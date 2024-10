Lộc Trời họp cổ đông bất thường vào tháng 12

Lộc Trời dự kiến họp cổ đông bất thường trong tháng 12 để bầu bổ sung Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thay đổi kế hoạch kinh doanh và xử lý các vấn đề tồn đọng.

Phiên họp cổ thường bất thường của Tập đoàn Lộc Trời (LTG) dự kiến tổ chức theo hình thức trực tuyến, trong khoảng ngày 7-30/12. Nội dung họp sẽ thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, kế hoạch kinh doanh điều chỉnh và giải quyết các vấn đề tồn đọng.

Giữa tháng 10, ông Nguyễn Tấn Hoàng, nguyên kế toán trưởng LTG, được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc. Quyết định này diễn ra sau khi ông Nguyễn Duy Thuận bị miễn nhiệm khỏi chức vụ trên vào tháng 7. Vài ngày sau khi miễn nhiệm, Lộc Trời đề nghị UBND tỉnh An Giang thu hồi thẻ APEC và tạm hoãn xuất cảnh ông Thuận với lý do ông không hợp tác bàn giao công việc và có dấu hiệu muốn ra nước ngoài tránh trách nhiệm. UBND tỉnh An Giang sau đó chuyển vụ việc sang công an tỉnh vì không có thẩm quyền xử lý. Phía ông Thuận phủ nhận cáo buộc và nói tìm cách giải quyết ổn thỏa với Lộc Trời.

Ngoài thay đổi lãnh đạo thượng tầng, cổ phiếu của Lộc Trời (mã LTG) cũng bị Sở Chứng khoán Hà Nội (HNX) hạn chế giao dịch. Theo đó, từ ngày 24/10, hơn 100 triệu cổ phiếu này chỉ được mua - bán vào phiên thứ 6 hàng tuần trên sàn UPCoM. Lý do là doanh nghiệp này chậm nộp báo cáo tài chính bán niên 2024 đã soát xét.

Trước đó, Lộc Trời xin tạm hoãn công bố báo cáo tài chính quý II với lý do gặp phải các sự kiện bất khả kháng và cần ổn định dòng vốn sản xuất kinh doanh. Lãnh đạo doanh nghiệp này cũng cho biết đại hội cổ đông diễn ra muộn hơn mọi năm ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thiện báo cáo tài chính quý II. Công ty hy vọng Ủy ban Chứng khoán (SSC) chấp thuận việc tạm hoãn công bố báo cáo này đến ngày 30/8, nhưng đến nay họ vẫn chưa công bố.

Báo cáo quý I của Lộc Trời ghi nhận khoản lỗ 96 tỷ đồng sau thuế, mặc dù doanh thu tăng 57% so với cùng kỳ năm 2023.

Minh Sơn