Lời chúc năm mới cho bạn bè và người thân bằng tiếng Anh

Nếu đang bí ý tưởng để viết một lời chúc năm mới bằng tiếng Anh cho bạn bè và người thân, bạn có thể tham khảo những lời chúc dưới đây.

Những câu chúc ngắn (thường dành cho bạn bè, người trẻ):

1. Have a sparkling New Year! (Chúc một năm mới rực rỡ).

2. New adventures are around the corner. Happy New Year! (Những cuộc phiêu lưu mới đang đến gần. Chúc mừng năm mới).

3. Out with the old, in with the new! Happy New Year! (Cái cũ qua đi, cái mới đang đến. Chúc mừng năm mới).

4. Here’s hoping you make the most of 2023! (Chúc bạn có năm 2023 trọn vẹn).

5. Wishing you and yours health and prosperity in the new year (Chúc bạn và gia đình sức khỏe và thịnh vượng trong năm mới).

6. Let your dreams take flight in the new year! (Chúc bạn năm mới vạn sự như ý).

Lời chúc dành cho bạn thân:

7. We made it! Here's to more adventures together in 2023 (Chúng ta đã làm được! Và giờ là những thử thách mới cùng nhau trong năm 2023).

8. Each year I spend with you is the best one yet! Here’s to making more memories in 202 (Mỗi năm cùng bạn đều là những năm tuyệt vời nhất! Hãy cùng tạo ra nhiều kỷ niệm hơn trong năm 2023).

9. I knew I could make it through everything I faced this year because of you. Thank you for your amazing friendship! Happy New Year (Mình biết rằng những gì mình đạt được qua những khó khăn trong năm nay đều là nhờ bạn. Cảm ơn vì tình bạn tuyệt vời. Chúc năm mới hạnh phúc).

10. I can’t wait to see where the next year brings us! Wishing you nothing but happiness in the new year (Không thể đợi để biết năm mới sẽ mang lại điều gì cho chúng ta. Không chúc bạn gì ngoài hạnh phúc trong năm mới).

11. I’m so proud of everything you accomplished this year, and can’t wait to see what you do in 2023! (Mình rất tự hào vì những điều bạn đã đạt được năm nay, và không thể chờ đợi để thấy điều bạn làm trong năm 2023).

12. Here’s to another year full of joy, laughter, and unforgettable memories with an unforgettable friend! (Năm mới lại đến với tràn đầy niềm vui, tiếng cười và những kỷ niệm không thể quên cùng một người bạn không thể quên).

Lời chúc năm mới của bố mẹ dành cho con cái:

13. Let this year be the year you go after progress over perfection and savor every victory you make along the way to your goals (Hãy để năm nay là năm con tiến gần tới sự hoàn hảo và tận hưởng tất cả những thắng lợi của mình trên con đường chinh phục mục tiêu).

14. Tomorrow, is the first blank page of a 365-page book. Write a good one! (Ngày mai là trang sách trắng đầu tiên trong cuốn sách 365 trang. Hãy viết một cuốn sách thật hay nhé).

15. New is the year, new are the hopes, new is the resolution, new are the spirits, and new are my warm wishes just for you. Have a promising and fulfilling New Year! (Năm mới, hy vọng mới, cam kết mới, tinh thần mới, và những lời chúc ấm áp mới của bố/mẹ chỉ dành riêng cho con. Chúc một năm mới đầy hy vọng và thành công nhé).

16. May you discover everything you are looking for in the new year right inside yourself! (Chúc con tìm được mọi điều con đang tìm kiếm trong năm mới từ ngay bên trong mình).

17. A new year is like starting a new chapter in your life. It’s your chance to write an incredible story for yourself (Năm mới giống như bắt đầu một chương mới cho cuộc đời con. Đó là cơ hội để viết một câu chuyện tuyệt vời cho riêng con đấy).

18. As you pursue your hopes and dreams, may this year bring you much success and may your journey be wonderful (Khi con theo đuổi hy vọng và những giấc mơ, bố/mẹ ước năm mới sẽ mang lại cho con thành công, và hành trình sẽ thật tuyệt vời).

19. As the new year draws close, I hope it's filled with the promises of a hopeful tomorrow (Năm mới sắp đến rồi, bố/mẹ ước nó ngập tràn hứa hẹn về một ngày mai tươi sáng).

20. With the new year on the horizon, I wish that you embrace it with an open heart and go forward with faith, hope, and courage (Năm mới sắp đến rồi, bố/mẹước rằng con sẽ ôm nó vào lòng với một trái tim rộng mở, và vững bước với niềm tin, hy vọng và lòng dũng cảm).

21. You have come so far already, just think of how much you’ll grow in the year to come! (Con đã đi một chặng đường rất xa, hãy nghĩ xem con sẽcòn trưởng thành như thế nào trong năm mới sắp đến).

22. May this coming year lead you on a new exciting adventure, complete with life-changing experiences and deeper friendships (Ước gì năm mới sẽ dẫn con tới một cuộc phiêu lưu thú vị, gồm những trải nghiệm thay đổi cuộc đời con, và tình bạn sâu sắc hơn).

Lời chúc năm mới với cấp trên:

23. Thank you for all you have done for me in the past year—I couldn’t have done it without you! (Cảm ơn sếp vì những gì anh/chị đã làm cho em trong năm qua. Em đã không thể hoàn thành được các nhiệm vụ nếu thiếu sếp).

24. With a boss like you, I know this next year is going to be our team’s best one yet! (Với một lãnh đạo tuyệt vời như anh/chị, em biết rằng năm tới sẽ là năm tuyệt vời nhất của đội chúng ta).

25. I can’t wait to see how our team will grow in the new year, thanks to your fantastic leadership! (Em rất nóng lòng xem cách mà nhóm chúng ta sẽ phát triển trong năm mới, cảm ơn sự lãnh đạo tuyệt vời của anh/chị).

26. Thank you for inspiring me to do my best this past year. Here’s to more success in the new year (Cảm ơn sếp vì đã khuyến khích em làm tốt nhất công việc của mình trong năm qua. Năm mới sẽ đến với nhiều thành công hơn nữa).

Với người yêu hoặc người bạn có tình cảm:

27. My resolution: More time with you (Mục tiêu năm mới của em: ở bên anh nhiều hơn).

28. I can't believe another year has passed. Time flies when you're with the one you love most. Happy New Year! (Không thể tin một năm trôi nhanh đến vậy. Thời gian trôi nhanh khi bạn ở bên người mà mình yêu nhất. Năm mới hạnh phúc nhé).

29. Happy new year, my love! I feel like I can accomplish anything in this new year with you by my side (Chúc năm mới hạnh phúc, tình yêu của anh! Anh cảm thấy mình có thể hoàn thành mọi việc trong năm mới này khi có em ở bên cạnh).

30. I can't believe all the places the past year has brought us, and I can't wait to see where we go in 2023. I love you! (Anh không thể tin được những nơi chúng ta đã đi qua trong năm cũ, và anh rất háo hức để biết những nơi chúng ta sẽ tới trong năm 2023. Anh yêu em).

31. You made this past year one full of endless laughter and joy. May next year bring us the same and more (Em đã giúp năm qua của anh đầy những tiếng cười và niềm vui không dứt. Anh mong năm mới sẽ cho chúng ta những điều như vậy và còn nhiều hơn nữa).

32. You’ve filled a tough year full of laughter, love, and friendship. Cheers to another year of taking on the world together (Em đã lấp đầy một năm khó khăn của anh với tiếng cười, tình yêu và tình bạn. Nâng cốc vì một năm nữa chúng ta cùng gánh vác thế sự cùng nhau).

