Loạt xe máy điện giá 30-40 triệu đồng

Khoảng giá 30-40 triệu đồng tại Việt Nam có 4 mẫu xe máy điện, phạm vi hoạt động từ 156 km đến 262 km.

Phân khúc xe máy điện tầm trung 30-40 triệu đồng không còn giải quyết vấn đề cơ bản là quãng đường di chuyển như ở ngưỡng 20 triệu, mà đã tăng cường các tính năng, công nghệ cho khách hàng vững tài chính và muốn trải nghiệm.

Dưới đây là 4 mẫu xe máy điện giá 30-40 triệu đồng: VinFast Vero X, Dat Bike Quantium S3, Yadea Voltguard U50 và VinFast Viper.

VinFast Vero X

Xe máy điện VinFast Vero X. Ảnh: VinFast

Vero X của hãng xe Việt Nam VinFast bán một phiên bản kèm pin giá 34,9 triệu đồng. Xe sử dụng pin LFP dung lượng 2,4 kWh cho phạm vi hoạt động 134 km. Ngoài ra, khách hàng có thể lắp thêm pin cùng loại để tăng thêm 128 km. Pin hỗ trợ sạc tiêu chuẩn 0-100% trong khoảng 6,5 giờ.

Vero X lắp môtơ điện BLC inhub công suất 1.500-2.250 W (khoảng 2-3 mã lực). Xe có tốc độ tối đa 70 km/h. Ngoài ra, xe còn có cốp rộng 35 lít (khi lắp 1 pin), giúp chứa 2 mũ bảo hiểm nửa đầu và vật dụng cá nhân, phù hợp với nhóm khách hàng văn phòng hoặc sinh viên.

Dat Bike Quantium S3

Dat Bike Quantium S3 lăn bánh tại TP HCM. Ảnh: Thành Nhạn

Quantium S3 là bản giá rẻ nhất dòng xe Quantium của Dat Bike, bên cạnh hai bản cao cấp hơn là S1 và S2. Quantium S3 có giá 34,9 triệu đồng. Xe sử dụng bộ pin lithium-ion 4,3 kWh với phạm vi hoạt động 200 km. Pin có thể sạc đầy trong 5 giờ với sạc 900W hoặc 2,5 giờ với sạc 1.800W.

Xe lắp môtơ điện công suất tối đa 6.000W (khoảng 8 mã lực), tốc độ tối đa 90 km/h. Xe trang bị nhiều tính năng như hệ thống kiểm soát hành trình, kết nối qua ứng dụng, màn hình màu LCD dọc, phanh đĩa đơn cả hai bánh, hộc đồ dưới yên 44 lít và hộc đồ trước. Quantium S3 thiết kế phù hợp với vóc dáng người Việt.

Yadea Voltguard U50

Yadea Voltguard U50. Ảnh: Yadea

Voltguard U50 có giá 36,99 triệu đồng. Xe trang bị gói pin LFP 72V50Ah (3,6 kWh) cho phạm vi hoạt động 200 km mỗi lần sạc đầy. Thời gian sạc đầy pin từ 5-6 giờ, theo hãng công bố. Xe lắp môtơ điện công suất 1.500W (2 mã lực), tốc độ tối đa 63 km/h.

Xe máy điện của Yadea lắp màn hình LCD 8,4 inch hiển thị đầy đủ thông tin, hệ thống đèn chiếu sáng LED, chân chống điện, cốp rộng 20 lít, cổng sạc USB và móc treo đồ trước, khóa thông minh.

VinFast Viper

VinFast Viper. Ảnh: VF

Viper bán hai phiên bản, gồm không kèm pin giá 39,9 triệu đồng và kèm pin giá 45,5 triệu đồng.

Viper trang bị hai khay chứa pin có thể thao lắp dễ dàng để đổi pin tại các trạm cung cấp. Xe sử dụng pin LFP 1,5 kWh với phạm vi hoạt động 82 km (+74 km khi lắp thêm pin phụ) mỗi lần sạc đầy. Xe lắp môtơ điện công suất 1.800-3.000 W (2,4-4 mã lực). Xe có tốc độ tối đa 70 km/h.

Viper thiết kế bắt mắt, nam tính, trang bị đèn chiếu sáng LED, màn hình TFT, cốp rộng, hệ thống khóa thông minh, phanh đĩa bánh trước và tang trống bánh sau.

Minh Vũ