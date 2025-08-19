LocknLock phân phối thương hiệu gia dụng Hàn Quốc Jenniferoom tại Việt Nam

Jenniferoom, thương hiệu thiết bị gia dụng Hàn Quốc nổi tiếng với tính năng tiện dụng và mức giá hợp lý vừa ra mắt thị trường Việt Nam dưới sự phân phối của LocknLock.

Ngày 15/8, Jenniferoom được giới thiệu tới người tiêu dùng Việt Nam thông qua sự kiện họp báo tổ chức tại khách sạn Sheraton Sài Gòn Grand Opera. Sự kiện quy tụ các đại diện truyền thông, đối tác chiến lược, nhà phân phối, người có tầm ảnh hưởng và những người đam mê chăm chút không gian sống.

Quầy trải nghiệm trực tiếp sản phẩm Jenniferoom tại sự kiện. Ảnh: LocknLock

Theo đuổi triết lý "tối giản, thời thượng, là chính mình", Jenniferoom kết hợp thiết kế tối giản và công năng thiết thực trong những sản phẩm nhỏ gọn dành cho không gian sống có diện tích khiêm tốn. Thương hiệu đạt mức tăng trưởng hai chữ số, đồng thời giành nhiều giải thưởng như "Thương hiệu xuất sắc" do người tiêu dùng Hàn Quốc bình chọn 2024 và "Thương hiệu hàng đầu Hàn Quốc 2025".

Từ nền tảng tại Hàn Quốc và thị trường quốc tế, Jenniferoom bước vào Việt Nam với sự phân phối của LocknLock. Hai đơn vị đánh giá Việt Nam là thị trường có tiềm năng tăng trưởng dài hạn nhờ tốc độ đô thị hóa nhanh, tầng lớp trung lưu mở rộng và người tiêu dùng trẻ có gu thẩm mỹ ngày càng tăng. LocknLock nắm bắt cơ hội này để tiếp cận thế hệ người dùng mới.

Ông Nam SungWoo, Giám đốc Điều hành LocknLock Việt Nam phát biểu tại sự kiện: "Chúng tôi mong muốn mang đến không chỉ sản phẩm chất lượng cao, mà còn cả phong cách sống, với nét duyên dáng và sự tối giản đặc trưng của Hàn Quốc, hòa vào không gian sống hiện đại trong những ngôi nhà Việt".

Đại diện LocknLock trả lời truyền thông tại sự kiện ra mắt Jenniferoom. Ảnh: LocknLock

Điểm nhấn của chương trình là khu trưng bày sản phẩm. Tại đây, khách mời được trực tiếp trải nghiệm trọn bộ sản phẩm trong lần ra mắt này, từ ấm đun, lò nướng đến máy pha cà phê.

Đầu tiên phải kể đến máy pha cà phê tự động. Máy thiết kế cối xay cao cấp với 5 mức xay cùng áp suất 19-bar giúp tạo lớp bọt sánh mịn. Thân máy nhỏ gọn chỉ 18 cm được trang bị chế độ chiết xuất kép một chạm, màn hình LED thông minh và tính năng tự vệ sinh tiện lợi.

Thứ hai là lò nướng điện kết hợp ba đèn nhiệt cho bánh mì giòn bên ngoài, mềm bên trong. Cửa kính Low-E chống nhiệt, khay nướng tự trượt, hai núm điều chỉnh và bề mặt sơn mờ sang trọng.

Jenniferoom còn giới thiệu ấm đun siêu tốc có khả năng rót chuẩn xác với bộ điều khiển Strix và thiết kế vòi từ thép không gỉ. Nắp tháo rời cùng miệng ấm rộng giúp dễ dàng vệ sinh, chế độ ngắt điện tự động đảm bảo an toàn và đèn LED 360 độ dịu nhẹ tạo không gian ấm cúng.

Quầy trưng bày sản phẩm tại sự kiện ra mắt Jenniferoom. Ảnh: LocknLock

Khu trưng bày cũng giới thiệu máy xay sinh tố cầm tay sở hữu động cơ đạt 18.400 vòng/phút nghiền đá nhanh chóng nhờ công nghệ trộn TwistEdge. Lưỡi dao và các bộ phận bằng silicone có thể tháo rời, dễ dàng vệ sinh. Sản phẩm có thể sử dụng được 15 lần sau mỗi lần sạc 3 giờ, đi kèm nắp chống rò rỉ và dây đeo chống trượt, tiện lợi mang theo.

Một sản phẩm tiêu biểu khác của thương hiệu là máy sấy tóc Air Glow Led sấy nhanh với động cơ 110.000 vòng/phút cùng 100 triệu ion âm giúp làm giảm tóc xơ rối. Màn hình LED hiển thị nhiệt độ và tốc độ sấy. Thiết kế công thái học và chế độ tự ngắt nhằm mang đến sự thoải mái và an toàn cho người dùng.

Sản phẩm cuối cùng được thương hiệu ra mắt lần này là quạt sạc điện gấp gọn đa năng "3 trong 1". Quạt có thể chuyển đổi linh hoạt giữa trạng thái đứng bàn hoặc gấp gọn mang đi. Quạt tích hợp tám cấp độ gió, xoay 120 độ, cổng sạc nhanh Type-C, có thể điều khiển từ xa, và dùng 18 tiếng không cần sạc.

Có mặt tại sự kiện, hot-mom Loan Hoàng chia sẻ từng nhận hai chiếc máy xay Jenniferoom. Chúng vừa vặn với gian bếp cũng như phù hợp với nhịp sống hàng ngày của bà mẹ một con này. Loan Hoàng dùng máy để chuẩn bị từ ly sinh tố giàu dinh dưỡng cho bữa sáng, bữa ăn nhanh giữa buổi quay chụp, cho đến những chuyến dã ngoại cùng gia đình. "Loan cảm nhận rõ thông điệp 'Be simple, Be stylish, Be you - tối giản, thời thượng, là chính mình' của thương hiệu", hot-mom cho biết. Dù bận rộn, Loan vẫn có thể thể hiện phong cách riêng, kiến tạo một không gian sống vừa tiện nghi cho gia đình, vừa mang đậm dấu ấn cá nhân.

Loan Hoàng (Heo Mi Nhon) tại sự kiện ra mắt Jenniferoom. Ảnh: LocknLock

Từ ngày 16/8, người tiêu dùng có thể trực tiếp trải nghiệm các sản phẩm Jenniferoom tại các cửa hàng LocknLock. Tại đây, khách hàng sẽ được trải nghiệm sản phẩm tại khu trưng bày riêng, nhận tư vấn trực tiếp từ nhân viên, cùng nhiều hoạt động tương tác. Nhân dịp ra mắt, LocknLock tung ưu đãi tặng một bình giữ nhiệt cho đơn hàng Jenniferoom bất kì từ ngày 15/8 đến ngày 15/9.

