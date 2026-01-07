LocknLock lập cú đúp tại Korea First Brand Awards 2026

Hàn QuốcLocknLock nhận hai giải về "Hộp đựng kín khí" và "Dụng cụ nhà bếp" tại Korea First Brand Awards 2026, ngày 6/1.

Korea First Brand Award 2026 (Thương hiệu hàng đầu Hàn Quốc) diễn ra tại thủ đô Seoul, có sự góp mặt của nhiều gương mặt nổi bật làng giải trí Hàn như Jennie, G-Dragon, Jang Yoon Ju. Theo đại diện ban tổ chức, hạng mục "Dụng cụ nhà bếp" do người tiêu dùng Việt bình chọn, trải qua quy trình thẩm định khắt khe, đánh dấu năm thứ ba liên tiếp LocknLock nhận giải này. Bên cạnh đó, nhờ được đánh giá cao chất lượng và thiết kế, đơn vị dẫn đầu hạng mục "Hộp đựng kín khí" suốt 10 năm qua.

Đại diện doanh nghiệp nhận hoa, kỷ niệm chương chiều 6/1. Ảnh: LocknLock

Giải Korea First Brand Awards 2026 do Diễn đàn người tiêu dùng Hàn Quốc tổ chức thường niên, 2026 vừa tròn 24 mùa. Năm nay, sự kiện ghi nhận bước tiến về quy mô, khảo sát đồng thời tại bốn quốc gia gồm Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam và Indonesia.

Ở Việt Nam, ban tổ chức "bắt tay" VTV khảo sát, bình chọn trực tuyến từ tháng 11/2025, thu hút sự quan tâm của cộng đồng tiêu dùng. Giải thưởng được đánh giá là "thước đo niềm tin của khách hàng dành cho các thương hiệu có đóng góp tích cực vào phong cách sống hiện đại".

Gần hai thập niên hoạt động tại thị trường Việt, doanh nghiệp Hàn thiết lập hệ sinh thái gia dụng thông minh, kết hợp giữa công nghệ và thiết kế. Một trong những dòng bán chạy là bộ máy hút chân không cùng hộp bảo quản thực phẩm LocknLock Maestro 7 món - giải pháp giúp thực phẩm giữ độ tươi ngon đến 50 ngày.

"Nhờ công nghệ loại bỏ không khí, Maestro 7 vừa giữ trọn dưỡng chất và hương vị tự nhiên, vừa giúp người nội trợ tiết kiệm thời gian, giảm thiểu lãng phí thực phẩm", đại diện thương hiệu cho hay.

Bên cạnh đó, bình giữ nhiệt LocknLock Metro Cafe có thiết kế tối giản, thân thon gọn vừa vặn khay để ly trên ôtô. Với chất liệu thép không gỉ 304 phủ lớp gốm bên trong cùng nắp Tritan chống rò rỉ, bình có khả năng giữ lạnh 15 giờ, giữ nóng 4 giờ.

Bộ sản phẩm LocknLock Maestro 7, bình giữ nhiệt được nhiều gia đình Việt ưa chuộng. Ảnh: LocknLock

Hiện LocknLock chiếm hơn 60% thị phần hộp kín khí bằng nhựa tại Hàn, đồng thời được phân phối ở hơn 120 quốc gia. Đại diện doanh nghiệp cho biết tiếp tục đầu tư khâu nghiên cứu, phát triển, ứng dụng công nghệ nhằm mang đến loạt giải pháp thông minh, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng toàn cầu.

Trong năm 2025, đơn vị ra mắt bộ nhận diện mới, thể hiện tinh thần đổi mới và đánh dấu bước tiến chiến lược "nâng tầm thương hiệu trên quy mô toàn cầu". Logo mới cùng khẩu hiệu "Lockin' your moment" (Lưu giữ khoảnh khắc của bạn) tạo sự kết nối chặt chẽ giữa thương hiệu với người tiêu dùng, mang lại cảm giác an tâm khi dùng sản phẩm.

Nhận diện của thương hiệu. Ảnh: LocknLock

Ban lãnh đạo cũng đang đẩy mạnh mở rộng danh mục sang thiết bị làm đẹp và chăm sóc cá nhân. Các dòng máy sấy tóc, máy duỗi, tạo kiểu tóc chuyên nghiệp là bước đi chiến lược nhằm chuyển mình từ đơn vị cung cấp đồ dùng nhà bếp sang thương hiệu giải pháp phong cách sống toàn diện.

"Không chỉ tập trung chất lượng lõi, hãng còn chú trọng tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng thông qua loạt sự kiện trải nghiệm thực tế và dịch vụ mua sắm cá nhân hóa cho từng thị trường", người đại diện nói.

Ngoài Korea First Brand Award, doanh nghiệp được vinh danh ở nhiều giải thiết kế lớn như iF Design Award, Red Dot Design Award, IDEA hay Top 10 Sản phẩm, dịch vụ tin dùng Việt Nam.

Đông Vệ