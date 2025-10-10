Loewe hợp tác On ra mắt bộ sưu tập thời trang mới

Mẫu giày Cloudsolo được các nhà thiết kế của hai thương hiệu mô tả là kết quả của sự hợp tác giữa "nghệ thuật thủ công Tây Ban Nha và kỹ thuật công nghệ Thụy Sĩ". Thiết kế được lấy cảm hứng từ một ý tưởng táo bạo, đó là một đám mây khổng lồ ở gót giày, được phác thảo và biến hóa thành bộ đế êm ái. Cái tên gợi nhắc về cảm giác thoải mái "như đi trên mây" trứ danh khi mang giày của On và nay đã thành tuyên ngôn thời trang cao cấp nhờ Loewe.