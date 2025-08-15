Loạt vụ gấu tấn công người gây lo ngại ở Nhật

Nhật Bản ghi nhận hàng chục vụ gấu tấn công người trên khắp cả nước từ tháng 4 đến tháng 7, gây lo ngại về nguy cơ xung đột ngày càng cao giữa con người và loài vật này.

Một thanh niên ngoài 20 tuổi bị gấu nâu hoang dã tấn công khi đang đi trên đường mòn ở núi Rausu, đảo Hokkaido, miền bắc Nhật Bản sáng 14/8. Anh đã dùng bình xịt hơi cay chống trả quyết liệt nhưng không thành công.

"Anh ấy đã cố gắng đẩy lùi con gấu, nhưng cuối cùng bị nó kéo vào khu rừng gần đó", người bạn đi cùng nạn nhân kể lại. Người này đã báo cảnh sát và lực lượng này nhanh chóng được triển khai đến hiện trường tìm kiếm.

Cảnh sát sau đó phát hiện chiếc ví có chứa tấm thẻ mang tên người đàn ông, cùng chiếc áo sơ mi bị rách tả tơi trên nền đất có nhiều vết máu. Những vật dụng khác của nạn nhân cũng được tìm thấy như đồng hồ, mũ và bình xịt hơi cay. Đến chiều 15/8, thi thể nạn nhân được tìm thấy.

Một con gấu nâu ở thị trấn Shari, Hokkaido hồi năm 2022. Ảnh: Mainichi

Một quan chức tại thị trấn Shari, nơi có núi Rausu, cho biết thợ săn đã bắt và giết một con gấu gần đường mòn. Giới chức sẽ xét nghiệm ADN để xác định đây có phải con gấu đã tấn công nạn nhân hay không.

Đây là nạn nhân thứ 56 bị gấu tấn công trên khắp cả nước kể từ tháng 4, trong đó 4 người tử vong, theo thống kê của Bộ Môi trường Nhật Bản. Năm tài khóa 2023-2024, Nhật ghi nhận 219 vụ gấu tấn công người với 6 ca tử vong, con số cao nhất kể từ khi Bộ Môi trường Nhật công bố thống kê từ 2006.

Tháng trước, thợ săn đã bắn chết một con gấu nâu tại thị trấn Fukushima, Hokkaido sau khi thi thể một người đàn ông được phát hiện. Thị trấn Shari cũng kêu gọi người leo núi đề cao cảnh giác, sau khi có thông tin nhiều con gấu nâu không còn sợ người.

Chính quyền tỉnh Hokkaido đã ban hành cảnh báo về gấu nâu quanh núi Rausu, khuyên người leo núi nên lùi lại một cách từ từ và im lặng nếu đối mặt loài vật này trong rừng.

"Đừng ném đá hoặc la hét rồi bỏ chạy vì điều đó có thể kích động con gấu", giới chức cho hay, thêm rằng người leo núi nên quay lại nếu phát hiện dấu chân hoặc phân gấu.

Quỹ Thiên nhiên Shiretoko khuyến cáo nên mang theo bình xịt đuổi gấu khi đi bộ trên núi để đảm bảo an toàn.

Số vụ gấu tấn công người ngày càng tăng gây nhiều lo ngại, trong bối cảnh môi trường sống và quần thể gấu nâu ở Nhật suy giảm. Chính quyền Hokkaido cho biết gấu nâu đang bị săn bắt ở mức độ chưa từng có, với số lượng kỷ lục 1.804 con bị bắt trong 12 tháng tính đến tháng 3/2024.

Theo ước tính được công bố tháng này, vào năm 2023, số lượng gấu nâu ở Hokkaido đã giảm so với cùng kỳ năm trước, đánh dấu lần giảm lần đầu tiên kể từ năm 1991. Cuối năm 2023, có khoảng 11.600 con gấu nâu ở Hokkaido, giảm 500 con so với một năm trước đó.

Huyền Lê (Theo AFP, Japan Times)