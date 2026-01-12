Loạt xe nối đuôi drift náo loạn đường phố Tokyo

Nhật BảnKhoảng 13 xe lần lượt vào cua chóng mặt ở hai lối rẽ liên tiếp gợi liên tưởng đến phim "Fast & Furious".

Một loạt xe nối đuôi drift như cảnh trong phim Video: Hebitigo

Video quay từ trên cao cho thấy những chiếc sedan, coupe và hatchback tăng tốc qua các khúc cua trên đoạn đường vắng nhanh chóng thu hút sự chú ý. Tiếng ga, phanh rít lên khiến nhiều người liên tưởng đến series phim tốc độ nổi tiếng Fast & Furious và chủ đề Tokyo Drift.

Một số bình luận cho rằng cảnh drift được thực hiện ở Tokyo, nơi vừa diễn ra Tokyo Auto Salon 2026 - triển lãm chuyên về xe hiệu suất cao và xe độ. Tại sự kiện năm nay, Toyota ra mắt mẫu GR GT được mong chờ từ lâu và không chỉ trưng bày, hãng còn cho cả GR GT và GR GT3 trình diễn các pha drift ngoạn mục trước đông đảo khách tham quan.

Tuy nhiên, cũng giống như ở nhiều nơi trên thế giới, những màn drift xe tại Nhật Bản như trong video được nhiều người hâm mộ tán thưởng, nhưng là hành vi vi phạm pháp luật và có thể bị phạt nặng.

Nhưng tờ Kuruma News của Nhật Bản, vào cuối năm 2025, chính phủ nước này chuẩn bị siết chặt việc drift xe trên đường công cộng với hình phạt nghiêm khắc hơn đáng kể.

Bộ Tư pháp Nhật Bản đang xem xét việc phân loại lại hành vi drift xe như một hình thức lái xe nguy hiểm. Do không có định nghĩa pháp lý rõ ràng cho hành vi này, các vụ tai nạn liên quan đến drift thường được xử lý theo tội sơ suất thay vì tội hình sự, vốn có mức phạt nhẹ hơn. Việc thay đổi điều này đòi hỏi các nhà lập pháp phải định nghĩa rõ ràng hành vi drift trong khuôn khổ pháp luật.

Mỹ Anh