Loewe ra mắt bộ sưu tập thời trang Xuân Hè 2026

Nhà mốt Tây Ban Nha - Loewe mở ra giai đoạn mới với bộ sưu tập Xuân - Hè 2026, do Lazaro Hernandez và Jack McCollough đảm nhiệm vai trò giám đốc sáng tạo. Bộ đôi mang đến sự kết hợp giữa kỹ thuật thủ công truyền thống và phong cách hiện đại, tạo nên diện mạo mới cho thương hiệu. Theo đó, các thiết kế kế thừa tinh hoa đặc trưng của Loewe, đồng thời thể hiện tinh thần lạc quan và hướng tới tương lai, nơi bản sắc Tây Ban Nha và nghệ thuật thủ công tiếp tục là nền tảng phát triển.
Nhà mốt Tây Ban Nha - Loewe mở ra giai đoạn mới với bộ sưu tập Xuân - Hè 2026, do Lazaro Hernandez và Jack McCollough đảm nhiệm vai trò giám đốc sáng tạo. Bộ đôi mang đến sự kết hợp giữa kỹ thuật thủ công truyền thống và phong cách hiện đại, tạo nên diện mạo mới cho thương hiệu. Theo đó, các thiết kế kế thừa tinh hoa đặc trưng của Loewe, đồng thời thể hiện tinh thần lạc quan và hướng tới tương lai, nơi bản sắc Tây Ban Nha và nghệ thuật thủ công tiếp tục là nền tảng phát triển.
Không gian trình diễn được bộ đôi nhà thiết kế lựa chọn là khuôn viên trường Đại học Paris, với bối cảnh được tạo dựng tối giản gần như triệt để: sàn sáng, tường trắng và ánh sáng trong veo. Điều này phù hợp với cá tính riêng của hai giám đốc sáng tạo từ khi còn vận hành thương hiệu riêng.
Không gian trình diễn được bộ đôi nhà thiết kế lựa chọn là khuôn viên trường Đại học Paris, với bối cảnh được tạo dựng tối giản gần như triệt để: sàn sáng, tường trắng và ánh sáng trong veo. Điều này phù hợp với cá tính riêng của hai giám đốc sáng tạo từ khi còn vận hành thương hiệu riêng.
Bộ sưu tập lần này lấy cảm hứng từ bức tranh “Yellow Panel with Red Curve” của danh học Ellsworth Kelly (1989). Bố cục đơn giản, tính hình học của tranh được lồng vào trong từng thiết kế.
"Đối với chúng tôi, sáng tạo là con đường duy nhất để tiến lên, đó là thực hành việc giải quyết những câu hỏi này một cách nghiêm túc, dũng cảm và với một hệ tư tưởng cá nhân mạch lạc. Chúng tôi phải giữ sự thân mật nhưng gắn liền với một câu chuyện tự sự rộng lớn hơn", bộ đôi nhà thiết kế chia sẻ.
Bộ sưu tập lần này lấy cảm hứng từ bức tranh “Yellow Panel with Red Curve” của danh học Ellsworth Kelly (1989). Bố cục đơn giản, tính hình học của tranh được lồng vào trong từng thiết kế.
"Đối với chúng tôi, sáng tạo là con đường duy nhất để tiến lên, đó là thực hành việc giải quyết những câu hỏi này một cách nghiêm túc, dũng cảm và với một hệ tư tưởng cá nhân mạch lạc. Chúng tôi phải giữ sự thân mật nhưng gắn liền với một câu chuyện tự sự rộng lớn hơn", bộ đôi nhà thiết kế chia sẻ.
Hai nhà thiết kế chọn thể hiện bản thân với chủ nghĩa tối giản pha trộn phong cách thời trang đường phố. "Không phải lúc nào chúng ta cũng cần ăn mặc hướng đến sự tao nhã để rồi bị giới hạn trong bảng màu cổ điển và những phom dáng an toàn, tẻ nhạt", họ khẳng định.
Hai nhà thiết kế chọn thể hiện bản thân với chủ nghĩa tối giản pha trộn phong cách thời trang đường phố. "Không phải lúc nào chúng ta cũng cần ăn mặc hướng đến sự tao nhã để rồi bị giới hạn trong bảng màu cổ điển và những phom dáng an toàn, tẻ nhạt", họ khẳng định.
Hernandez và McCollough sử dụng các gam màu bão hòa theo phong cách color block. Mở đầu với tông vàng hoàng yến, cam và đỏ lấy cảm hứng từ tác phẩm của Ellsworth Kelly, sàn diễn dần chuyển sang gam be ấm, tạo cảm giác cân bằng, dễ chịu. Các sắc xanh navy và đen được thêm vào để tạo độ tương phản và chiều sâu cho trang phục.
