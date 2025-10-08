Loewe ra mắt bộ sưu tập thời trang Xuân Hè 2026

Bộ sưu tập lần này lấy cảm hứng từ bức tranh “Yellow Panel with Red Curve” của danh học Ellsworth Kelly (1989). Bố cục đơn giản, tính hình học của tranh được lồng vào trong từng thiết kế.

"Đối với chúng tôi, sáng tạo là con đường duy nhất để tiến lên, đó là thực hành việc giải quyết những câu hỏi này một cách nghiêm túc, dũng cảm và với một hệ tư tưởng cá nhân mạch lạc. Chúng tôi phải giữ sự thân mật nhưng gắn liền với một câu chuyện tự sự rộng lớn hơn", bộ đôi nhà thiết kế chia sẻ.