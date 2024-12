Lộc Trời hoãn họp cổ đông bất thường vì thiếu ứng viên Ban Kiểm soát

Ban kiểm soát cũ xin từ nhiệm, thiếu ứng viên mới nên Tập đoàn Lộc Trời hủy đại hội cổ đông bất thường ngày 20/12.

Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời (LTG) vừa thông báo lùi thời gian tổ chức đại hội cổ đông bất thường. Theo đó, Lộc Trời chưa nhận được hồ sơ đề cử, ứng cử viên ban kiểm soát mới và đương nhiệm chưa giới thiệu đủ số lượng cần thiết. Công ty cần thêm thời gian hoàn thiện tài liệu và sẽ thông báo chi tiết thời gian, địa điểm, chương trình họp trong thư mời sau.

Việc hoãn đại hội diễn ra trong bối cảnh Lộc Trời đang gặp nhiều khó khăn cả về tài chính lẫn nhân sự cấp cao. Báo cáo quý I cho thấy công ty lỗ 96 tỷ đồng sau thuế, dù doanh thu tăng 57% so với cùng kỳ năm 2023. Đầu tháng 8, Lộc Trời xin tạm hoãn công bố báo cáo tài chính quý II với lý do các sự kiện bất khả kháng và cần ổn định dòng vốn sản xuất. Tuy nhiên, đến nay, công ty vẫn chưa công bố báo cáo tài chính quý II.

Cùng thời gian đó, nhân sự cấp cao của Lộc Trời có nhiều biến động. Vào ngày 15/10, công ty quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng Nguyễn Tấn Hoàng vào vị trí tổng giám đốc, thay thế ông Nguyễn Duy Thuận, người đã bị miễn nhiệm vào ngày 15/7/2024. Ông Thuận từng giữ vị trí CEO của Lộc Trời từ tháng 6/2019 và có hơn 4 năm điều hành công ty. Trước khi ông Thuận bị miễn nhiệm, Chủ tịch Huỳnh Văn Thòn đã tạm thời điều hành công ty.

Sau khi miễn nhiệm ông Thuận, Lộc Trời đề nghị UBND tỉnh thu hồi thẻ APEC và tạm hoãn xuất cảnh đối với ông, với lý do ông không hợp tác bàn giao công việc và có dấu hiệu muốn ra nước ngoài tránh trách nhiệm. Tuy nhiên, UBND tỉnh An Giang đã chuyển vụ việc sang công an tỉnh vì không có thẩm quyền xử lý. Về phía mình, ông Thuận phủ nhận các cáo buộc và đang tìm cách giải quyết ổn thỏa với công ty.

Theo tài liệu chuẩn bị cho đại hội cổ đông bất thường, hội đồng quản trị dự kiến miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 đối với ông Johan Sven Richard Boden. Ông Boden đã có đơn xin từ nhiệm từ ngày 23/8 với lý do cá nhân, dù ông chỉ mới trúng cử vào hội đồng quản trị trong đại hội thường niên ngày 26/6/2024.

Bên cạnh đó, công ty cũng sẽ trình cổ đông việc miễn nhiệm tư cách thành viên ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Thúy và ông Tiêu Phước Thạnh. Cụ thể, bà Thúy đã nộp đơn từ nhiệm từ ngày 22/7/2024, còn ông Thạnh nộp đơn từ nhiệm từ ngày 6/9/2024. Đồng thời, Lộc Trời dự kiến bầu bổ sung 2 thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.

