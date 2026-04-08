Lốc xoáy làm tốc mái nhiều nhà dân ở Lâm Đồng

Mưa lớn kèm lốc xoáy kéo dài gần một giờ tại khu vực TP Bảo Lộc (cũ) làm nhiều nhà dân bị tốc mái, cây xanh gãy đổ, giao thông gián đoạn, chiều 8/4.

Khoảng 17h, trời đổ mưa lớn, căn nhà của bà Đoàn Thị Bích (56 tuổi, ngụ đường Lý Thái Tổ, phường 2) bị gió lốc cuốn bay phần mái rộng khoảng 30 m2. Thời điểm xảy ra sự việc, trong nhà có người nhưng may mắn không ai bị thương.

"Gió thổi mạnh, mái tôn rung lên bần bật rồi bị cuốn bay chỉ trong chốc lát", bà Bích kể, cho biết đã hoảng hốt chạy ra ngoài trú tạm.

Một căn nhà ở phường 1 bị lốc xoáy giật tốc mái. Ảnh: Hoài Thanh

Theo ghi nhận, lốc xoáy khiến ít nhất 8 căn nhà tại phường 1 và phường 2 bị tốc mái, trong đó 4 căn hư hỏng hoàn toàn, các căn còn lại bị thiệt hại một phần. Một số nhà lưới phục vụ sản xuất của người dân cũng bị sập. Nhiều vật dụng trong nhà bị gió cuốn văng, hư hỏng.

Gió giật mạnh cũng làm hàng loạt cây xanh trên các tuyến Lý Thường Kiệt, Hoàng Văn Thụ và khu vực Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao phường 1 gãy đổ, chắn ngang đường, gây ùn ứ cục bộ. Một số biển quảng cáo, mái che ven đường cũng bị hất tung.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân lợp lại mái nhà. Ảnh: Hoài Thanh

Chính quyền địa phương cho biết chưa ghi nhận thiệt hại về người, song đang tiếp tục thống kê mức độ thiệt hại về tài sản. Lực lượng quân sự, công an và đoàn viên thanh niên được huy động hỗ trợ người dân di dời tài sản đến nơi an toàn, gia cố, lợp lại mái nhà tạm thời.

Công tác cắt dọn cây xanh gãy đổ được triển khai khẩn trương để sớm thông đường, bảo đảm an toàn giao thông. Đến 19h30 cùng ngày, các lực lượng vẫn tiếp tục hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.

Hoài Thanh