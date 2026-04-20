LocknLock ra mắt bộ đôi máy triệt lông lạnh công nghệ Hàn

Bộ đôi máy triệt lông lạnh mới của LocknLock ứng dụng công nghệ làm đẹp Hàn Quốc (K-Beauty Tech), đưa trải nghiệm riêng tư, tiện lợi ngay tại nhà đến gần người dùng.

Những năm gần đây, khái niệm làm đẹp dần chuyển dịch mạnh, nhiều người chuyển từ cơ sở chuyên nghiệp về chăm sóc ngay tại nhà. Đặc biệt, phụ nữ ngày càng ưu tiên sự tiện lợi và chủ động chăm dưỡng diện mạo. Theo dữ liệu công bố tháng 11/2025 từ nền tảng Metric, thị trường dụng cụ làm đẹp tại Việt Nam tăng trưởng ấn tượng, chỉ doanh số trên sàn thương mại điện tử xấp xỉ 3.000 tỷ đồng trong 12 tháng gần nhất, tăng 6% so cùng kỳ.

Tuy nhiên, giữa thị trường đầy cạnh tranh, yếu tố then chốt để người dùng quyết định đầu tư cho các thiết bị làm đẹp vẫn là niềm tin vào uy tín thương hiệu uy tín, đảm bảo yếu tố lành tính lẫn hiệu quả, trải nghiệm tối ưu.

bộ đôi máy triệt lông lạnh đánh dấu bước tiến chiến lược hoàn thiện hệ sinh thái làm đẹp tại nhà của LocknLock. Ảnh: LocknLock

Nắm bắt dòng chảy đó, LocknLock - thương hiệu gia dụng 48 tuổi - gia nhập đường đua thiết bị chăm sóc cá nhân với bộ đôi máy triệt lông lạnh, đánh dấu bước tiến chiến lược hoàn thiện hệ sinh thái làm đẹp tại nhà. Đại diện nhà sản xuất cho biết ứng dụng công nghệ Hàn nhằm đưa trải nghiệm triệt lông mát lạnh, êm dịu vào trong một phụ kiện cầm tay nhỏ gọn, giúp người dùng xóa bỏ lo ngại về kích ứng hay đau rát.

Máy triệt lông lạnh IPL Sapphire. Ảnh: LocknLock

Cũng theo đại diện nhà sản xuất, công nghệ IPL tác động sâu vào nang lông, giúp sợi lông mọc thưa và nhạt màu dần, hướng đến làn da mịn màng. Với công nghệ làm mát từ đá sapphire, dòng IPL Sapphire có thể khắc phục nỗi lo nóng rát khi triệt lông tại nhà.

"Cảm giác mát lạnh tức thì có thể làm dịu bề mặt da, nhất là các vùng nhạy cảm, giúp việc duy trì liệu trình trở nên nhẹ nhàng, dễ dàng hơn", người đại diện nói. Bên cạnh đó, thiết bị còn tối ưu thời gian nhờ công nghệ ánh sáng kép với cửa sổ phát sáng rộng, đi kèm 4 chế độ chuyên biệt cùng 5 mức cường độ, đảm bảo mọi vùng da đều được chăm sóc cá nhân hóa, lành tính.

Máy triệt lông IPL. Ảnh: LocknLock

Trong khi đó, dòng IPL LocknLock ứng dụng công nghệ Ice Cooling duy trì nhiệt độ bề mặt tiếp xúc dưới 15 độ C, làm mát liên tục, tạo sự thoải mái khi sử dụng trên vùng da nhạy cảm. Bước sóng IPL 600-1200nm tác động sâu vào nang lông, giảm cảm giác đau rát. Ngoài ra, với 9 mức cường độ, tùy chỉnh linh hoạt, thiết bị cho phép người dùng tối ưu liệu trình cá nhân, cân bằng giữa hiệu quả và sự lành tính.

LocknLock thành lập năm 1978 tại Hàn Quốc, chinh phục người dùng với các dòng hộp bảo quản thực phẩm, đồ dùng nhà bếp và thiết bị gia dụng. Những năm gần đây, hãng mở rộng danh mục sang thiết bị chăm sóc cá nhân, phát triển theo định hướng nâng cao tiện ích sống và trải nghiệm sử dụng tại nhà.

Hiếu Châu