Loewe ra mắt bộ sưu tập Thu Đông 2025

Bộ sưu tập Thu - Đông 2025 của Loewe đánh dấu bước chuyển mình đặc biệt - giám đốc sáng tạo Jonathan Anderson gửi gắm dấu ấn cuối cùng trước khi rời thương hiệu thời trang Tây Ban Nha.
Lấy cảm hứng từ di sản của hai nghệ sĩ Josef và Anni Albers, Anderson hợp tác cùng Quỹ mang tên họ để "biến" trang phục thành tác phẩm nghệ thuật sống động. Trong bộ sưu tập mới này, nghệ thuật và thủ công - hai yếu tố cốt lõi trong hành trình sáng tạo của ông, được đưa lên vị trí trung tâm.
Những thiết kế trong bộ sưu tập gợi nhớ đến "Homage to the Square", chuỗi tranh hình vuông nổi tiếng của Josef Albers - họa sĩ và nhà lý thuyết nghệ thuật người Đức. Trong hơn 25 năm, Albers miệt mài sáng tác với ba đến bốn hình vuông lồng vào nhau, biến đổi liên tục về sắc độ để nghiên cứu cách màu sắc và hình khối tương tác. Đây cũng là dấu ấn đặc trưng, khẳng định vị trí của ông trong lịch sử nghệ thuật hiện đại.
Bên cạnh đó, các thiết kế dệt may gợi nhắc đến tinh thần sáng tạo của Anni Albers - nữ nghệ sĩ dệt bậc thầy - bạn đời của Josef. Với bà, từng sợi chỉ không chỉ là chất liệu mà còn là ngôn ngữ để kể chuyện và truyền tải cảm hứng. Nhờ vậy, mỗi món đồ trong bộ sưu tập trở thành một tuyên ngôn nghệ thuật.
Trước ống kính nhiếp ảnh gia Arnaud Lajeunie, diễn viên người Anh Raffey Cassidy xuất hiện với hình ảnh khác biệt. Cô không nhập vai nhân vật nào khác mà đơn giản là chính mình – thể hiện cá tính và tài năng trong nhiều diện mạo giao thoa. Trong ảnh, người đẹp cầm trên tay chiếc túi da Loewe với các mảng màu hình vuông gợi nhắc đến loạt tranh "Homage to the Square" của Josef Albers.
Đại sứ thương hiệu Jiang Quiming trong thiết kế áo dệt kim quá khổ - trang phục từng là biểu tượng của Loewe dưới thời Jonathan Anderson. Bề mặt đan len gợi nhớ tới cấu trúc trong các họa tiết trang trí thường được Anni Albers sử dụng.
Diễn viên Felix Kammerer xuất hiện trong chiến dịch quảng bá của Loewe với vẻ ngoài trầm tĩnh. Anh diện áo len cổ lọ dày dặn kết hợp blazer kẻ caro, trên tay là chiếc túi Puzzle kinh điển bằng da nâu - thiết kế biểu tượng của nhà mốt Tây Ban Nha.
Chiếc túi Flamenco bằng da nappa mềm mại được làm mới với những mảng màu gợi nhớ tinh thần Josef Albers. Thiết kế không chỉ khẳng định tay nghề thủ công bậc thầy, mà còn cho thấy cách thương hiệu thời trang Tây Ban Nha này tiếp tục gắn kết thời trang với nghệ thuật, củng cố vị thế như một biểu tượng sáng tạo và tri ân di sản nghệ thuật hiện đại.
Loewe Thu Đông 2025 không chỉ là một bộ sưu tập thời trang, mà còn là một dự án nghệ thuật ý nghĩa để khép lại chặng đường một thập kỷ thăng hoa của cả giám đốc sáng tạo Jonathan Anderson và nhà mốt Tây Ban Nha.
Để làm trọn vẹn hành trình sáng tạo, Loewe sẽ đồng hành cùng Les Foyers de Tambacounda – trung tâm cộng đồng dành cho phụ nữ ở Senegal, do Quỹ Josef & Anni Albers và tổ chức phi lợi nhuận Le Korsa sáng lập. Khoản đóng góp của thương hiệu sẽ hỗ trợ 3 hoạt động, gồm: phát triển tập thể may địa phương Sutura, duy trì chương trình nghệ thuật tại Foyer với sự hướng dẫn của giảng viên trường Mỹ thuật Dakar và triển khai dự án tái chế lốp xe nhằm bảo vệ môi trường.
