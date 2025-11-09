Lốc xoáy xóa sổ gần như cả thị trấn Brazil, 6 người chết

Trận lốc xoáy quét qua một thị trấn miền nam Brazil, xóa sổ 90% công trình và khiến ít nhất 6 người chết cùng khoảng 750 người bị thương.

Chính quyền Rio Bonito do Iguacu, thị trấn với 14.000 dân ở bang Parana, miền nam Brazil ngày 8/11 cho hay trận lốc xoáy xảy ra vào tối 7/11 giờ địa phương. Nó chỉ kéo dài vài phút nhưng đi kèm mưa đá và những cơn gió dữ dội với tốc độ lên tới 250 km/h.

Chính quyền bang Parana cho hay trận lốc xoáy đã khiến ít nhất 6 người chết và khoảng 750 người bị thương. Một người được thông báo mất tích.

Ảnh chụp từ trên không cho thấy thị trấn gần như bị xóa sổ, khi các tòa nhà trong khu vực bị phá hủy hoàn toàn hoặc hư hại nghiêm trọng. Các quan chức Cơ quan Phòng vệ Dân sự cho hay 90% công trình trong thị trấn bị hư hại.

"Nó đã phá hủy tất cả. Nó phá hủy thị trấn, nhà cửa, trường học. Chúng tôi sẽ ra sao?", Roselei Dalcandon, cư dân địa phương, nói khi đứng bên cửa hàng đã trở thành đống đổ nát.

Thị trấn Rio Bonito do Iguacu nhìn từ trên cao sau trận lốc xoáy ngày 7/11. Ảnh: AFP

Các đội cứu hộ đang tiếp tục tìm kiếm người sống sót hoặc thi thể sau lốc xoáy. Chính quyền địa phương đã thiết lập nơi trú ẩn cho người dân bị ảnh hưởng tại một thị trấn lân cận.

"Cảnh tượng giống như vừa trải qua chiến tranh", Fernando Schunig, người đứng đầu Cơ quan Phòng vệ Dân sự Parana, nói.

Ông cho biết số người thiệt mạng có thể tăng vì trận lốc xoáy đã tấn công trung tâm thị trấn, nơi đông người sinh sống nhất. "Khi những cơn lốc xoáy tấn công khu vực đô thị, thiệt hại là rất lớn. Nó rất nguy hiểm", Schunig nói.

Các thành phố khác ở Parana và những bang lân cận cũng bị ảnh hưởng bởi gió mạnh và mưa đá. Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva ngày 8/11 cho biết một nhóm quan chức và chuyên gia cứu trợ thảm họa đã được cử đến thị trấn bị lốc xoáy tấn công.

Năm ngoái, miền nam Brazil hứng chịu lũ lụt nghiêm trọng khiến hơn 200 người thiệt mạng và hai triệu người phải sơ tán tại bang Rio Grande do Sul. Đó là một trong những thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất trong lịch sử gần đây của quốc gia này. Giới chuyên gia cho rằng biến đổi khí hậu đã góp phần gây ra trận lũ lụt.

Thanh Tâm (Theo AFP)