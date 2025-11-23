Logistics - chìa khóa phục hồi của công ty công nghệ

Báo cáo DP World cho thấy doanh nghiệp công nghệ chịu tác động lớn từ gián đoạn logistics, buộc họ coi chuỗi cung ứng là ưu tiên chiến lược để bảo vệ hoạt động và uy tín thương hiệu.

Các công ty công nghệ vốn dẫn đầu đổi mới và có dấu ấn toàn cầu nhưng điều đó không giúp họ miễn nhiễm với gián đoạn chuỗi cung ứng. DP World nhận định trong ấn bản công nghệ của loạt báo cáo Without Logistics rằng các sự cố logistics không còn hiếm gặp mà đang trở nên thường xuyên, gây thiệt hại về tài chính, vận hành và uy tín.

Dựa trên khảo sát chủ hàng trong lĩnh vực công nghệ cùng các nguồn dữ liệu bên ngoài, báo cáo ghi nhận mức độ thường xuyên và thiệt hại tài chính do gián đoạn logistics gây ra cho ngành. Giai đoạn 2022 - 2025, mỗi sự cố chuỗi cung ứng khiến doanh nghiệp mất trung bình một triệu USD và nửa số doanh nghiệp phải ngừng vận hành hơn một tháng. Quy mô toàn ngành thiệt hại ước vượt 16 tỷ USD mỗi năm.

Về uy tín, 87% chủ hàng trong lĩnh vực công nghệ ghi nhận khiếu nại khách hàng tăng sau sự cố logistics; 66% thừa nhận mất hợp đồng hoặc đánh mất cơ hội kinh doanh. Tác động lớn khiến vấn đề gián đoạn được đưa lên bàn lãnh đạo cấp cao trong ba năm gần đây.

"Logistics đã nằm trong chương trình nghị sự cấp hội đồng quản trị - định hình khả năng chống chịu, trải nghiệm khách hàng và tăng trưởng dài hạn", ông Roby Choy, Phó chủ tịch cấp cao toàn cầu của DP World, nhận định.

Doanh nghiệp công nghệ tăng tốc nhờ logistics thông minh và hiệu quả. Ảnh: DP World

Lãnh đạo công nghệ hiểu rõ vai trò sống còn của logistics và vẫn "rất lạc quan" về khả năng chống chịu. 92% tin có thể mở rộng hiệu quả trong ba năm tới và 84% cho rằng họ đủ linh hoạt để ứng phó thách thức bất ngờ. Tuy vậy, DP World cho biết vẫn tồn tại khoảng cách giữa kỳ vọng và thực tế, khi 41% doanh nghiệp mất hơn một tháng để phục hồi sau sự cố lớn.

"Nỗ lực thu hẹp khoảng cách này đòi hỏi thay đổi chiến lược thay vì chỉ dựa vào sự lạc quan", DP World nhấn mạnh. Sự dịch chuyển thể hiện ở các ưu tiên mới của doanh nghiệp công nghệ: tối ưu chi phí chuỗi cung ứng và đáp ứng kỳ vọng khách hàng. Những ưu tiên này phải được triển khai trong bối cảnh bất ổn địa chính trị và thương mại toàn cầu - yếu tố mà doanh nghiệp coi là mối đe dọa lớn nhất.

Báo cáo cho rằng các công ty công nghệ hành động quyết đoán, coi logistics là động lực chiến lược chứ không phải biện pháp phòng thủ, sẽ có khả năng chống chịu tốt hơn và bảo vệ được danh tiếng thương hiệu.

Bên cạnh đó, 82% doanh nghiệp dự kiến chịu sức ép lớn hơn từ nhà đầu tư và khách hàng về tuân thủ ESG trong ba năm tới. Cùng với ESG, vấn đề địa chính trị quanh đất hiếm đang thúc đẩy doanh nghiệp tìm nguồn cung mới, tái chế hoặc điều chỉnh vật liệu.

DP World cho biết các công ty công nghệ đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ nhằm tăng khả năng chống chịu: 87% nhận thấy lợi tức cao nhất đến từ số hóa chuỗi cung ứng và 82% có kế hoạch tăng đầu tư vào tự động hóa, số hóa.

"Kết nối logistics vào hoạch định chiến lược đã trở thành yêu cầu thiết yếu", báo cáo kết luận, nhấn mạnh logistics cần được xem trọng ngang với quản trị tài chính và mở rộng thị trường để bảo vệ doanh thu và uy tín thương hiệu trong bối cảnh biến động toàn cầu.

DP World là tập đoàn logistics toàn cầu có trụ sở tại Dubai, hoạt động tại hơn 70 quốc gia với hệ sinh thái dịch vụ gồm cảng biển, vận tải, thương mại số và chuỗi cung ứng tích hợp. Doanh nghiệp hướng đến tối ưu hóa dòng chảy hàng hóa trên toàn cầu thông qua đổi mới và giải pháp công nghệ.

Như Ý (Theo Port Calls)