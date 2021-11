Lộc Trời chi 180 tỷ hướng dẫn nông dân dùng thuốc bảo vệ thực vật

Tập đoàn Lộc Trời dành 180 tỷ trong 4 năm, phối hợp cùng Cục Bảo vệ thực vật hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cho nông dân 40 tỉnh.

Cam kết nhằm hỗ trợ nông dân và nâng cao chất lượng nông sản tại Việt Nam, được thực hiện từ năm 2022 đến 2025 với tổng kinh phí dự kiến của toàn chương trình lên tới hơn 180 tỷ đồng. Ngân sách dành cho năm 2022 chiếm gần 80 tỷ đồng, do tập đoàn Lộc Trời tài trợ.

Ông Nguyễn Duy Thuận, Tổng Giám đốc tập đoàn Lộc Trời cho biết: "Đây là cố gắng rất lớn của doanh nghiệp nhằm góp phần tăng hiểu biết của bà con nông dân, điều chỉnh ý thức và thói quen canh tác mùa vụ, hướng tới sản xuất xanh và bền vững".

Kỹ sư nông nghiệp Tập đoàn Lộc Trời cùng nông dân tiến hành lấy mẫu đất về kiểm nghiệm tại các vùng nguyên liệu.

Theo kế hoạch, Tập đoàn Lộc Trời sẽ phối hợp với Cục bảo vệ thực vật triển khai nhiều chương trình quan trọng trong năm 2022 và tiếp tục duy trì phát triển đến 2025, gồm 5 nội dung chính: sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn hiệu quả; thực hiện chương trình "Cùng nông dân bảo vệ môi trường", thu gom tiêu hủy bỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật đúng quy định; đầu tư, nghiên cứu, mở rộng sản xuất và tăng cường sử dụng các sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật sinh học, hữu cơ, vi sinh; xây dựng các mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị, đẩy mạnh liên kết hợp tác xã – liên hiệp hợp tác xã để đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất canh tác, tối ưu lượng thuốc trong mùa vụ...

Dự kiến trong năm 2022, đội ngũ kỹ sư nông nghiệp của tập đoàn Lộc Trời sẽ thực hiện 3.500 buổi gặp hơn 100.000 lượt hộ nông dân tại 40 tỉnh thành để tập huấn, cập nhật, nâng cao kiến thức cho bà con về các sử dụng an toàn hiệu quả đối với các loại thuốc bảo vệ thực vật do tập đoàn sản xuất và phân phối. Doanh nghiệp phối hợp với các địa phương để cập nhật thông tin, hướng dẫn sử dụng sản phẩm thuốc có trách nhiệm, an toàn và hiệu quả cho các đại lý trong hệ thống phân phối và các hợp tác xã liên kết. Dự kiến sẽ có 2.500 đợt tập huấn cho hơn 4.000 đại lý tại 52 tỉnh thành trong cả nước.

Lộc Trời tổ chức trao thưởng cho nông dân canh tác lúa đạt tiêu chuẩn SRP 100 tại hợp tác xã An Bình, Thoại Sơn, An Giang năm 2020.

Tập đoàn này cũng cho biết sẽ hỗ trợ các địa phương xây dựng các bể chứa, thu gom và xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng tại 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, các tỉnh miền Đông Nam Bộ và các tỉnh khu vực Tây Nguyên theo các cụm thí điểm trên diện tích cây trồng từ 100ha trở lên.

Việc xây dựng các mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị, đẩy mạnh liên kết hợp tác xã – liên hiệp hợp tác xã để ứng dụng công nghệ cao, cơ giới hóa, tối ưu lượng thuốc bảo vệ thực vật được tiếp tục đẩy mạnh. Từ đó mở rộng diện tích canh tác đạt điểm tuyệt đối SRP-100 trên cây lúa tại Đồng Tháp, An Giang. Áp dụng mô hình "Không dấu chân" – 100% cơ giới hóa trên 3.700ha cây lúa và triển khai mô hình liên kết sản xuất bao lợi nhuận (Lộc Trời 123) cho hơn 200.000 nông dân trên diện tích dự kiến 150.000ha. Tập đoàn cũng hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao và cơ giới hóa để giảm 30% lượng thuốc xuống đồng ruộng tại các tỉnh phía Nam.

Lộc Trời cung cấp dịch vụ máy bay không người lái để xử lý mùa vụ.

Đối với việc đầu tư, nghiên cứu và sản xuất thuốc bảo vệ thực vật sinh học, hữu cơ và vi sinh, Tập đoàn Lộc Trời dự trù ngân sách hàng năm khoảng 10 tỷ đồng cho Viện Nông nghiệp Lộc Trời. Mục tiêu đến 2030 bộ sản phẩm bảo vệ mùa vụ mà tập đoàn cung cấp cho bà con nông dân sẽ có thêm nhiều sản phẩm thuốc sinh học, an toàn và hiệu quả.

Thành lập năm 1993, Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời là đơn vị hàng đầu khu vực về dịch vụ và giải pháp nông nghiệp. Lộc Trời tiên phong ứng dụng các giải pháp khoa học công nghệ tiên tiến trong phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững và các thương hiệu nông sản. Doanh nghiệp nhiều năm liền được vinh danh "Thương hiệu quốc gia", "Hàng Việt Nam Chất lượng cao", doanh nghiệp xuất khẩu uy tín...

Các giống lúa do Lộc Trời nghiên cứu phát triển đã đạt được nhiều giải thưởng uy tín trên thế giới, như Lộc Trời 1 đạt top 3 giải "Gạo ngon nhất thế giới" tại Hội Nghị Gạo Thế Giới (World Rice Conference) năm 2015 và Lộc Trời 28 đạt giải Nhất gạo thơm tại Hội Nghị Thương Mại Gạo Năm Châu lần thứ 5, (The 5th Continental Rice Traders Conference) năm 2018.

Năm 2020, Lộc Trời đạt số điểm tuyệt đối 100/100 cho mô hình sản xuất lúa gạo bền vững Sustainable Rice Platform (SRP).

Thành Dương