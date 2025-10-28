Logitech ra bộ ba phụ kiện cho game thủ

Logitech sử dụng nhựa PBT cho keycap, giúp chống mài mòn và bóng theo thời gian. Tuy nhiên, một số phím ký tự phụ không được khắc xuyên thấu để tận dụng đèn nền RGB. Các phím bấm của G515 Rapid TKL với hành trình ngắn, được bôi trơn sẵn từ nhà máy và trang bị nhiều lớp đệm tiêu âm giúp việc gõ êm hơn so với các mẫu phím cơ Low Proflie khác.

G515 Rapid TKL có một số nhược điểm như giá cao hơn so với các mẫu bàn phím cơ thông thường do sử dụng switch từ tính. Sản phẩm không hỗ trợ kết nối không dây, làm giảm tính di động.