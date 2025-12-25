Logistics y tế nổi bật giữa thị trường vận tải ảm đạm năm 2025

Bất chấp thị trường vận tải kém sôi động năm 2025, logistics y tế trở thành điểm sáng, thu hút các "ông lớn" nhờ biên lợi nhuận cao và nhu cầu bền vững.

Logistics y tế nổi lên như một phân khúc hấp dẫn trong năm 2025, khi phần lớn thị trường vận tải hàng hóa toàn cầu trải qua 12 tháng ảm đạm và nhiều bất định.

Nhiều tập đoàn vận tải - logistics hàng đầu đã đẩy nhanh chiến lược mở rộng sang mảng có biên lợi nhuận cao này, vốn được đánh giá phù hợp với xu hướng già hóa dân số và nhu cầu y tế ổn định, ít biến động theo chu kỳ kinh tế. Từ hợp đồng vận tải chuyên biệt, logistics thiết bị y tế, thử nghiệm lâm sàng, dược sinh học đến vận chuyển liệu pháp tế bào và gene, giới quan sát ghi nhận sự quan tâm ngày càng lớn, đặc biệt sau ba năm thị trường cước vận tải suy giảm, trong đó 12 tháng gần nhất phủ bóng bởi bất ổn.

Thương vụ lớn nhất năm được chốt vào tháng 11, khi UPS hoàn tất việc mua Andlauer Healthcare Group - doanh nghiệp logistics y tế chuỗi lạnh có trụ sở tại Ontario (Canada) - với giá 1,6 tỷ USD. Theo UPS, thương vụ được công bố từ tháng 4 này sẽ giúp rút ngắn thời gian vận chuyển, tăng khả năng theo dõi lô hàng và mở rộng mạng lưới toàn cầu phục vụ khách hàng dược phẩm và thiết bị y tế.

UPS hiện đứng số 1 trong bảng xếp hạng Transport Topics Top 100 các hãng vận tải thuê ngoài lớn nhất Bắc Mỹ, số 5 trong danh sách 100 công ty logistics lớn nhất và số 2 trong Top 50 hãng vận tải hàng hóa toàn cầu. Trước đó trong năm, UPS cũng mua lại Frigo-Trans (Đức) với giá không được tiết lộ, nhằm mở rộng hoạt động logistics y tế tại châu Âu.

Tập đoàn DHL Group, một trong những "ông lớn" trong lĩnh vực logistics, đã hoàn tất hai thương vụ về logistics y tế trong năm 2025. Ảnh: DHL

Đối thủ lớn khác là DHL Group cũng hoàn tất hai thương vụ trong lĩnh vực này năm 2025. Tháng 4, DHL mua Cryopdp - công ty logistics chuyên về thử nghiệm lâm sàng, dược sinh học và liệu pháp tế bào, gene - từ Cryoport (Mỹ). DHL cho biết thương vụ giúp nâng cấp năng lực logistics dược phẩm chuyên biệt và hỗ trợ mục tiêu trở thành nhà cung cấp hàng đầu về logistics khoa học đời sống và y tế vào năm 2030.

DHL Supply Chain hiện xếp hạng 13 trong logistics TT100 và số 5 trong TT50 toàn cầu. Cryoport và DHL cũng ký thỏa thuận hợp tác nhằm cải thiện chuỗi cung ứng khoa học đời sống toàn cầu.

Đến tháng 9, DHL Supply Chain tiếp tục đạt thỏa thuận mua SDS Rx - doanh nghiệp logistics y tế và giao hàng chặng cuối có trụ sở tại Florida. SDS Rx cung cấp dịch vụ giao hàng chuyên biệt cho các cơ sở chăm sóc dài hạn, nhà thuốc chuyên khoa, dược phóng xạ và hệ thống y tế. DHL cho biết thương vụ sẽ tăng cường mạnh mẽ các lựa chọn giao hàng trong ngày và chuyển phát nhanh.

Theo CEO DHL Supply Chain Bắc Mỹ - Mark Kunar, lĩnh vực khoa học đời sống và y tế dự kiến tăng trưởng kép 11% mỗi năm đến 2030. Riêng nhà thuốc chuyên khoa hiện chiếm khoảng 50% tổng chi tiêu thuốc kê đơn tại Mỹ, với số bệnh nhân tăng 12% trong giai đoạn 2018 - 2022.

Không đứng ngoài cuộc, GXO Logistics - xếp hạng 3 trong logistics TT100 vào tháng 5 đã giành hợp đồng trị giá 2,5 tỷ USD, trở thành đối tác logistics mới của NHS Supply Chain tại Anh và xứ Wales. Doanh nghiệp này cung cấp dịch vụ mua sắm và logistics cho hệ thống y tế công NHS.

Trả lời Transport Topics tháng 11, CEO Patrick Kelleher cho biết chiến thắng tại NHS đã mở ra nhiều cơ hội mới trong mảng khoa học đời sống, giúp GXO đa dạng hóa danh mục và giảm phụ thuộc vào các lĩnh vực bán lẻ hay hàng tiêu dùng. GXO cũng hoàn tất thương vụ mua lại Wincanton (Anh) vào tháng 4, đánh dấu lần thâu tóm logistics y tế thứ hai tại châu Âu trong năm.

Theo báo cáo của Allied Market Research, thị trường logistics y tế bên thứ ba đạt giá trị 246,1 tỷ USD năm 2024 và dự kiến tăng lên 502,6 tỷ USD vào năm 2034, với tốc độ tăng trưởng kép 7,8% một năm giai đoạn 2025 - 2034.

Cơ hội lớn này cũng không bị FedEx bỏ lỡ. Giám đốc khách hàng Brie Carere cho biết FedEx dự kiến ghi nhận gần 400 triệu USD doanh thu y tế mới hằng năm chỉ trong 90 ngày sau tháng 3 và kết thúc năm tài chính 2025 với khoảng 9 tỷ USD doanh thu từ lĩnh vực này. FedEx hiện xếp hạng 2 trong TT100 vận tải thuê ngoài, số 2 trong TT50 toàn cầu và số 43 trong logistics TT100.

Hải My (Theo Transports Topics)