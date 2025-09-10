Loewe ra mắt bộ sưu tập Thu Đông 2025

Những thiết kế trong bộ sưu tập gợi nhớ đến "Homage to the Square", chuỗi tranh hình vuông nổi tiếng của Josef Albers - họa sĩ và nhà lý thuyết nghệ thuật người Đức. Trong hơn 25 năm, Albers miệt mài sáng tác với ba đến bốn hình vuông lồng vào nhau, biến đổi liên tục về sắc độ để nghiên cứu cách màu sắc và hình khối tương tác. Đây cũng là dấu ấn đặc trưng, khẳng định vị trí của ông trong lịch sử nghệ thuật hiện đại.

Bên cạnh đó, các thiết kế dệt may gợi nhắc đến tinh thần sáng tạo của Anni Albers - nữ nghệ sĩ dệt bậc thầy - bạn đời của Josef. Với bà, từng sợi chỉ không chỉ là chất liệu mà còn là ngôn ngữ để kể chuyện và truyền tải cảm hứng. Nhờ vậy, mỗi món đồ trong bộ sưu tập trở thành một tuyên ngôn nghệ thuật.