Lốc xoáy thổi bay hàng chục nhà ở Cà Mau

Trận lốc xoáy đêm qua ở xã Thanh Tùng khiến 17 căn nhà và nhiều ao tôm bị hư hại.

Khoảng 22h ngày 28/10, giông lốc xảy ra tại ấp Thanh Tùng, (huyện Đầm Dơi cũ) làm sập hoàn toàn 2 căn nhà, 5 chòi canh tôm; 15 căn khác bị tốc mái, 7 ao tôm công nghiệp bị ảnh hưởng. Thiệt hại ban đầu hơn 900 triệu đồng

Một căn nhà bị lốc thổi tung mái. Ảnh: Minh Bằng

Người dân cho biết lúc lốc xuất hiện trời chỉ mưa nhẹ, gió mạnh quét qua chưa đầy 10 phút đã cuốn mái tôn, cây cối đổ ngã, nhiều vật dụng bị thổi bay.

Chủ tịch UBND xã Thanh Tùng Mai Việt Triều cho biết trận lốc không gây thương vong. Địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ dọn dẹp, khắc phục thiệt hại và hỗ trợ mỗi hộ bị ảnh hưởng một triệu đồng.

Chúc Ly