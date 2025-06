Cửa hàng Paula’s Ibiza do Armin Heinemann và Stuart Rudnick sáng lập, nổi tiếng với những buổi trình diễn thời trang phản ánh lối sống hào hoa, phóng khoáng của hòn đảo. Năm 2016, Loewe được mời tới khám phá kho lưu trữ thiết kế tại đây và cho ra đời BST Paula’s Ibiza đầu tiên. Puzzle trong BST này nổi bật với các họa tiết do Heinemann vẽ. Đi kèm là mảng denim bạc màu và viền tua rua canvas in họa tiết với điểm nhấn là hình chú vẹt khảm da (intarsia).