Loạt xe Hyundai nâng thời gian bảo hành lên 8 năm

Liên doanh Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) áp dụng gói hỗ trợ tài chính đến 200 triệu đồng, quyền lợi bảo hành đến 8 năm cho các dòng xe trong tháng 10

Trong tháng 10, người dùng sở hữu các dòng xe Hyundai sẽ nhận mức ưu đãi 13-200 triệu đồng, tùy phiên bản. Chương trình này áp dụng cho các mẫu xe: Palisade, Santa Fe, Tucson, Creta, Accent, Stargazer và Grand i10. Trong đó, ưu đãi này sẽ bao gồm quyền lợi Hội viên khách hàng Hyundai hạng Bạch kim trị giá 10 triệu đồng.

Hyundai Palisade nhận ưu đãi cao nhất 200 triệu đồng trong tháng 10. Ảnh: HTV

Mẫu xe nhận mức hỗ trợ cao nhất tháng 10 của Hyundai là Palisade, trị giá 200 triệu đồng. Mức 125 triệu đồng dành cho Santa Fe. Các mẫu Accent, Stargazer, Creta và Tucson nhận 50 triệu đồng. Ưu đãi 13 triệu đồng áp dụng cho Grand i10.

Santa Fe nhận ưu đãi 125 triệu đồng. Ảnh: HTV

Ngoài gói hỗ trợ tài chính, 4 dòng xe Santa Fe, Accent, Stargazer và Grand i10 sẽ nhận chế độ bảo hành 8 năm hoặc 120.000 km, tùy điều kiện nào đến trước. Trước đó, từ năm 2021, HTV cũng tiên phong nâng chuẩn bảo hành từ 3 năm lên 5 năm.

Đại diện HTV cho biết, việc nâng bảo hành lên 8 năm sẽ giúp người dùng an tâm hơn trong quá trình sở hữu và sử dụng xe, đồng thời là cam kết của hãng về chất lượng sản phẩm. "Với thời gian bảo hành gần gấp đôi tiêu chuẩn, chúng tôi muốn khẳng định độ tin cậy của từng mẫu xe, người dùng có thể an tâm về sự cố kỹ thuật trong suốt 8 năm đầu", đại diện hãng nói.

Bộ đôi Hyundai Grand i10 trên đường phố. Ảnh: HTV

Chương trình ưu đãi trên được HTV áp dụng cho các hợp đồng giao dịch thành công trong tháng 10, tại hệ thống đại lý ủy quyền Hyundai trên toàn quốc.

Quang Anh