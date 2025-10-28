Logitech ra bộ ba phụ kiện cho game thủ

Bàn phím G515 Rapid TKL và chuột Pro X Superlight 2 thuộc phân khúc cao cấp với giá lần lượt 4,5 triệu đồng và 3,9 triệu đồng, trong khi tai nghe G321 Lightspeed thuộc phân khúc tầm trung với giá 1,7 triệu đồng.
G515 Rapid TKL là bàn phím Tenkeyless (TKL - bàn phím cỡ 87% hay 80%), không có cụm phím số với thiết kế Low Profile mỏng 22 mm, giúp góc gõ tự nhiên, không bị mỏi cổ tay. Mặt dưới được làm bằng nhựa còn tấm nền trên bằng thép không gỉ cho độ bền cao. Hệ thống đèn nền Lightsync RGB 16,8 triệu màu có thể tùy chỉnh
Logitech sử dụng nhựa PBT cho keycap, giúp chống mài mòn và bóng theo thời gian. Tuy nhiên, một số phím ký tự phụ không được khắc xuyên thấu để tận dụng đèn nền RGB. Các phím bấm của G515 Rapid TKL với hành trình ngắn, được bôi trơn sẵn từ nhà máy và trang bị nhiều lớp đệm tiêu âm giúp việc gõ êm hơn so với các mẫu phím cơ Low Proflie khác.
G515 Rapid TKL có một số nhược điểm như giá cao hơn so với các mẫu bàn phím cơ thông thường do sử dụng switch từ tính. Sản phẩm không hỗ trợ kết nối không dây, làm giảm tính di động.
Điểm mạnh của sản phẩm là sử dụng switch analog từ tính, cho phép tuỳ chỉnh điểm kích hoạt từng phím từ 0,1 đến 2,5 mm thay vì chỉ có một điểm kích hoạt cố định như switch cơ truyền thống. Người dùng có thể gán hai hành động khác nhau khi chơi game, như đi bộ và chạy, cho cùng một phím dựa trên hai điểm kích hoạt khác nhau.
Công nghệ Rapid Trigger cho phép phím nhận được lệnh tiếp theo ngay khi nhả phím mà không cần chờ phím về vị trí ban đầu, được đánh giá là tính năng quan trọng cho game thủ. Logitech cũng trang bị công nghệ Xử lý xung đột phím ngược chiều, cho phép cấu hình phím nào được ưu tiên khi nhấn hai phím cùng lúc.
Trong khi đó, chuột Logitech G Pro X Superlight 2 Lightspeed (GPX 2) giữ thiết kế công thái học dạng bất đối xứng từ "đàn anh" GPX 1 và G Pro Wireless. Thiết kế này được đánh giá phù hợp với hầu hết kích thước tay và cách cầm. Sản phẩm được làm tối giản, không đèn nền RGB mà chỉ tập trung vào trải nghiệm sử dụng. Đây là một trong những chuột không dây nhẹ nhất trên thị trường với 60 gram, giúp game thủ không mỏi tay khi sử dụng trong thời gian dài và tăng tốc độ, linh hoạt khi cần lia chuột nhanh.
Logitech trang bị cho GPX 2 cảm biến Hero 2 và Polling Rate tăng từ 1.000 lên 2.000 Hz cho tốc độ phản hồi chỉ 0,5 ms, gần như không có độ trễ. Cảm biến mới với DPI 44.000 có độ chính xác khi di chuyển ở tốc độ cao, nhưng dư thừa trong thực tế sử dụng. Điểm đáng tiếc là sản phẩm không có nút chỉnh DPI nhanh trên thân chuột.
Chuột sử dụng switch LightForce kết hợp giữa cảm giác bấm cơ học và tốc độ của switch quang học. Pin của GPX 2 cho thời lượng sử dụng đến 95 tiếng. Chuột tương thích với lót sạc không dây PowerPlay của Logitech, cho phép sạc liên tục ngay cả khi đang sử dụng. Người dùng có thể tuỳ chỉnh tính năng, phím bấm, độ nhạy, màu sắc đèn thông qua ứng dụng G Hub.
Tai nghe G321 LightSpeed có thiết kế góc cạnh theo phong cách game thủ, trọng lượng 210 gram, nhẹ hơn các mẫu tai nghe không dây khác, giúp đeo trong thời gian dài không bị khó chịu. Phần đệm tai nghe và quai đeo bằng mút, bọc vải, không đẹp như da nhưng cho cảm giác êm, thoáng khí hơn
Ngoài Bluetooth, người dùng có thể kết nối với PC hay máy chơi game bằng Receiver. Receiver sử dụng công nghệ LightSpees 2.4 GHz chuẩn chơi game của Logitech G cho kết nối ổn định, độ trễ thấp giúp âm thanh đồng bộ và không bị gián đoạn. Các nút điều khiển nguồn, âm lượng và chuyển đổi kết được bố trí ở một bên củ tai, dễ thao tác.
G321 sử dụng driver 40 mm hiệu suất cao. Chất âm được tinh chỉnh ở mức cân bằng, đủ chi tiết nhưng không quá nổi bật, đủ nghe tiếng động trong game, nghe nhạc giải trí nhưng không có độ sâu và nhiều chi tiết như dòng cao cấp.
Micro tích hợp trên tai nghe có thể gập để tắt tiếng tiện lợi, hoạt động đa hướng, truyền tải âm thanh rõ ràng, nhưng không có khả năng lọc tiếng ồn, đủ dùng để gọi điện hay giao tiếp trong game. Tai nghe không hỗ trợ âm thanh vòm, tuỳ chỉnh EQ hay trộn âm thanh nghe cả LightSpeed và Bluetooth cùng lúc.
