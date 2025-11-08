Loạt xe Omoda, Jaecoo giảm giá hàng chục triệu đồng tháng 11

Nhà phân phối hai thương hiệu Trung Quốc khuyến mãi 80-100% lệ phí trước bạ để kích cầu cho các dòng xe như C5, J7.

Giữa bối cảnh thị trường giảm giá trên diện rộng, hai thương hiệu được phân phối bởi Geleximco là Omoda, Jaecoo cũng không ngoại lệ. Tất cả các mẫu xe của hai hãng Trung Quốc đều khuyến mãi bằng hình thức ưu đãi lệ phí trước bạ.

Mẫu Jaecoo J7 lăn bánh tại Hà Nội. Ảnh: Lương Dũng

Dòng CUV cỡ B, Omoda C5 hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho khách mua. Với giá bán 539-669 triệu đồng, mức giảm của xe tại đại lý khoảng 54-67 triệu đồng tùy phiên bản. Giá bản tiêu chuẩn của C5 sau khuyến mãi xuống còn 485 triệu, ngang ngửa các mẫu CUV cỡ A+ như Hyundai Venue, Toyota Raize.

Hiện các đối thủ của C5 như Hyundai Creta, Toyota Yaris Cross, Mitsubishi Xforce cũng đang áp dụng mức hỗ trợ 50-100% lệ phí trước bạ.

Trên dòng CUV cỡ C, Jaecoo J7 (739-879 triệu đồng), hãng áp dụng mức giảm 60-80 triệu đồng, tương đương hỗ trợ 80% lệ phí trước bạ. Đây là lần giảm giá cao nhất từ khi mở bán của mẫu xe gầm cao đến từ Trung Quốc.

Dải sản phẩm của Omoda, Jaecoo hiện còn khiêm tốn khi mới có hai mẫu là C5 và J7. Sắp tới, hai thương hiệu thuộc tập đoàn Chery (Trung Quốc) sẽ ra mắt thêm Jaecoo J6, mẫu CUV cỡ B+ thuần điện.

Hôm 3/11, nhà phân phối Geleximco và đối tác Chery khởi công xây dựng nhà máy ở Hưng Yên, chuyên sản xuất, lắp ráp xe hai thương hiệu Omoda, Jaecoo. Tính đến hiện tại, đây là hãng Trung Quốc (kinh doanh xe con) đầu tư nhà máy duy nhất ở thị trường Việt. Xe của các thương hiệu đồng hương như Geely, Lynk & Co, BYD... đều nhập khẩu từ các nước láng giềng trong Đông Nam Á hoặc Trung Quốc.

Phạm Trung