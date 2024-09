Loét miệng khó lành do bệnh hiếm

TP HCMNgười đàn ông 37 tuổi suốt 8 năm thường tái phát loét miệng, sau đó nổi sẩn đỏ nhiều nơi cơ thể, giảm thị lực mắt trái, đi khám nhiều chuyên khoa trước khi được phát hiện bệnh Behcet hiếm gặp.

Ca bệnh được BS.CK1 Lê Thị Loan, Bệnh viện Da Liễu TP HCM, chia sẻ tại Hội nghị khoa học da liễu miền Nam, ngày 29/9. Các vết loét trong miệng gây nhiều đau đớn, khó khăn trong ăn uống và nói chuyện, có thể tự lành nhưng tái phát nhiều lần mỗi năm. Sau đó, bệnh nhân xuất hiện các sẩn đỏ kèm mụn mủ vùng cẳng chân, tái lại nhiều đợt. Các sang thương lan dần vùng mông, lưng, rải rác vùng tay, bàn chân hai bên...

Cách nhập viện nửa năm, anh bắt đầu nhìn mờ, đỏ mặt, được chẩn đoán mắt trái mắc bệnh hắc võng mạc trung tâm thanh dịch, điều trị để ngăn chặn nguy cơ mất thị lực. Anh khám tiêu hóa với chẩn đoán viêm ruột, viêm đại tràng co thắt, đại tiện phân máu theo dõi trĩ, có đợt phải nhập viện. Bệnh nhân còn khám chuyên khoa thần kinh do các đợt đau nửa đầu trái kèm chóng mặt; khám khớp do đau sưng khớp gối, cổ chân, tay.

Sau các lần khám nhiều nơi vẫn không cải thiện, bệnh nhân đến Bệnh viện Da Liễu TP HCM. Bác sĩ xét nghiệm, chẩn đoán bệnh Behcet, phối hợp đa chuyên khoa, xây dựng phác đồ điều trị nhằm kiểm soát triệu chứng và ngăn ngừa biến chứng.

Bệnh nhân được dùng corticosteroid trong giai đoạn viêm mắt và sang thương da viêm nặng. Thuốc giúp giảm nhanh triệu chứng viêm, sử dụng dưới sự giám sát chặt của bác sĩ để tránh tác dụng phụ khi dùng lâu dài. Bên cạnh đó, bác sĩ kê thuốc ức chế miễn dịch giúp kiểm soát phản ứng miễn dịch và ngăn chặn viêm lan rộng. Bệnh nhân được khuyên tuân thủ chế độ ăn uống lành mạnh, bổ sung vitamin và khoáng chất cần thiết, đồng thời tránh căng thẳng và các tác nhân kích thích bệnh.

Sau 5 ngày điều trị, bệnh nhân xuất viện, đến khám các chuyên khoa như mắt, khớp, thần kinh, tiêu hóa tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Sau hai tháng điều trị tích cực, tình trạng bệnh nhân cải thiện rõ rệt, sạch sang thương da, mắt nhìn rõ, khớp giảm đau, đang tiếp tục điều trị ngoại trú, cần tiếp tục quản lý suốt đời.

Theo bác sĩ Loan, Behcet là bệnh lý tự miễn hiếm gặp, có thể gây ra nhiều biến chứng nghiêm trọng nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Việc nhận biết sớm và điều trị đúng cách có thể kiểm soát được các triệu chứng và ngăn chặn những biến chứng nguy hiểm.

Bác sĩ khuyến cáo người dân cảnh giác khi thấy các dấu hiệu ngoài da như loét miệng tái phát, ít nhất 3 lần trong 12 tháng, loét sinh dục tái phát, tổn thương mụn mủ, mắt nhìn mờ - đỏ mắt, chẩn đoán viêm màng bồ đào, các biểu hiện khác như đau khớp, viêm mạch máu, viêm đường tiêu hóa, tổn thương hệ thần kinh... Cần đến ngay các bệnh viện da liễu để được phát hiện sớm, tránh các biến chứng.

Lê Phương