôn biết ơn sự hỗ trợ của thầy/cô.

10. It takes a big heart to shape little minds. Thank you for being an amazing teacher!

Cần một tấm lòng thật lớn để nuôi dưỡng những tâm hồn bé nhỏ. Cảm ơn cô/thầy vì đã luôn là một người giáo viên tuyệt vời!

Khánh Linh (Tổng hợp)