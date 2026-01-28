Lỗi biển số bị bùn che nên phạt bao nhiêu là phù hợp?

Nhiều lái xe cho rằng mức phạt đối với hành vi biển số không rõ ràng là quá cao so với một số lỗi khác.

Theo Nghị định 168/2024 đối với hành vi biển số bị che lấp sẽ bị phạt 20-26 triệu đồng đối với ôtô và 4-6 triệu đồng đối với xe máy, đồng thời trừ 6 điểm trên giấy phép lái xe.

Tuy vậy, nhiều độc giả cho rằng, mức phạt này là khá cao so với thu nhập, và chưa có độ phân hóa tính chất của lỗi. Ví dụ, việc để biển số bị che khuất do bùn đất hay cố tình dán băng dính che đi, về kết quả đều là bị che, tức dựa trên tính chất sự việc là như nhau, nhưng nếu dựa trên mức độ chủ động từ hành vi của tài xế, thì rõ ràng có sự khác biệt. Một bên là tài xế quên, hoặc lười, tức có thể không có ý định che lấy từ ban đầu, còn một bên là chủ động che lấp.

Vậy theo bạn, mức phạt với ôtô trong trường hợp để biển số xe bị bẩn, nên ở mức nào là phù hợp?

Nguyên Vũ