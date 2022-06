Loạt ưu điểm thu hút đầu tư của dự án HT Pearl

Bình DươngHT Pearl hiện là dự án nổi bật tại khu Đông TP HCM với nhiều ưu điểm nổi bật về vị trí, tiện ích sống và chính sách thanh toán hợp lý.

Dự án HT Pearl tọa lạc tại 29/8 khu phố Tân Hòa, phường Đông Hòa, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Vị trí dự án liền kề cửa ngõ TP Thủ Đức, chỉ cách đại lộ Phạm Văn Đồng 3km. Đây cũng là tâm điểm giao thương của các thành phố năng động, sầm uất như TP HCM, TP Biên Hòa, TP Dĩ An và TP Thuận An.

Toàn cảnh dự án HT Pearl. Ảnh phối cảnh: HT Pearl

Vị trí tâm điểm 5 thành phố giúp HT Pearl có được tầm nhìn rộng lớn thoáng đãng bao trọn khu đông. Từ dự án, cư dân vừa có thể nhìn thấy được cảnh quan thiên nhiên thanh bình như núi Châu Thới (Bình Dương) và vẻ đẹp năng động, sôi nổi của phố thị khi hướng về những khu vực tại các thành phố lớn như Đại học Quốc gia, trung tâm hành chính TP Dĩ An.

Dự án HT Pearl có tầm nhìn rộng lớn. Ảnh phối cảnh: HT Pearl

HT Pearl được quy hoạch trên khu đất có diện tích 8.728,7 m2. Trong đó, diện tích xây dựng công trình 4.223,5 m2, còn lại là dành cho cây xanh và giao thông cùng hệ tiện ích. Dự án được thiết kế bởi Kume Design Asia - tập đoàn thiết kế lâu đời tại Nhật Bản thành lập từ năm 1932. Tại Việt Nam, Kume Design Asia đã từng góp phần đảm nhiệm nhiều công trình nổi tiếng như: khách sạn Novotel Phú Quốc, The Best Western Premier Phú Quốc, Movenpick Phan Thiết...

Ông Yasuyuki Nakamura - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành Kume Design Asia cho biết, HT Pearl là dự án khác biệt khi sở hữu thiết kế tối giản nhưng tinh tế và hiện đại theo phong cách Nhật Bản.

Dự án sở hữu hệ tiện ích nội khu cao cấp, đề cao chất lượng sống và đem lại cho cư dân một cuộc sống đủ đầy như bệnh viện quy mô 2,6 ha, hệ thống trường mẫu giáo quốc tế theo tiêu chuẩn Nhật Bản 2.153 m2, hồ bơi, khu sân vườn, hồ bơi, khu sinh hoạt cộng đồng,...

Nội thất bên trong căn hộ HT Pearl. Ảnh phối cảnh: HT Pearl

Một ưu điểm khác khiến HT Pearl nhận được nhiều quan tâm là sự chỉn chu về chất lượng nội thất. Theo thông tin từ chủ đầu tư chia sẻ, tất cả nội thất trong mỗi căn hộ đều đến từ các thương hiệu nổi tiếng như Toto, Panasonic, Malloca, Jotun, Ariston... Đây là điều hiếm có ở những dự án phân khúc tầm trung với mức giá chỉ từ 33 triệu đồng mỗi m2 như HT Pearl.

Bên cạnh ưu điểm về vị trí, đội ngũ thiết kế và hệ tiện ích cao cấp, chủ đầu tư dự án còn thu hút các nhà đầu tư với phương án tài chính linh hoạt. Theo đó, khách hàng chỉ cần thanh toán 9%, tương đương 250 triệu đồng là đã có thể ký hợp đồng mua bán. Chính sách này mở ra cơ hội sở hữu nơi an cư cho nhiều gia đình trẻ cũng như là cơ hội đầu tư tốt cho nhiều khách hàng.

Tường An