Logistics LogiForce Việt Nam nhận cú đúp giải thưởng ASEAN

Công ty LogiForce Việt Nam nhận giải 'Top 10 sản phẩm chất lượng dịch vụ ASEAN 2025' và 'Top 10 nhà lãnh đạo tiêu biểu ASEAN 2025' tại Malaysia mới đây.

Giải thưởng nằm khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh cấp cao ASEAN lần thứ 47 và Diễn đàn Xúc tiến Thương mại, Đầu tư Việt Nam - Malaysia 2025 diễn ra từ 25 đến 28/10 tại Thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia.

Theo đại diện ban tổ chức, giải thưởng được tổ chức nhằm ghi nhận những nỗ lực, thành tích nổi bật của các doanh nghiệp và cá nhân trong việc thúc đẩy phát triển bền vững, đổi mới sáng tạo và đóng góp tích cực cho cộng đồng, kinh tế khu vực. Sự kiện đã thu hút sự tham gia của hàng trăm doanh nghiệp và các nhà lãnh đạo hàng đầu ASEAN.

Ông Phan Ngọc Hà, Tổng giám đốc đại diện Công ty TNHH MTV LogiForce Việt Nam (ở giữa) nhận giải thưởng Top 10 sản phẩm chất lượng dịch vụ ASEAN 2025 và Top 10 nhà lãnh đạo tiêu biểu ASEAN 2025. Ảnh: Hồng Thơm

Trong bối cảnh logistics ngày càng giữ vai trò trọng yếu với nền kinh tế, hai giải thưởng được xem là sự ghi nhận cho nỗ lực phát triển và cam kết nâng cao chất lượng dịch vụ của LogiForce. Doanh nghiệp đặt mục tiêu hướng đến dẫn đầu lĩnh vực logistics tại Việt Nam, đồng thời mở rộng ra thị trường quốc tế.

Đại diện các doanh nghiệp nhận chứng nhận Top 10 tại Diễn đàn Xúc tiến Thương mại Đầu tư Việt Nam - Malaysia 2025. Ảnh: Hồng Thơm

Thành lập với tầm nhìn trở thành cầu nối logistics giữa Việt Nam và thế giới, LogiForce hiện có gần 200 nhân sự được đào tạo tại Việt Nam và các thị trường lớn như Brazil, Mỹ. Doanh nghiệp sở hữu 10 văn phòng tại các thành phố lớn và khu công nghiệp trọng điểm trên cả nước, đã có văn phòng tại Mỹ, Brazil và sắp tới mở rộng các văn phòng tại khu vực Đông Nam Á, cùng mạng lưới hơn 1.000 đối tác toàn cầu, giúp đảm bảo chuỗi cung ứng liền mạch và tối ưu thời gian giao hàng.

Ông Phan Ngọc Hà, Tổng giám đốc đại diện Công ty TNHH MTV Logiforce Việt Nam tham dự lễ trao giải ASEAN tại Malaysia. Ảnh: Hồng Thơm

LogiForce hiện là đối tác của nhiều doanh nghiệp FDI, tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp nhà nước trong nước, với thế mạnh về cước biển, thủ tục hải quan, hệ thống kho bãi và đội xe trải rộng toàn quốc.

"Giải thưởng này là sự ghi nhận cho những nỗ lực của công ty trong quá trình chuyển đổi và phát triển, góp phần củng cố vị thế của doanh nghiệp trên thị trường logistics khu vực và quốc tế", đại diện công ty chia sẻ.

(Nguồn: LogiForce Việt Nam)