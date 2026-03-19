Loạt ưu đãi từ VietinBank cho chủ đầu tư và nhà thầu xây lắp

VietinBank triển khai gói giải pháp Smart Pack với các sản phẩm tài trợ và bảo lãnh chuyên biệt, kèm loạt ưu đãi phí dành cho chủ đầu tư và nhà thầu xây lắp.

Bước sang năm 2026, ngành xây dựng đón nhận nhiều động lực tăng trưởng từ làn sóng đầu tư công, với tổng vốn đầu tư dự kiến vượt 1,1 triệu tỷ đồng. Hàng loạt công trình như sân bay, đường sắt và hệ thống giao thông liên vùng đang tạo thêm nhu cầu lớn về vốn cho các chủ đầu tư và nhà thầu.

Tuy nhiên, bên cạnh cơ hội, doanh nghiệp xây dựng cũng đối mặt với nhiều thách thức như chi phí nguyên vật liệu tăng, yêu cầu chuyển đổi xanh và áp lực quản trị tài chính ngày càng chặt chẽ.

Trong bối cảnh đó, các giải pháp tài chính đồng bộ từ ngân hàng trở thành yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp xây dựng tối ưu dòng vốn và nâng cao năng lực triển khai dự án. Nắm bắt xu hướng này, VietinBank đã triển khai gói giải pháp Smart Pack, nhằm hỗ trợ chủ đầu tư và nhà thầu xây lắp tiếp cận nguồn vốn hiệu quả, giảm chi phí, tăng tốc thực hiện các dự án lớn.

Cụ thể, để hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu dòng vốn, Smart Pack cung cấp các sản phẩm tài trợ và bảo lãnh chuyên biệt: thanh toán trước hạn bộ chứng từ, bảo lãnh vay vốn, bảo lãnh thanh toán, UPAS L/C, Standby L/C... phù hợp với đặc thù của ngành xây lắp, nơi các dự án thường có chu kỳ vốn dài và yêu cầu nhiều hình thức bảo đảm tài chính khác nhau. Những công cụ này giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong quản lý dòng tiền, tăng khả năng thanh toán cho đối tác, đồng thời cải thiện uy tín tài chính trong quá trình triển khai dự án.

Ngoài ra, khách hàng tham gia Smart Pack còn có cơ hội tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để phục vụ thi công, mua sắm vật tư, thiết bị hoặc mở rộng quy mô dự án.

Smart Pack gồm nhiều chính sách, ưu đãi dành cho chủ đầu tư và nhà thầu. Ảnh: VietinBank

Song song với các giải pháp vốn, VietinBank cũng áp dụng nhiều ưu đãi phí nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tiết giảm chi phí tài chính. Cụ thể, ngân hàng miễn phí bảo lãnh dự thầu, đồng thời giảm phí cho nhiều dịch vụ như bảo lãnh bậc thang, chuyển tiền ngoại tệ, định danh tài khoản, dịch vụ chi lương và nền tảng ngân hàng số VietinBank eFAST.

Khách hàng được hưởng ưu đãi tỷ giá tới 250 điểm khi thực hiện các giao dịch ngoại tệ, phù hợp với những dự án có nhu cầu nhập khẩu máy móc, thiết bị hoặc thanh toán với đối tác quốc tế.

Đặc biệt, chương trình còn dành tặng 200 gói thuê bao bảo lãnh và thuê bao L/C, giúp doanh nghiệp linh hoạt hơn trong việc sử dụng các dịch vụ tài trợ thương mại và bảo lãnh ngân hàng - những công cụ không thể thiếu trong hoạt động đấu thầu và triển khai dự án xây dựng.

Đại diện VietinBank kỳ vọng, với việc kết hợp giữa các giải pháp vốn, dịch vụ bảo lãnh và nền tảng ngân hàng số, Smart Pack sẽ trở thành trợ lực tài chính, giúp chủ đầu tư và nhà thầu xây lắp tối ưu chi phí, dòng tiền, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.

Minh Ngọc