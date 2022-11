Logistics công nghệ cao giúp tăng tỷ lệ tái mua hàng

Các công nghệ mới cập nhật của BEST Express giúp rút ngắn thời gian giao hàng, tăng tỷ lệ tái mua sắm cho shop online.

Một trong những nỗi lo của các chủ shop online là khâu giao hàng. Tốc độ vận chuyển có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định tái sử dụng dịch vụ của khách hàng. Theo chị Hoài Thương - đối tác shop online lâu năm của BEST Express, giao hàng là khâu khó kiểm soát nhưng rủi ro cao, dễ khiến khách bỏ shop. Từ khi hợp tác với đơn vị này, shop chị gia tăng đáng kể lượng khách hàng mới. Tỷ lệ khách cũ trở lại cũng được duy trì và tăng đều đặn.

Dây chuyền phân loại hàng hóa tự động của BEST Express tại trung tâm Củ Chi (TP HCM). Ảnh: BEST Express

Từ khi mới gia nhập thị trường Việt Nam năm 2019, tập đoàn BEST Inc. đã nhanh chóng xây dựng hệ thống trung tâm phân loại hàng hóa tự động trải đều tại các tỉnh, thành. Những điểm đặt trung tâm phân loại đều thuộc khu vực trọng điểm về vận tải, kinh tế.

Đến nay, doanh nghiệp logistics này sở hữu mạng lưới 36 trung tâm, trải dài toàn quốc, góp phần rút ngắn thời gian xử lý và điều phối hàng hóa. Bưu kiện giao đến tay khách nhanh và hiệu quả hơn. Hiệu suất xử lý hàng bằng hệ thống phân loại tự động cũng tăng gấp 4 lần so với thời điểm chưa hoàn tất hạ tầng công nghệ.

Các kiện hàng có kích thước to, cồng kềnh, nặng trên 3 kg được BEST Express chia ra khu vực xử lý riêng. Ảnh: BEST Express

Trong năm 2021, BEST rót hơn 20 triệu USD vào xây dựng các trung tâm này. Trong số 7 trung tâm phân loại quy mô lớn, hai điểm tại Từ Sơn (Bắc Ninh) và Củ Chi (TP HCM) có quy mô lớn nhất của tập đoàn BEST Inc. tại Đông Nam Á. Tổng diện tích hai trung tâm khoảng 85.000 m2. Tổng vốn đầu tư hơn 13 triệu USD.

Ngoài ra, 29 trung tâm phân loại quy mô nhỏ khác có mặt khắp các trung tâm vận tải - kinh tế từ Bắc vào Nam gồm: Sơn La, Tuyên Quang, Thanh Hóa, Quảng Bình, Phú Yên, Bình Thuận, Lâm Đồng, Kon Tum, Trà Vinh, Cà Mau... Chuỗi trung tâm giúp nâng tổng diện tích khai thác của BEST tại Việt Nam lên hơn 100.000 m2.

Nhờ đó, BEST Express cải thiện hiệu suất xử lý hàng hóa, nâng cao chất lượng dịch vụ cho người dùng, đối tác. Độ chính xác phân loại bưu kiện bằng công nghệ tự động của BEST tăng từ 80% (phân loại thủ công) lên hơn 99,9%. Tỷ lệ hư hỏng khi phân loại cũng được kiểm soát ở mức nhỏ hơn 0,01% nhờ hệ thống khí nén trợ lực.

Hệ thống tự động mới thay thế hình thức truyền thống cho thấy hiệu quả gia tăng năng suất hoạt động đáng kể. Cụ thể, với hệ thống phân loại đai chéo, chỉ mất 0,5 giây hoàn tất xử lý một kiện hàng dưới 3 kg. Các kiện lớn hơn với kích thước phức tạp cũng chỉ mất 2 giây nhờ công nghệ ma trận đa tầng. Trung bình mỗi kiện hàng xử lý tự động có hiệu suất cao gấp 4 lần phương pháp thủ công, độ chính xác đạt đến 99%.

Mỗi kiện hàng được BEST Express rút ngắn thời gian xử lý còn 0,5-2 giây, cho hiệu suất hơn 1,8 triệu kiện mỗi ngày. Ảnh: BEST Express

Hệ thống phân loại đai chéo cho phép linh hoạt lắp đặt để phù hợp với không gian sẵn có. Công nghệ theo dõi thông tin gói hàng WCS (warehouse control system) cũng hoạt động liên tục. Hệ thống này có thể phân loại một kiện hàng dưới 3 kg trong vòng 0,5 giây. Đồng thời, cấu trúc dựng vòng cũng giúp đơn vị tùy chỉnh cài đặt những vị trí phù hợp cửa ra của sản phẩm.

Dây chuyền ma trận đa tầng chuyên xử lý những bưu kiện có trọng lượng lớn và kích thước cồng kềnh. Các băng chuyền xếp đa tầng với nhiệm vụ chuyên biệt. Nhờ đó thời gian xử lý đơn hàng rút ngắn tối đa, bất chấp các kiện hàng phức tạp. Tại tầng thứ nhất, 10 băng chuyền có nhiệm vụ nhận diện thông tin bưu kiện khi chúng đi qua các hệ thống cân, đo, quét mã tự động. Sau đó, thông tin sẽ được lưu trữ và chuyền xuống tầng hai.

Tại đây, băng chuyền nhận thông tin từ tầng một và tự động sắp xếp gói hàng di chuyển vào đúng khu vực phát tương ứng. Thời gian trung bình hoàn thành phân loại một bưu kiện khối lượng trên 3 kg chỉ mất khoảng 2 giây.

Nhờ công nghệ tự động hiện đại, đơn vị đã phục vụ hàng chục nghìn shop online trên toàn quốc, giúp họ tăng tỷ lệ tái mua sắm hiệu quả. "Chúng tôi muốn tối ưu dịch vụ để các chủ shop an tâm kinh doanh, phát triển và đồng hành dài lâu cùng BEST Express. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng dịch vụ, dùng công nghệ để tạo niềm tin cho khách hàng Việt", đại diện BEST Express chia sẻ.

Cẩn Y