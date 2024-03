Logistics công nghệ cao giúp shop tăng lợi thế cạnh tranh

Chuyển đổi số và công nghệ mới của BEST giúp tăng cường hiệu quả giao nhận, tối ưu hóa thời gian và chất lượng dịch vụ, tạo lợi thế cạnh tranh cho các shop.

Một trong những ứng dụng nổi bật tại BEST là việc phân loại hàng hoá tự động bằng hệ thống băng chuyền công nghệ cao. Mỗi kiện hàng được cân đo, quét mã, ghi hình ảnh và điều hướng phân loại bằng hệ thống cảm biến tự động. Số lượng nhân sự vận hành được giảm đi trong khi độ chính xác và năng suất xử lý hàng hoá được tăng lên, giúp hiệu quả phân loại được tối ưu gấp 4 lần so với phân loại bằng tay. Tốc độ phân loại và giao nhận hàng được rút ngắn, hàng tới tay người nhận nhanh hơn, an toàn hơn giúp khách hàng hài lòng, từ đó tăng tỷ lệ tái mua hàng tại shop.

Nhân viên làm việc tại bưu cục Long Bình Tân. Ảnh: BEST Express

Song song với xử lý hàng hoá bằng công nghệ phân loại tự động, BEST Express cũng tăng cường nâng cấp các tính năng hỗ trợ khách hàng toàn diện trên ứng dụng dành cho người dùng. Đặc biệt là các tính năng hỗ trợ shop online theo dõi đơn hàng, đối soát COD và theo dõi thống kê doanh thu tổng hợp, giúp shop dễ dàng kiểm soát kết quả kinh doanh của các đơn hàng được BEST xử lý.

Không chỉ tối ưu tốc độ giao hàng và ứng dụng quản lý hàng hoá thu tiền các đơn thu hộ cho shop (đơn COD), BEST còn hợp tác với các đối tác uy tín trong lĩnh vực thanh toán điện tử để triển khai hình thức thanh toán không tiền mặt trên toàn hệ thống.

Đến nay toàn bộ số tiền thu nhận COD mỗi ngày đều được toàn hệ thống BEST Express xử lý bằng hình thức thanh toán không tiền mặt, đẩy nhanh tốc độ đối soát và chuyển COD về cho shop. Đại diện doanh nghiệp cho biết, tổng thời gian thao tác từ khi thu hộ đến khi tiền vào tài khoản BEST rút xuống đáng kể, thời gian chuyển hoàn COD cho shop được rút ngắn 2-3 ngày so với trước đây.

Shipper giao hàng cho khách. Ảnh: BEST Express

Bên cạnh đó, cách xây dựng hệ sinh thái logistics hiện đại của đơn vị cũng giúp khách hàng dễ dàng tích hợp nhiều hoạt động kinh doanh trên cùng một nền tảng quản lý, giản lược các quy trình vận hành nhờ đó rút ngắn thời gian và nhân lực quản trị kinh doanh.

Ngoài dịch vụ chuyển phát nhanh nội địa BEST Express, khách hàng và đối tác có thể lựa chọn dịch vụ vận chuyển xuyên biên giới BEST Cross-border, giải pháp quản lý bán hàng xuyên biên giới BEST Software, dịch vụ vận chuyển hàng hóa BEST Cargo (gồm vận chuyển hàng đầy xe tải FTL và vận chuyển hàng lẻ LTL).

Trong đó, hoạt động vận chuyển xuyên biên giới đặc biệt được đơn vị tăng cường triển khai với đầy đủ 3 tuyến vận chuyển đường bộ, đường hàng không, đường biển giúp các đơn vị kinh doanh online dễ dàng kết nối đến các thị trường lân cận như Trung Quốc hay các quốc gia Đông Nam Á. Sắp tới, tiếp tục quy hoạch phát triển tuyến Việt – Mỹ nhằm kết nối đưa sản phẩm của các shop online có nhu cầu đến với thị trường Mỹ.

Nhân viên đang kiểm tra đơn hàng. Ảnh: BEST Express

Ngoài dịch vụ vận chuyển, các dịch vụ hậu cần kho bãi cũng được đơn vị tăng cường triển khai. Với lợi thế đang vận hành 36 kho xử lý hàng hoá cỡ lớn với tổng diện tích gần 100 ha trên toàn quốc, BEST dễ dàng kết hợp thực hiện các dịch vụ hoàn tất đơn hàng (fulfillment) cho các đối tác có nhu cầu.

Dịch vụ toàn trình từ kho bãi lưu hàng, dán tem sản phẩm, đóng hàng theo đơn khi có yêu cầu và sau đó vận chuyển đến tay khách hàng giúp tiết kiệm thời gian người bán lên đơn và giao tới tay đơn vị vận chuyển. Đồng thời người bán cũng giảm được thời gian và nhân lực xử lý đơn hàng, trong khi BEST chủ động hơn trong việc đóng hàng và giao hàng.

Với chiến lược phát triển đồng bộ với xu hướng logistics hiện đại và nhu cầu của các đơn vị kinh doanh online, BEST kỳ vọng sẽ mang đến hệ sinh thái dịch vụ nền tảng vững chắc, hỗ trợ các đơn vị kinh doanh online phát triển.

Tuệ Anh