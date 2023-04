Lộc Trời đặt mục tiêu doanh thu một tỷ USD

An GiangLộc Trời định hướng sản xuất theo quy mô lớn, cơ giới hoá đồng bộ để chạm mốc doanh thu tỷ USD năm 2024.

Thông tin nêu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, ngày 14/4. Đại hội thông qua nhiều nội dung như mục tiêu lợi nhuận sau thuế năm nay tối thiểu 400 tỷ đồng; chia cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, với số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là hơn 20,1 triệu cổ phiếu. Mức chia cổ tức năm 2022 là 25%, đến năm 2023 tăng lên 30%.

Định hướng đến năm 2024 doanh thu đạt một tỷ USD, một triệu ha đất canh tác theo mô hình sản xuất Lộc Trời 123 - sản xuất quy mô lớn và cơ giới hoá đồng bộ, giảm một triệu lít hoá chất rải xuống đồng ruộng.

Đại hội cổ đông diễn ra ngày 14/4. Ảnh: Lộc Trời

Năm 2022, doanh thu thuần của doanh nghiệp cao kỷ lục, ở mức 11.897 tỷ đồng, tăng 14%; quy mô tổng tài sản trên 8.700 tỷ đồng, tăng 11%. Trong bối cảnh tín dụng thắt chặt, tập đoàn vẫn nhận được tài trợ vốn từ các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước, ghi nhận khoản vay ngân hàng và thuê tài chính ngắn hạn 3.744 tỷ đồng, tăng nhẹ 5%.

Vốn chủ sở hữu đạt gần 3.153 tỷ đồng, chiếm 36% tổng nguồn vốn, tăng 4% so với đầu kỳ. Hàng tồn kho ở mức 2.109 tỷ đồng, đã giảm 10% so với ghi nhận trước đó; lãi gộp tăng 9,5%. Lợi nhuận trước thuế đạt 558 tỷ đồng, tăng trưởng 6% so với cùng kỳ, giúp tập đoàn đạt lợi nhuận sau 412 tỷ đồng.

Lộc Trời cung cấp dịch vụ máy bay không người lái - drone chuyên dụng để xử lý mùa vụ. Ảnh: Lộc Trời

Mảng nông sản đóng góp lớn trong cơ cấu doanh thủ tập đoàn với 6.430 tỷ đồng (chiếm hơn 55%). Tháng 9/2022, Cơm ViệtNam Rice - thương hiệu gạo Việt Nam đầu tiên ra mắt tại châu Âu trên hệ thống hai đại siêu thị lớn nhất của nước Pháp là Leclerc và Carrefour. Trong khi đó mảng vật tư nông nghiệp doanh thu 4.393 tỷ đồng, chiếm 37% tổng doanh thu). Lĩnh vực giống cây trồng mở rộng thị phần thông qua nhận nhượng quyền sản xuất, kinh doanh giống xoài Cát Lộc.

Dàn máy gặt của Lộc Trời trên cánh đồng lúa đi EU. Ảnh: Lộc Trời

Ông Nguyễn Duy Thuận, Tổng giám đốc Tập đoàn Lộc Trời cho biết doanh nghiệp sẽ tiếp tục đầu tư phát triển, nâng cao năng lực tổ chức sản xuất nông sản quy mô lớn, đồng bộ và liên tục thông qua các hợp tác xã, ứng dụng tri thức nông nghiệp vào quản lý mùa vụ.

"Chúng tôi sẽ cơ giới hoá đồng bộ cùng drone trong tất cả khâu canh tác nhằm tăng hiệu quả, giảm chi phí, hướng đến sản xuất với giá thành ổn định, đảm bảo lợi ích kinh tế lâu dài cho nông dân tham gia liên kết, tạo ra các sản phẩm lúa, gạo đạt tiêu chuẩn chất lượng thế giới", ông Thuận nói.

Ông Philipp Roesler, thành viên Hội đồng quản trị Lộc Trời đánh giá 2022 là một trong những năm hoạt động tốt nhất trong lịch sử phát triển của tập đoàn. Lần đầu tiên, hơn 80.000 tấn gạo Lộc Trời đã đến châu Âu. "Điều này thể hiện chúng tôi bán một trong những loại gạo tốt nhất từ chất lượng đạt chuẩn châu Âu, hương vị thuần Việt. Đây cũng là là lời giải đáp cho câu hỏi về sự phát triển bền vững trong sản xuất nông nghiệp", ông nhấn mạnh.

Lộc Trời thành lập 1993, hiện có 3.600 nhân viên, hơn 1.000 người thuật viên nông nghiệp, hàng trăm chuyên gia nghiên cứu giống cây trồng, sản phẩm...

Minh Tú