Hernandez và McCollough sử dụng các gam màu bão hòa theo phong cách color block. Mở đầu với tông vàng hoàng yến, cam và đỏ lấy cảm hứng từ tác phẩm của Ellsworth Kelly, sàn diễn dần chuyển sang gam be ấm, tạo cảm giác cân bằng, dễ chịu. Các sắc xanh navy và đen được thêm vào để tạo độ tương phản và chiều sâu cho trang phục.
Đi cùng bảng màu là sự phối hợp giữa các bề mặt vải và da được xử lý kỹ. Bộ sưu tập thể hiện nhiều chất liệu khác nhau: da thuộc bóng mờ, len nhám và các loại vải có độ sần nhẹ.
Đi cùng bảng màu là sự phối hợp giữa các bề mặt vải và da được xử lý kỹ. Bộ sưu tập thể hiện nhiều chất liệu khác nhau: da thuộc bóng mờ, len nhám và các loại vải có độ sần nhẹ.
Những gam hồng phấn, xanh nhạt, vàng kem khi đặt trên nền chất liệu thô trở nên mềm mại và gần gũi hơn, tạo hiệu ứng thị giác nhẹ và tự nhiên.
Những gam hồng phấn, xanh nhạt, vàng kem khi đặt trên nền chất liệu thô trở nên mềm mại và gần gũi hơn, tạo hiệu ứng thị giác nhẹ và tự nhiên.
Từ lâu, nhà mốt Tây Ban Nha đã nổi tiếng với những trang phục được chế tác tinh xảo, có thể ôm sát lấy từng chuyển động của cơ thể. Dấu ấn này được 2 NTK mới giữ lại và phát triển, với áo khoác da được cắt dáng chuông bay bổng. Những lớp draping trên váy tôn lên cấu trúc mềm mại của trang phục, trong khi các đường nối nổi tạo thành gợn sóng khi người mẫu bước đi.
Từ lâu, nhà mốt Tây Ban Nha đã nổi tiếng với những trang phục được chế tác tinh xảo, có thể ôm sát lấy từng chuyển động của cơ thể. Dấu ấn này được 2 NTK mới giữ lại và phát triển, với áo khoác da được cắt dáng chuông bay bổng. Những lớp draping trên váy tôn lên cấu trúc mềm mại của trang phục, trong khi các đường nối nổi tạo thành gợn sóng khi người mẫu bước đi.
Bên cạnh đó, tinh thần thể thao thể hiện qua các chi tiết như áo khoác parka, bomber, áo tank top, quần jeans năm túi, áo polo hay váy mini, được tái hiện bằng kỹ thuật thủ công tỉ mỉ.
Bên cạnh đó, tinh thần thể thao thể hiện qua các chi tiết như áo khoác parka, bomber, áo tank top, quần jeans năm túi, áo polo hay váy mini, được tái hiện bằng kỹ thuật thủ công tỉ mỉ.
Các đường may được xử lý khéo léo, tạo cảm giác liền mạch, giúp trang phục như những khối điêu khắc định hình lại cơ thể người mặc, làm nổi bật vẻ tự nhiên và sức sống.
Các đường may được xử lý khéo léo, tạo cảm giác liền mạch, giúp trang phục như những khối điêu khắc định hình lại cơ thể người mặc, làm nổi bật vẻ tự nhiên và sức sống.
Từng phụ kiện như túi Amazona 180 mới với thiết kế hai mặt linh hoạt, mở ra hay khép lại đều mang tinh thần phóng khoáng, khắc họa trọn vẹn sự hiện đại và tự do của người phụ nữ.
Từng phụ kiện như túi Amazona 180 mới với thiết kế hai mặt linh hoạt, mở ra hay khép lại đều mang tinh thần phóng khoáng, khắc họa trọn vẹn sự hiện đại và tự do của người phụ nữ.
Bộ sưu tập Xuân - Hè 2026 là một bước thử nghiệm thành công của Loewe khi dung hòa được tay nghề thủ công Tây Ban Nha với tinh thần thời trang đường phố thực dụng và phóng khoáng. Sự xuất hiện của Lazaro Hernandez và Jack McCollough đánh dấu khởi đầu mới cho thương hiệu với góc nhìn hiện đại, chiều sâu thẩm mỹ.
Bộ sưu tập Xuân - Hè 2026 là một bước thử nghiệm thành công của Loewe khi dung hòa được tay nghề thủ công Tây Ban Nha với tinh thần thời trang đường phố thực dụng và phóng khoáng. Sự xuất hiện của Lazaro Hernandez và Jack McCollough đánh dấu khởi đầu mới cho thương hiệu với góc nhìn hiện đại, chiều sâu thẩm mỹ.