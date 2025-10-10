Loewe hợp tác On ra mắt bộ sưu tập thời trang mới

Tháng 10 này, nhà mốt Tây Ban Nha Loewe và thương hiệu công nghệ Thụy Sĩ On tiếp tục hợp tác khi các bộ sưu tập trước đó đều thành công. Cả hai giới thiệu bộ sưu tập giày thể thao với tâm điểm là thiết kế giày Cloudsolo mới (mẫu giày chạy bộ đường phố của thương hiệu Thụy Sĩ On Running), đồng thời mở rộng danh mục "ready to wear" với một tủ đồ "sport wear" ấn tượng.
Mẫu giày Cloudsolo được các nhà thiết kế của hai thương hiệu mô tả là kết quả của sự hợp tác giữa "nghệ thuật thủ công Tây Ban Nha và kỹ thuật công nghệ Thụy Sĩ". Thiết kế được lấy cảm hứng từ một ý tưởng táo bạo, đó là một đám mây khổng lồ ở gót giày, được phác thảo và biến hóa thành bộ đế êm ái. Cái tên gợi nhắc về cảm giác thoải mái "như đi trên mây" trứ danh khi mang giày của On và nay đã thành tuyên ngôn thời trang cao cấp nhờ Loewe.
Bên cạnh Cloudsolo, mẫu giày Cloudtilt cũng được làm mới theo mùa. Thiết kế này sẽ xuất hiện với hai màu sắc mới tinh tế: Denim Grey và Denim Blue cho cả nam và nữ. Thay đổi phối màu nhưng Cloudtilt vẫn giữ nguyên thiết kế tối ưu công năng và thẩm mỹ tối giản - thân giày vải dệt kim dạng xỏ tất, mũi giày bọc cao su bảo vệ mềm mại và dây kéo gót có logo thương hiệu.
Ngoài hai mẫu giày mới, bộ sưu tập lần này mở rộng danh mục trang phục "ready-to-wear", tập trung vào lối sống giao thoa giữa đô thị bận rộn và những hoạt động thể thao ngoài trời. Tủ đồ may mặc kết hợp tính ứng dụng kỹ thuật cao của On với thẩm mỹ tinh tế của Loewe.
Đặc biệt, nhiều sản phẩm sẽ có một họa tiết sọc kỹ thuật mới, được phát triển độc quyền giữa hai thương hiệu, củng cố thêm tính độc bản cho lần hợp tác này.
Điểm nhấn trong các bộ trang phục là những mẫu áo khoác với lớp hoàn thiện vải nhung dệt nổi, lấy cảm hứng trực tiếp từ các họa tiết vật liệu sang trọng từng xuất hiện trong các buổi trình diễn thời trang trên sàn diễn của Loewe.
Dòng sản phẩm quần áo lần này gồm nhiều kiểu dáng mới như: áo phao, áo parka, áo khoác anorak dệt nổi, quần short đạp xe và quần cargo đa dụng.
Ngoài ra, những món đồ thiết yếu như áo lót thể thao, áo phông, quần bó luyện tập và quần chạy cũng góp mặt, thể hiện rõ sự nghiêm túc của nhà mốt Tây Ban Nha trong mảng trang phục thể thao.
Bộ sưu tập Cloudsolo Sneaker sẽ lên kệ vào ngày 16/10 tới đây. Tại Việt Nam, thương hiệu Loewe được phân phối chính hãng bởi Công ty Quốc tế Tam Sơn.
