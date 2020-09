Lọc hoá dầu Bình Sơn lỗ hơn 4.200 tỷ đồng

BSR lỗ ròng 4.257 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi hơn 700 tỷ đồng, vì giá dầu thô thấp kỷ lục và Covid-19 khiến nhu cầu tiêu thụ giảm.

Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Lọc hoá dầu Bình Sơn (BSR) ghi nhận doanh thu nửa đầu năm giảm gần 39% so với cùng kỳ, chỉ đạt hơn 31.720 tỷ đồng. Phần lớn trong số này là doanh thu từ các sản phẩm lọc hoá dầu, còn lại chưa đến 1% từ nhiên liệu, sản xuất bao bì và thương mại dịch vụ.

Công ty lỗ gộp gần 3.870 tỷ đồng sau khi trừ giá vốn. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp được tiết kiệm hơn 100 tỷ đồng nhưng cũng không đủ giúp công ty thoát tình trạng lỗ đậm.

Về khoản lỗ sau thuế 4.257 tỷ đồng, ban lãnh đạo công ty lý giải do nửa đầu năm nay giá dầu giảm kỷ lục, từ mức 63,5 USD bình quân trong tháng 1 xuống 18,5 USD một thùng vào tháng 4. Chênh lệch giữa giá dầu thô và các sản phẩm chính như A92, A95, Jet A1, DO thu hẹp rất nhiều so với cùng kỳ năm trước, một số thời điểm giá bán còn thấp hơn giá dầu thô nên kết quả kinh doanh sụt giảm nghiêm trọng.

Vì đặc thù sản xuất liên tục nên nhà máy phải duy trì một lượng dầu thô và cần thời gian chế biến từ dầu thô ra thành phẩm. Điều này dẫn đến giá vốn bị ảnh hưởng khi giá nguyên liệu tồn kho cao hơn thị trường. Ngoài tác động xấu bởi giá dầu thô và sản phẩm thì dịch bệnh, lệnh giãn cách xã hội cũng khiến nhu cầu sản phẩm lọc hoá dầu giảm rất mạnh.

Ban lãnh đạo doanh nghiệp cho biết phải áp dụng cùng lúc nhiều biện pháp vượt khó như hỗ trợ khách để giải phóng hàng tồn kho, điều chỉnh công suất và chế độ vận hành theo nhu cầu thị trường, cắt giảm chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp... Tình hình kinh doanh nhờ đó khởi sắc dần từ tháng 6 với khoản lãi trong tháng này hơn 1.400 tỷ đồng.

Tính đến cuối kỳ, nguồn vốn của công ty giảm hơn 5.000 tỷ đồng so với đầu năm, còn hơn 48.000 tỷ đồng. Trong đó hơn 18.400 tỷ đồng hình thành từ các khoản nợ.

Trong báo cáo tài chính, phía kiểm toán cũng nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục của Công ty cổ phần Nhiên liệu sinh học dầu khí miền Trung do BSR nắm 65,54% vốn góp. Nguyên nhân là công ty đang lỗ luỹ kế 1.085 tỷ đồng và thiếu hụt vốn để thanh toán các khoản nợ đến hạn. Nhà máy nhiên liệu sinh học Bio-Ethanol Dung Quất do công ty vận hành đã dừng sản xuất, trong khi khả năng hoạt động tiếp phụ thuộc vào việc tái khởi động nhà máy và hỗ trợ tài chính từ các cổ đông.

Phương Đông