Lời chúc năm mới trong tiếng Anh

Ngoài Happy New Year, bạn có thể biến hóa lời chúc của mình với nhiều cách, theo chuyên gia đào tạo phát âm và nghe tiếng Anh Quang Nguyễn.

"Happy New Year" là một câu chúc mừng, với ý nghĩa đơn giản: "Chúc bạn năm mới hạnh phúc". Đây là một điểm khác biệt thú vị về văn hóa mà ít người để ý vì người Việt thường chúc về tài lộc và sức khỏe, ít khi "chúc bạn năm mới thật hạnh phúc".

Ngoài "Happy New Year", người Mỹ dường như không có công thức chúc năm mới như Việt Nam. Tùy vào người được chúc, họ sẽ có những lời chúc khác nhau. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của Thiên Chúa giáo, từ "bless/ blessings" hay xuất hiện trong các câu chúc năm mới, ví dụ "Wishing you a happy New Year with the hope that you will have many blessings in the year to come".

"Blessings" là một từ gắn liền với tôn giáo, nghĩa là "phúc lành" hàm ý là sự ưu ái và bảo vệ từ Chúa. Một lời chúc tương tự là "May God bless you...". Ví dụ: "May God bless you with prosperity, good health, and happiness in the New Year". Đây là hai câu chúc mà bạn có thể ghi vào cuối thiệp năm mới nếu người nhận là một người bạn ở Mỹ.

Còn nếu bạn muốn chúc mừng năm mới giống như bình thường, việc đầu tiên là hãy nghĩ ra mình muốn chúc gì cho người nhận lời chúc, sau đó áp dụng cấu trúc: "May the New Year bring you..." (sau dấu... là danh từ). Hoặc: "May the New Year be filled with..." hay: "I wish you a ... New Year".

Ví dụ, nếu bạn chúc mừng năm mới ông bà và muốn chúc ông bà hoặc những người lớn tuổi "sức khỏe", "niềm vui" và "hạnh phúc", hãy nói: "May the New Year bring you health, joy and happiness" (Chúc năm mới của bạn ngập tràn sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc).

Nếu bạn muốn chúc bạn bè của mình, những người còn trẻ và vẫn đang làm việc một năm mới "sức khỏe", "bằng năm bằng mười năm ngoái", bạn có thể ghi: "May the New Year be filled with good health and prosperity" (Chúc bạn một năm mới an khang, thịnh vượng). Hoặc: "I wish you a healthy, wealthy and happy New Year".

Tất nhiên, bạn không nhất thiết phải "rập khuôn" theo một mẫu nào có sẵn. Ví dụ, bạn có thể chúc một năm mới thật nhiều trải nghiệm, niềm vui và bất ngờ: "May your new year be filled with new experiences, joy and wonderful surprises".

Hoặc bố mẹ có thể chúc một năm mới thành công trong học tập, kiến thức và bạn bè tốt: "May the New Year bring you good academic results, interesting knowledge and amazing new friends".

Theo tôi, lời chúc giống như một món quà, bạn không nên "sản xuất công nghiệp" mà nên lựa chọn những lời chúc khác nhau, phù hợp với từng người. Người nhận lời chúc năm mới cũng giống như nhận một món quà vậy, sẽ cảm thấy vui hơn nếu nó phù hợp.

Quang Nguyễn