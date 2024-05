Loạt xe điện Aion sắp bán tại Việt Nam

Những mẫu Aion sắp ra mắt Việt Nam gồm ES phân khúc sedan, Y Plus và Hyper HT phân khúc CUV, mở bán sớm nhất từ tháng 6.

Thương hiệu Aion thuộc tập đoàn ôtô Quảng Châu - GAC (Trung Quốc) sắp ra mắt thị trường Việt Nam với loạt xe thuần điện. Tất cả sản phẩm của Aion đều nhập khẩu, tuy nhiên hãng chưa nói rõ nhập từ đâu. Nhà máy của hãng ở Thái Lan sẽ bắt đầu hoạt động từ tháng 7 tới.

Dưới đây là những dòng xe Aion sẽ về Việt Nam thời gian tới.

Aion Y plus

Y Plus định vị là chiếc crossover (CUV) đô thị cỡ nhỏ nhưng kiểu dáng thiên hướng hatchback 5 cửa. Nhìn ngang, Y Plus mang nét thiết kế của những dòng MPV cỡ nhỏ. Hãng xe Trung Quốc nói thiết kế Aion Y Plus tối ưu không gian sử dụng bên trong, nơi hai hàng ghế trước có thể gập phẳng.

Mẫu Y Plus tại thị trường Malaysia. Ảnh: Wapcar

Kích thước dài x rộng x cao của Aion Y Plus lần lượt 4.535 × 1.870 × 1.650 mm, trục cơ sở 2.750 mm. Kích thước này lớn hơn so với VinFast VF 6 (4.238 x 1.820 x 1.594 mm, chiều dài cơ sở 2.730 mm.

Tại Trung Quốc, Aion Y Plus có 4 phiên bản với 4 mức pin khác nhau, phạm vi hoạt động cũng khác nhau. Bản tiêu chuẩn lắp pin 37,9 kWh, tầm hoạt động 310 km. Lớn hơn là các bản lắp pin 51,9 kWh (430 km), pin 61,7 kWh (510 km), pin 69,9 kWh (610 km).

Hai bản thấp lắp môtơ điện công suất 134 mã lực, mô-men xoắn 176 Nm, hai bản cao công suất 201 mã lực, mô-men xoắn 225 Nm. Dẫn động cầu trước.

Aion ES

Cùng với Y Plus, Aion ES là mẫu xe xuất hiện sớm nhất tại đại lý ở quận 7, TP HCM để khách hàng tham khảo, đặt cọc. ES là chiếc sedan thuần điện thiết kế hiện đại hướng đến khách hàng trẻ. Ở Trung Quốc, xe có tên gọi là S Plus.

Mẫu ES của Aion tại Motor Expo Thailand, tháng 12/2023. Ảnh: AutoStation

Kích thước dài x rộng x cao của Aion ES lần lượt 4.810 x 1.880 x 1.515 mm, chiều dài cơ sở 2.750 mm. Những thông số này của ES ngang ngửa mẫu sedan cỡ D, Toyota Camry (4.885 x 1.840 x 1.445 mm), riêng trục cơ sở ngắn hơn 75 mm.

Phần nội thất của ES tối giản các nút bấm khi sử dụng màn hình trung tâm kích thước lớn làm nơi điều khiển hầu hết các chức năng trên xe. Ghế trước có thể ngả gần phẳng.

Tại Trung Quốc, Aion ES cung cấp hai lựa chọn pin, dung lượng 58 kWh với tầm hoạt động 510 km, dung lượng 68 kWh với tầm hoạt động 610 km sau mỗi lần sạc đầy. Hai bản đều dùng môtơ điện đặt ở cầu trước, công suất 201 mã lực, mô-men xoắn 350 Nm.

Aion Hyper HT

Cao cấp nhất trong số các mẫu xe sắp bán tại Việt Nam của Aion là chiếc crossover Hyper HT. Aion tạo ra dòng Hyper với tham vọng cạnh tranh các thương hiệu hạng sang trên thế giới. HT là một trong 3 sản phẩm thuộc dòng này, bên cạnh GT (sedan) và SSR (xe thể thao).

Mẫu Hyper HT tại Trung Quốc. Ảnh: Aion

Hyper HT cùng với Y Plus là những mẫu xe mở bán sớm nhất của Aion ở thị trường Thái Lan. Kích thước dài x rộng x cao của xe lần lượt 4.935 x 1.920 x 1.700 mm, chiều dài cơ sở 2.935 mm. Mẫu xe của Aion lớn hơn VF 8 ở tất cả các thông số nhưng trục cơ sở nhỏ hơn đôi chút (15 mm). So với VF 9, Aion Hyper HT nhỏ hơn nhiều.

Mẫu xe của Aion gây chú ý khi cửa sau thiết kế đóng/mở kiểu cánh chim giống Tesla Model X hay các dòng siêu xe. Hyper HT có cấu hình 5 chỗ, hai màn hình kích thước 8,8 inch sau vô-lăng và 14,6 inch ở trung tâm bảng táp-lô.

Tại Trung Quốc, Aion Hyper HT chỉ cung cấp cấu hình dẫn động cầu sau. Có 4 gói pin cho khách lựa chọn, nhỏ nhất là 70 kWh, hành trình 550 km. Bản này lắp môtơ điện công suất 241 mã lực, mô-men xoắn 355 Nm.

Tùy chọn pin thứ hai là 72,7 kWh, cho quãng đường 600 km. Môtơ điện cho hiệu suất hoạt động giống như bản tiêu chuẩn kể trên. Tùy chọn khác là trang bị gói pin 80 kWh, hành trình 670 km. Môtơ điện cho công suất 355 mã lực, mô-men xoắn 430 Nm.

Lựa chọn cuối cùng là gói pin 93 kWh, quãng đường 770 km. Môtơ điện giống bản trang bị gói pin 80 kWh.

Phạm Trung